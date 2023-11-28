https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуации

Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуации - 28.11.2023 Украина.ру

Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуации

Украинские эксперты обсуждают заявление замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии "плана замысла" на 2024 год.

2023-11-28T06:00

2023-11-28T06:00

2023-11-28T06:00

эксклюзив

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украина

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валерий залужный

политики

вадим карасев

руслан бортник

эксперты

мобилизация

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Запись с требованием отставки Залужного появилась в соцсетях у Безуглой вечером 26 ноября. Ранее лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламентском комитете давно ждут план войны, чтобы понимать, сколько потребуется людей и средств. Но такого плана, по словам Арахамии, "нет ни у кого в стране".Комментируя обвинения Марьяны Безуглой, украинский политолог Руслан Бортник заявил, что такие претензии к генералу, показавшему высокую эффективность с самого начала боевых действий, выглядят надуманными. Требовать планов от человека, который защитил Киев и удивил мир качественными способами ведения войны – абсурдно, считает политолог.В эфире интернет-канала Politeka Бортник отметил, что за этими обвинениями стоит политическая борьба: у Залужного появилась своя публичная позиция, и он остается едва ли не единственным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов. Возможно, это задел на будущее – если Залужный надумает идти в президенты, то его будут атаковать с этих позиций.Эксперт напомнил также о высказываниях главы Совбеза Украины Алексея Данилова, заявившего, что активизировались российские шпионы во всех структурах украинской власти, которые будто бы пытаются вбить клин между политическим и военным руководством, подчеркнуть наличие кризиса отношений."Странное заявление, выглядит как – закройте рот те, кто говорит о существовании каких-то трений или кризиса, или разногласий между военными и нашей политической властью. Но, если это так, тогда Данилову, наверное, надо поговорить с Марьяной Безуглой для начала, начать с нее", - сказал Бортник. Однако, по его словам, понятно, что это заявление Безуглой - "черная метка" для Залужного от части украинской власти, предупреждение, что его могут снять, если его публичная позиция будет создавать проблемы для украинской политической верхушки.Эксперт напомнил, что позиция Залужного, изложенная в Economist, такие проблемы для украинской власти создала. Кроме того, эксперт отметил еще один "скрытый укол" в адрес главкома – в посте нардепа приводится цифра плана по мобилизации, призывать по 20 тысяч граждан в месяц.Бортник отметил, что это 250 тысяч человек в год, но добавил, что, по его сведениям, на самом деле план-задача еще на 100 тысяч человек. Почему "скрытый укол" - потому, что, по словам политолога, говорят "постоянно спикеры власти о том, что именно военные требуют расширения мобилизации, а вопрос мобилизации сегодня не очень популярен в нашем обществе… в этом вопросе общество разделено".То есть, это попытка перенести ответственность за непопулярную мобилизацию на военных, тогда как вопрос продолжения или прекращения войны находится в руках политиков, а не военных, предполагает эксперт.Если военные действия политики решат прекратить, то как это возможно? Может ли быть условная "ничья"? Ранее украинский политолог Вадим Карасев, комментируя итоги встречи Байдена и Си Цзиньпиня в Сан-Франциско в эфире интернет-канала Politeka, напомнил, что уже с лета 2022 года американские колумнисты и эксперты, близкие к Белому дому, начали обкатывать тему "корейского сценария" для Украины.Корейская война тоже была "прокси"-войной между сверхдержавами. СССР на стороне севера, США на стороне юга. И сегодня, по словам эксперта, на Украине воюют две великие военные державы, при этом – "за Россией стоит Китай". И война идет не за территорию Украины, но за новый мировой порядок: сохранит ли США свою гегемонию, какое место в новом порядке займут Россия и Китай.Когда говорят о "корейской ничьей", что имеют в виду: Россия сохраняет новые территории, а остальная Украина остается в сфере влияния Запада. Не обязательно ей входить в НАТО, может НАТО войти в Украину, отметил Карасев, добавив, что по итогам встречи не говорили о незыблемости границ.Америка планировала втянуть Россию в войну, нанести ей стратегическое поражение и затем уже рассчитывала браться за Китай. Россия при этом должна была работать на Европу. Таким образом США планировали продолжить "американский век". Но - не получилось, ситуация на сегодня такова, что стратегическое поражение России не нанесено, санкции ее не ослабили, экономика переводится на военные рельсы, укрепляется ВПК, укрепляется армия, констатировал эксперт. Он также подчеркнул, что кроме России и Украины, никто сегодня в мире не знает, как воевать большой сухопутной армией.По словам Карасева, Запад также недооценил ресурсы РФ и устойчивость российской политической системы. Что до ресурса, то во время войны важны не "фантики", важны ресурсно обеспеченные деньги - а таковыми являются юань и рубль. Важна и структура ВВП - на Западе большую долю в ВВП занимает сфера услуг, как ее переводить на военные рельсы?"Америке не удалось победить Россию и Китай, хотя бы свести матч вничью. В чем ничья заключается? Заключается в том, чтобы сейчас война остановилась, по рубежам, ну, там плюс-минус. И все – уйти. Уйти на следующие какие-то витки, выборы провести, а уже после выборов разбираться, как переводить (экономику) на военные рельсы, вообще готовиться ли к эпохе больших войн, что делать с Китаем - укрепившимся, что делать с Россией – укрепившейся, что делать с этим БРИКС… с Европой что делать", - считает политолог.По его словам, такая ничья не выгодна России и не выгодна нынешней украинской власти – но не военным, которые прямо говорят, что воевать нечем. Потому вопрос в том, есть ли у России силы на большое наступление и может ли Украина такое наступление сдержать, отметил Карасев. Он добавил: и надо бы понять, чтобы не было хуже – может быть, согласиться на ничью?Говоря о категорическом нежелании Киева идти на заморозку конфликта, эксперт среди возможных причин назвал опасение, что после заморозки нет никаких гарантий продолжения помощи со стороны Запада. А самостоятельно восстановиться Украине будет сложно.Но пока боевые действия продолжаются. Что касается планов мобилизации, то среди украинских военных раздаются требования проводить мобилизацию более широко, отменив отсрочку от службы для всех студентов, получающих второе и третье образование. Как заявил в интервью ютуб-каналу "Фабрика новин" ("Фабрика новостей" - Ред.) украинский военный эксперт и бывший "айдаровец"* Евгений Дикий, от этого "сразу получим 80 тысяч призывников"."Я замахнулся бы на студентов первого высшего образования, они ничем не особенные. То, что у нас воюют (люди в возрасте – Ред.) 40 плюс и 50 плюс - создает проблему. Идеальные бойцы 25-35 лет. В Украине выросло поколение не готовое к войне", - заявил Дикий. Он также предложил еще более криминализировать уклонение от призыва.Отметим, Зеленский на брифинге сообщил, что вскоре будет подготовлен комплексный план по мобилизации. При этом глава киевского режима не назвал точных цифр.Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России 20 ноября заявило, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе контрнаступления, передает РИА Новости.По данным агентства, в СВР добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, валерий залужный, политики, вадим карасев, руслан бортник, эксперты, мобилизация