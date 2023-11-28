"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ - 28.11.2023 Украина.ру
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"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ - 28.11.2023 Украина.ру
"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
Потери среди гражданского населения Украины крайне малы в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, что способствует приближению победы России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-11-28T06:17
2023-11-28T06:17
новости
украина
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Отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ходе дискуссии поинтересовался, как российским войскам в ходе проведения спецоперации на Украине удаётся сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне. И это при том, что ВСУ несут огромные потери."Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры - это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаёте тем самым себе ещё больше проблем", - ответил Джонсон.По его словам, контрпримером являются англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, когда в городах погибло большое количество гражданского населения. Джонсон подчеркнул, что такие действия союзников не только не приблизили победу, но и отдалили её, укрепляя среди немцев поддержку Гитлера.Российские военные предельно точны и осторожны при нанесении ударов, отметил эксперт, а киевский режим, несмотря на огромное желание, не может подтвердить свои обвинения в адрес России в потерях среди мирных граждан."Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", - подытожил Джонсон.
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новости, украина, россия, владимир путин, сво, всу, сша, цру
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, ВСУ, США, ЦРУ

"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ

06:17 28.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© POOL
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Потери среди гражданского населения Украины крайне малы в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, что способствует приближению победы России. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ходе дискуссии поинтересовался, как российским войскам в ходе проведения спецоперации на Украине удаётся сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне. И это при том, что ВСУ несут огромные потери.
"Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры - это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаёте тем самым себе ещё больше проблем", - ответил Джонсон.
По его словам, контрпримером являются англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, когда в городах погибло большое количество гражданского населения. Джонсон подчеркнул, что такие действия союзников не только не приблизили победу, но и отдалили её, укрепляя среди немцев поддержку Гитлера.
Российские военные предельно точны и осторожны при нанесении ударов, отметил эксперт, а киевский режим, несмотря на огромное желание, не может подтвердить свои обвинения в адрес России в потерях среди мирных граждан.
"Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", - подытожил Джонсон.
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