На Украине арестовали депутата Рады за попытку дать взятку министру
Сергей Лабазюк – второй фигурант этого уголовного дела, которого арестовал суд. Первым был директор "Ю Ар Ди Украинские дороги"
28 ноября Верховный антикоррупционный суд Украины поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату Сергею Лабазюку. Его разоблачили в крупном подкупе вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
"Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения", – говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Лабазюк проведет под стражей 2 месяца. Он был арестован в зале суда.
24 ноября Высший антикоррупционный суд взял под стражу директора частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова. Его Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП подозревают вместе с Сергеем Лабазюком. НАБУ и САП просили арестовать Назимова с альтернативой 100 млн грн залога. Судья ходатайство удовлетворил частично и отправил его под стражу с альтернативой 12 млн грн залога.
По версии следствия, в августе 2023 года Лабазюк обратился к Найему с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд евро. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлёк Назимова.
В рамках договоренности для восстановления был выбран разрушенный мост через реку Веревчина в Краснодолинской общине Баштанского района Николаевской области. После поступления 50 млн грн за выполненные работ, нардеп через доверенное лицо передал Найему обещанный процент в 150 тысяч долларов. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, деньги он спрятал в китайскую шкатулку.