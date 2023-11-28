Жена Буданова после покушения, украинский театр "отменил" Зеленского, мир после войны. Итоги 28 ноября
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
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Причиной покушения на Марианну Буданову могла быть месть; Путин рассказал о мире после войны и идеологии для России; фамилию Зеленского вычеркнули из классической украинской пьесы
Покушение на Буданову
Марианна Буданова, жена главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова и заместительница мэра Киева Виталия Кличко жива и прошла первый этап лечения после отравления, пишет "Украинская правда".
Информация о покушении на нее появилась 28 ноября в украинских СМИ. По данным "Украинской правды" пострадала не только Буданова, но и несколько сотрудников ГУР. Сам глава ведомства не пострадал, но был ли он объектом покушения – неизвестно.
"У нас с вами минимум информации вообще по теме есть, за исключением этих трёх пресловутых строк, а дальше наступает эпоха конспирологии. То есть мы гадаем, по сути дела, на кофейной гуще, вариантов здесь может быть очень много. Это может быть ответка за гибель адъютанта Залужного. Это может быть желание устранить Буданова перед возможным потенциальным переговорным треком, потому что он многих раздражает", - сказал в комментарии изданию Life политолог и публицист Армен Гаспарян.
По его мнению, эта информация может оказаться медийной "мистификацией" и "обычной украинской зарисовкой в духе "Квартала-95"."
О том, что покушение может быть местью Буданову, написало издание Kyiv Post, напомнив, что глава ГУР руководил многими громкими операциями.
Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что покушение может быть частью украинской политической игры.
"Многие игроки, которые были связаны с администрацией и с военными на Украине, сейчас начали заявлять большие политические амбиции. Сегодня на Украине велик риск скатывания страны в какую-то хунту. Поэтому данный случай, по моему мнению, следует рассматривать как некую угрозу посягательства на политическую власть и распределение финансовых потоков на Украине — то есть посягательство на фактическое управление страной", - отметил он.
Путин о мироустройстве
На Всемирном русском соборе, который проходит во вторник в Москве, президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших военнослужащих.
Что сказал Путин:
- —Мы никому не позволим делить Россию, она у нас одна;
- —Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат - это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры;
- —Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России;
- —Без суверенной сильной России прочный миропорядок невозможен;
- —Хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка как языка государствообразующего народа. Русский — больше, чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это, в том числе, культурная, духовная, историческая идентичность.
- —Быть русским — прежде всего, ответственность. Повторю: огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединенные общностью исторической судьбы.
- —Россия стала сильнее: в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям;
- —Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия.
- —Наше многообразие, единство культур и традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия — это тюрьма народов, а сами русские — народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня доколонизировать.
- —А на самом деле, что им нужно? На самом деле, нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой — тогда нужно посеять смуту. Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокация с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны.
- —Процедура получения российского паспорта для русскоговорящих бюрократически сложная. Почему для одних сложно, а для других очень-очень сложно?
Театр на Подоле переписал классическую пьесу из-за Зеленского
Знаменитый киевский Театр на Подоле изменил фамилию персонажа классической пьесы Ивана Карпенко-Карого "Хозяин": Зеленский стал Залуским.
Постановка Ивана Уривского новая, но сама пьеса входит в "золотой фонд" украинской классической драматургии XIX века и идет во многих театрах страны.
Главный редактор украинского издания "Главком" Николай Подвезяный прокомментировал ситуацию в своих соцсетях:
"Интересно, это уже цензура или еще нет? У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловки эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", которые "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнего". И вот в новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Уривского действие "Хозяина" перенесено в современность и Зеленский тут уже стал… Залуским".
Других героев, по его информации, изменения не коснулись.
Режиссер прокомментировал ситуацию "Украинской правде": по его словам, "пьеса сильно укорочена некоторые персонажей объединили в одного, женщины играют мужские роли, и по этой причине изменены некоторые фамилии". Кроме того, он отметил, что авторы постановки "не хотели спекулировать на известной фамилии".
Большинство реакций оказались сдержанными, режиссера киевское театральное сообщество не осудило.
"Давайте-ка пофантазируем: оставили в постановке фамилию Зеленского, похихикали, поискали символизм, чтобы что? А если режиссер не хочет, чтобы эта деталь, это совпадение перетянуло на себя смысловой центр постановки, потому что он хочет о другом поговорить.
Увидеть в замене фамилии Зеленского на Залуского намек на Залужного – это подозревать всех на свете в предательстве. Не унижайте творцов такими подозрениями и не ведитесь на чьи-либо интерпретации, вы же взрослые люди, ей-богу. Советую купить билеты и посмотреть спектакль, на 26 декабря утром еще были…", - написала журналистка Валентина Клименко.
Шутки о том, что переименование персонажа связано со скандалом вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного массово появились в сети в обсуждении этой новости.
"Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и спектакля вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют цели кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами", - написал в соцсетях режиссер, видя реакцию общества.
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