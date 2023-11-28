https://ukraina.ru/20231128/1051549130.html

Без русского народа не может быть России, это факт - Путин

Без русского народа не может быть России, это факт - Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Без русского народа не может быть России, это факт - Путин

Глава государства уверен, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России

2023-11-28T17:44

2023-11-28T17:44

2023-11-28T17:44

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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Всемирного русского народного Собора заявил, что России и Русского мира не может быть без русского народа. Он подчеркнул, что это не заявка на превосходство или исключительность – это факт.Он также подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и "самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в стране, объединены общностью исторической судьбы".

https://ukraina.ru/20231128/1051534598.html

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2023

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новости, владимир путин, русский, русский мир, русский язык