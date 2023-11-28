https://ukraina.ru/20231128/1051437333.html

"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ

"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ - 28.11.2023 Украина.ру

"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ

Потери среди гражданского населения Украины крайне малы в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, что способствует приближению победы России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-11-28T06:17

2023-11-28T06:17

2023-11-28T06:17

новости

украина

россия

владимир путин

сво

всу

сша

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047476208_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f132373eab86c4006845dcf1222f5e48.jpg.webp

Отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ходе дискуссии поинтересовался, как российским войскам в ходе проведения спецоперации на Украине удаётся сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне. И это при том, что ВСУ несут огромные потери."Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры - это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаёте тем самым себе ещё больше проблем", - ответил Джонсон.По его словам, контрпримером являются англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, когда в городах погибло большое количество гражданского населения. Джонсон подчеркнул, что такие действия союзников не только не приблизили победу, но и отдалили её, укрепляя среди немцев поддержку Гитлера.Российские военные предельно точны и осторожны при нанесении ударов, отметил эксперт, а киевский режим, несмотря на огромное желание, не может подтвердить свои обвинения в адрес России в потерях среди мирных граждан."Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", - подытожил Джонсон.

https://ukraina.ru/20231128/1051420710.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир путин, сво, всу, сша, цру