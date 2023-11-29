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Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США

Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США - 29.11.2023 Украина.ру

Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США

Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине, заявил на конференции в Белфасте майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США. Об этом говорится в статье The Telegraph

2023-11-29T10:23

2023-11-29T10:23

2023-11-29T10:23

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По словам эксперта, компаниям следует соблюдать осторожность, избегая ввязываться в военные конфликты, в которых они могут стать потенциальной целью для противоборствующих сторон."Согласно закону о войне, страна имеет право наносить удары по военным целям и воздерживаться от ударов по гражданским объектам… Тем не менее, по гражданским объектам могут быть нанесены удары, если это выгодно военным", - цитирует издание Грунерта.В качестве примера он использовал ситуацию в Нормандии накануне воздушно-десантной операции союзников в июне 1944 года, когда все дороги и железнодорожные мосты были разбомблены потому, что они давали военное преимущество немцам."То же самое можно сказать и о космосе. Если гражданские системы, такие как Starlink, используются для целеуказания БПЛА, то по законам военного времени спутники Starlink считаются потенциальными военными целями", - сказал эксперт.По словам Грунерта, заявления России, утверждающей, что гражданская инфраструктура становится объектом военных ударов, если её используют ВСУ, ранее нас "мягко говоря, удивляли", но в контексте законов войны "русские, пожалуй, не ошибаются, потому что подобные действия могут принести военную выгоду"."Это вовсе не значит, что теперь Россия будет постоянно наносить удары по спутникам гражданского назначения. Но такая вероятность всё же существует", - подчеркнул он.Напомним, что крупные космические страны, включая Россию, Китай и США, неоднократно демонстрировали свои возможности по уничтожению космических аппаратов в ходе испытаний своих противоспутниковых ракет.

https://ukraina.ru/20231129/1051568338.html

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новости, сша, украина, starlink, всу, россия, сво, илон маск