https://ukraina.ru/20231128/1051451760.html

На Украине арестовали депутата Рады за попытку дать взятку министру

На Украине арестовали депутата Рады за попытку дать взятку министру - 28.11.2023 Украина.ру

На Украине арестовали депутата Рады за попытку дать взятку министру

Сергей Лабазюк – второй фигурант этого уголовного дела, которого арестовал суд. Первым был директор "Ю Ар Ди Украинские дороги"

2023-11-28T11:45

2023-11-28T11:45

2023-11-28T11:45

новости

новости украины

коррупция

народные депутаты

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/69/1033246975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_873721541d9b663fffdd431d2a41d777.jpg

28 ноября Верховный антикоррупционный суд Украины поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату Сергею Лабазюку. Его разоблачили в крупном подкупе вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.Лабазюк проведет под стражей 2 месяца. Он был арестован в зале суда.24 ноября Высший антикоррупционный суд взял под стражу директора частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова. Его Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП подозревают вместе с Сергеем Лабазюком. НАБУ и САП просили арестовать Назимова с альтернативой 100 млн грн залога. Судья ходатайство удовлетворил частично и отправил его под стражу с альтернативой 12 млн грн залога.По версии следствия, в августе 2023 года Лабазюк обратился к Найему с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд евро. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлёк Назимова.В рамках договоренности для восстановления был выбран разрушенный мост через реку Веревчина в Краснодолинской общине Баштанского района Николаевской области. После поступления 50 млн грн за выполненные работ, нардеп через доверенное лицо передал Найему обещанный процент в 150 тысяч долларов. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, деньги он спрятал в китайскую шкатулку.

https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, коррупция, народные депутаты, верховная рада