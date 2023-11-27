Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – Bloomberg
15:34 27.11.2023 (обновлено: 15:35 27.11.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
На минувшей неделе президент Венгрии заявил, что намерен провести "стратегическое обсуждение" финансовой помощи Украине, сообщает издание
Президент Венгрии и член ЕС Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, считает агентство Bloomberg. К таким выводам его подтолкнули итоги встречи европейских дипломатов, состоявшиеся на минувшей прошлой неделе. Именного тогда Венгрия заявила о "стратегическом обсуждении" финансовой поддержки Украины.
При обсуждении будут учитываться санкции, введенные в отношении России, и побочные эффекты для стран ЕС от обязательств по поддержке Киева.
"Конфронтационный тон Орбана означает, что его больше не беспокоят угрозы Брюсселя приостановить финансирование. Президент Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему", — пишет Bloomberg.
Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и среднесрочный обзор бюджета ЕС.