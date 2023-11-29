Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления - 29.11.2023 Украина.ру
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Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления
Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления - 29.11.2023 Украина.ру
Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления, сказал Кулеба перед заседанием Совета в совместном заявлении со Столтенбергом. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-29T11:55
2023-11-29T11:55
новости
украина
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
всу
вооруженные силы украины
контрнаступление
армия
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"."Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.В понедельник, 27 ноября, генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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новости, украина, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, всу, вооруженные силы украины, контрнаступление, армия
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, ВСУ, Вооруженные силы Украины, контрнаступление, Армия

Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления

11:55 29.11.2023
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления, сказал Кулеба перед заседанием Совета в совместном заявлении со Столтенбергом. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости

"Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества… Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", - заявил Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе".
"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.
В понедельник, 27 ноября, генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
07:24
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