Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
© AP / Sven Kaestner
© AP / Sven Kaestner
Боеприпасы должны были поступить на Украину к марту 2024 года. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter сообщил, что для производства потребуется больше времени
Евросоюз не сдержит обещание поставить миллион снарядов к марту 2024 года. Для производства такого объема потребуется дополнительное время.
"Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев", – предупредил Мишель.
Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.
14 ноября глава МИДа Украины говорил о том, что Украина не получит от ЕС обещанный объем боеприпасов к марту.
14 ноября, 04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - КулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил ранее обнародованную информацию Bloomberg о нереальности получить к марту 2024 года обещанный Евросоюзом один миллион боеприпасов для ВСУ. По сообщению украинских СМИ, об этом он сказал в эфире телемарафона