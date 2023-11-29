Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления, сказал Кулеба перед заседанием Совета в совместном заявлении со Столтенбергом. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества… Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", - заявил Кулеба.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе".
"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.
В понедельник, 27 ноября, генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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