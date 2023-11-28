https://ukraina.ru/20231128/1051437333.html
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ - 28.11.2023 Украина.ру
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
Потери среди гражданского населения Украины крайне малы в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, что способствует приближению победы России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-11-28T06:17
2023-11-28T06:17
2023-11-28T06:17
новости
украина
россия
владимир путин
сво
всу
сша
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047476208_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f132373eab86c4006845dcf1222f5e48.jpg.webp
Отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ходе дискуссии поинтересовался, как российским войскам в ходе проведения спецоперации на Украине удаётся сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне. И это при том, что ВСУ несут огромные потери."Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры - это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаёте тем самым себе ещё больше проблем", - ответил Джонсон.По его словам, контрпримером являются англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, когда в городах погибло большое количество гражданского населения. Джонсон подчеркнул, что такие действия союзников не только не приблизили победу, но и отдалили её, укрепляя среди немцев поддержку Гитлера.Российские военные предельно точны и осторожны при нанесении ударов, отметил эксперт, а киевский режим, несмотря на огромное желание, не может подтвердить свои обвинения в адрес России в потерях среди мирных граждан."Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", - подытожил Джонсон.
https://ukraina.ru/20231128/1051420710.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047476208_471:0:3091:1965_1920x0_80_0_0_bf61c986cbaf6078809d02fac55b780f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, сво, всу, сша, цру
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, ВСУ, США, ЦРУ
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
Потери среди гражданского населения Украины крайне малы в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, что способствует приближению победы России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ходе дискуссии поинтересовался, как российским войскам в ходе проведения спецоперации на Украине удаётся сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне. И это при том, что ВСУ несут огромные потери.
"Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры - это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаёте тем самым себе ещё больше проблем", - ответил Джонсон.
По его словам, контрпримером являются англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, когда в городах погибло большое количество гражданского населения. Джонсон подчеркнул, что такие действия союзников не только не приблизили победу, но и отдалили её, укрепляя среди немцев поддержку Гитлера.
Российские военные предельно точны и осторожны при нанесении ударов, отметил эксперт, а киевский режим, несмотря на огромное желание, не может подтвердить свои обвинения в адрес России в потерях среди мирных граждан.
"Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", - подытожил Джонсон.