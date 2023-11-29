https://ukraina.ru/20231129/1051578036.html

Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов

Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов - 29.11.2023 Украина.ру

Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов

Starlink Илона Маска отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Об этом председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов 29 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-29T10:46

2023-11-29T10:46

2023-11-29T10:46

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"По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20230915/1049433732.html

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новости, россия, херсонская область, харьковская область, украина, сво, всу, starlink