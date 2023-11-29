https://ukraina.ru/20231129/1051579813.html

Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления

Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления - 29.11.2023 Украина.ру

Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления, сказал Кулеба перед заседанием Совета в совместном заявлении со Столтенбергом. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-29T11:55

2023-11-29T11:55

2023-11-29T11:55

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дмитрий кулеба

йенс столтенберг

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вооруженные силы украины

контрнаступление

армия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"."Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.В понедельник, 27 ноября, генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ukraina.ru/20231129/1051533859.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, всу, вооруженные силы украины, контрнаступление, армия