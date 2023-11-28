https://ukraina.ru/20231128/1051492066.html

Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ

Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру

Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"

2023-11-28T14:01

2023-11-28T14:01

2023-11-28T14:01

столтенберг

нато

новости

украина

ситуация

фронт

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"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".

https://ukraina.ru/20231127/1051431948.html

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столтенберг, нато, новости, украина, ситуация, фронт