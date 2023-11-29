https://ukraina.ru/20231129/1051580234.html

Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту

Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту - 29.11.2023 Украина.ру

Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту

Боеприпасы должны были поступить на Украину к марту 2024 года. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter сообщил, что для производства потребуется больше времени

2023-11-29T11:57

2023-11-29T11:57

2023-11-29T11:57

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Евросоюз не сдержит обещание поставить миллион снарядов к марту 2024 года. Для производства такого объема потребуется дополнительное время.Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.14 ноября глава МИДа Украины говорил о том, что Украина не получит от ЕС обещанный объем боеприпасов к марту.

https://ukraina.ru/20231114/1050998336.html

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