Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
Starlink Илона Маска отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Об этом председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов 29 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.
Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.
Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.
15 сентября, 12:46Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по StarlinkКомитет Сената США по вооруженным силам ломает голову над серьезной головоломкой: как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Об этом 15 сентября пишет издание Bloomberg