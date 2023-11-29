Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту - 29.11.2023 Украина.ру
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Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту - 29.11.2023 Украина.ру
Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
Боеприпасы должны были поступить на Украину к марту 2024 года. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter сообщил, что для производства потребуется больше времени
2023-11-29T11:57
2023-11-29T11:57
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Евросоюз не сдержит обещание поставить миллион снарядов к марту 2024 года. Для производства такого объема потребуется дополнительное время.Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.14 ноября глава МИДа Украины говорил о том, что Украина не получит от ЕС обещанный объем боеприпасов к марту.
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украина, новости, новости украины, евросоюз, военная помощь, боеприпасы
Украина, Новости, Новости Украины, Евросоюз, военная помощь, боеприпасы

Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту

11:57 29.11.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Боеприпасы должны были поступить на Украину к марту 2024 года. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter сообщил, что для производства потребуется больше времени
Евросоюз не сдержит обещание поставить миллион снарядов к марту 2024 года. Для производства такого объема потребуется дополнительное время.
"Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев", – предупредил Мишель.
Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.
14 ноября глава МИДа Украины говорил о том, что Украина не получит от ЕС обещанный объем боеприпасов к марту.
Кулеба коллаж - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 04:11
Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - КулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил ранее обнародованную информацию Bloomberg о нереальности получить к марту 2024 года обещанный Евросоюзом один миллион боеприпасов для ВСУ. По сообщению украинских СМИ, об этом он сказал в эфире телемарафона
 
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Заголовок открываемого материала
11:57Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
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