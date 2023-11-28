Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
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Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ
Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"
2023-11-28T14:01
2023-11-28T14:01
столтенберг
нато
новости
украина
ситуация
фронт
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"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
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столтенберг, нато, новости, украина, ситуация, фронт
Столтенберг, НАТО, Новости, Украина, ситуация, фронт

Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУ

14:01 28.11.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"
"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он.
В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине ситуацию сложной, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 19:05
"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТОУкраина даже при мощной поддержке со стороны НАТО не смогла за год изменить географию линии фронта, напомнил Генсек НАТО во время пресс-конференции перед встречей МИДов стран альянса в Брюсселе
 
СтолтенбергНАТОНовостиУкраинаситуацияфронт
 
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