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ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
Страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на 13 миллиардов евро. Об этом говорится в статье Politico
2023-11-28T02:00
2023-11-28T02:00
2023-11-28T02:00
новости
украина
евросоюз
военная помощь
спецоперация
сво
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Отмечается, что некоторые страны Восточной и Северной Европы во главе с Германией рассчитывают на то, что Еврокомиссия сможет финансировать свои озвученные цели за счёт перераспределения средств из текущего бюджета, принятого в 2021 году. Кроме того, ЕК следует вычеркнуть ряд статей расходов из предполагаемого увеличения бюджета, с чем согласны большинство членов блока. Ранее сообщалось, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Венгерский премьер Виктор Орбан напомнил, что "прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов". По его словам, Венгрия не может поддержать поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предложенные Еврокомиссией, так как неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. По регламенту бюджетный вопрос может быть одобрен только консенсусом, для этого требуется согласие лидеров всех стран сообщества.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, военная помощь, спецоперация, сво
ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
Страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на 13 миллиардов евро. Об этом говорится в статье Politico
"Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия сократила проект увеличения среднесрочного бюджета примерно на 20%, то есть 13 миллиардов евро", - пишет СМИ, ссылаясь на двух европейских дипломатов.
Отмечается, что некоторые страны Восточной и Северной Европы во главе с Германией рассчитывают на то, что Еврокомиссия сможет финансировать свои озвученные цели за счёт перераспределения средств из текущего бюджета, принятого в 2021 году.
Кроме того, ЕК следует вычеркнуть ряд статей расходов из предполагаемого увеличения бюджета, с чем согласны большинство членов блока.
Ранее сообщалось, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву.
Венгерский премьер Виктор Орбан напомнил, что "прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов". По его словам, Венгрия не может поддержать поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предложенные Еврокомиссией, так как неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
По регламенту бюджетный вопрос может быть одобрен только консенсусом, для этого требуется согласие лидеров всех стран сообщества.