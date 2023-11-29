Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов - 29.11.2023 Украина.ру
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Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов
Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов - 29.11.2023 Украина.ру
Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов
Starlink Илона Маска отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Об этом председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов 29 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-29T10:46
2023-11-29T10:46
новости
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"По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.
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новости, россия, херсонская область, харьковская область, украина, сво, всу, starlink
Новости, Россия, Херсонская область, Харьковская область, Украина, СВО, ВСУ, Starlink

Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов

10:46 29.11.2023
 
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
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Starlink Илона Маска отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Об этом председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов 29 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.
Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.
Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 12:46
Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по StarlinkКомитет Сената США по вооруженным силам ломает голову над серьезной головоломкой: как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Об этом 15 сентября пишет издание Bloomberg
 
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