Без русского народа не может быть России, это факт - Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Глава государства уверен, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Всемирного русского народного Собора заявил, что России и Русского мира не может быть без русского народа. Он подчеркнул, что это не заявка на превосходство или исключительность – это факт.
"Русский – это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это, в том числе, культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это, прежде всего, ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм", – сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и "самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в стране, объединены общностью исторической судьбы".