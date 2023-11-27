https://ukraina.ru/20231127/1051403384.html

Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – Bloomberg

Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – Bloomberg - 27.11.2023 Украина.ру

Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – Bloomberg

На минувшей неделе президент Венгрии заявил, что намерен провести "стратегическое обсуждение" финансовой помощи Украине, сообщает издание

2023-11-27T15:34

2023-11-27T15:34

2023-11-27T15:35

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Президент Венгрии и член ЕС Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, считает агентство Bloomberg. К таким выводам его подтолкнули итоги встречи европейских дипломатов, состоявшиеся на минувшей прошлой неделе. Именного тогда Венгрия заявила о "стратегическом обсуждении" финансовой поддержки Украины. При обсуждении будут учитываться санкции, введенные в отношении России, и побочные эффекты для стран ЕС от обязательств по поддержке Киева.Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и среднесрочный обзор бюджета ЕС.

https://ukraina.ru/20231127/1051383843.html

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