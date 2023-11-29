https://ukraina.ru/20231129/1051568338.html

Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября

Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября - 29.11.2023 Украина.ру

Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября

Украина.ру, 29.11.2023

2023-11-29T09:00

2023-11-29T09:00

2023-11-29T09:08

хроники

эксклюзив

спецоперация

контрнаступление

венгрия

leopard-2 (танк)

пво

валерий залужный

владимир зеленский

нато

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Офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным. Украинские войска потеряли первый немецкий танк "Леопард". Страны НАТО согласились с невозможностью вступления Украины в альянсУкраинское издание "Страна" со ссылкой на журналиста Юрия Николова сообщило, что Офис президента Владимира Зеленского на прошлой неделе дал указание главам областных администраций "прекратить любое общение" с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным."Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным", - говорится в материале.Издание отмечает, что, по данным Николова, приказ главам администраций отдали, "чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного) никакого ажиотажа".Накануне издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.Economist отмечает, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако согласно опросам издания, к середине ноября доверие к Залужному стало примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70% против 32%). В материале подчеркнули, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post подтверждали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в среду отметил, что НАТО разработала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) примитивный план контрнаступления. "Он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то", — сказал глава региона.По его словам, Зеленский и его окружение считают левобережье Днепра в Херсонской области своим последним шансом, чтобы выслужиться перед Западом. Однако, отметил Сальдо, у них ничего не вышло.Уничтожение "Леопарда"Российские военные подбили танк ВСУ немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в боевых действиях, говорится в материале журнала Forbes."Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", - пишет автор публикации, журналист Дэвид Эйкс.Журналист ссылается на кадры, снятые с российского БПЛА. На них запечатлен момент, когда в танк ВСУ попадает артиллерийский снаряд.На прошлой неделе Forbes сообщал, что у западных танков Leopard 1A5, которые используются на Украине, нет дополнительной брони, без нее он может оказаться наименее защищенным танком на поле боя.Также в среду российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Проблемы с НАТОМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что страны НАТО сохраняют консенсус относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас."Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно. Сложилась формула консенсуса, что возможно оно будет, если условия будут выполнены и союзники согласятся. Таковы два условия сейчас, здесь нет изменений. Не распалось согласие относительно того, что в нынешних условиях невозможно представить вступление Украины в НАТО", - сказал Сийярто.По его словам, это правильно, поскольку прием Украины в НАТО сейчас означал бы начало Третьей мировой войны.Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.Сийярто также указал, что на заседании совета глав МИД стран НАТО многие "вполголоса и с опаской" признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, поскольку ситуация на поле боя особо не изменилась, прорыва фронта не произошло.По его словам, "пришло осознание" того, что контрнаступление Украины "дало заметно далекие от ожиданий результаты, это сегодня никто не оспаривал".Сийярто также добавил, что в своих выступлениях "подавляющее большинство не касались этого вопроса", а попытка единственного коллеги объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована".

https://ukraina.ru/20231128/1051455992.html

https://ukraina.ru/20231128/1051439508.html

https://ukraina.ru/20231127/1051382264.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, контрнаступление, венгрия, leopard-2 (танк), пво, валерий залужный, владимир зеленский, нато, украина