Без русского народа не может быть России, это факт - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Без русского народа не может быть России, это факт - Путин
Без русского народа не может быть России, это факт - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Без русского народа не может быть России, это факт - Путин
Глава государства уверен, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России
2023-11-28T17:44
2023-11-28T17:44
новости
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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Всемирного русского народного Собора заявил, что России и Русского мира не может быть без русского народа. Он подчеркнул, что это не заявка на превосходство или исключительность – это факт.Он также подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и "самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в стране, объединены общностью исторической судьбы".
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новости, владимир путин, русский, русский мир, русский язык
Новости, Владимир Путин, русский, Русский мир, Русский язык

Без русского народа не может быть России, это факт - Путин

17:44 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава государства уверен, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Всемирного русского народного Собора заявил, что России и Русского мира не может быть без русского народа. Он подчеркнул, что это не заявка на превосходство или исключительность – это факт.
"Русский – это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это, в том числе, культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это, прежде всего, ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм", – сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и "самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в стране, объединены общностью исторической судьбы".
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
17:08
Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – ПутинРоссия сражается за свободу всего мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
 
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