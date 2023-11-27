https://ukraina.ru/20231127/1051351514.html

Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым

Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым - 27.11.2023 Украина.ру

Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым

Главными темами передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 26 ноября 2023 года стали приезд европейских политиков на юбилей Евромайдана в Киев и победа евроскептиков в Нидерландах

2023-11-27T05:36

2023-11-27T05:36

2023-11-27T05:38

украина

евросоюз

нидерланды

сша

владимир зеленский

ллойд остин

дмитрий киселев

урсула фон дер ляйен

эксклюзив

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В десятилетнюю годовщину Евромайдана на Украине прибыл ряд ведущих западных политиков.Во время своей пресс-конференции в Киеве на фоне Михайловского златоверхого собора министр обороны США Ллойд Остин выглядел довольно отстраненно, как будто отбывал номер — так считает телеведущий Дмитрий Киселев."Украина явно лишняя в его жизни", — считает журналист.Все, что Остин смог сказать об Украине, это то, что новых денег в ближайшее время не предвидится, но продолжать военные действия нужно даже в зимних условияхОстин добавил, что Украина имеет большое значение для всего мира, но никакой конкретики от него не услышали.На следующий день в Киев явился министр обороны Германии Борис Писториус и пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.Известно, что ранее Германия обещала Украине восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, из которых поставила только три. Сейчас Писториус пообещал еще четыре, но первый из них – к концу будущего года, а остальные – в 2025-м. Что касается ожидаемых Киевом ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 км, германский министр отмолчался — никакой новой информации нет.В тот же день перед Зеленским выступил и глава Евросовета Шарль Мишель.Тем не менее, Мишель пообещал начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе и сделать все, чтобы убедить все 27 стран-членов в том, что в декабре нужно положительное решение.Утром следующего дня появилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с сообщением о выделении Украине новых 1,5 млрд евро. Сейчас финансирование Украины со стороны Евросоюза достигло 85 млрд евро. Предполагается, что до 2027 года будет выделено еще 50 млрд.Телеведущий выражает сомнения в том, что эти деньги реально будут переданы, поскольку к 2027 году уже может не быть самой фон дер Ляйен. Однако даже если их передадут, госдолг Украины таков, что обещанная сумма будет каплей в море.Кто покроет такие расходы, учитывая, что настроения на Западе меняются, неизвестно. Так, на выборах в Нидерландах, например, победила партия ярого евроскептика и сторонника выхода Нидерландов из ЕС ("Нексита") Герта Вилдерса. Кроме того, Вилдерс выступает за прагматичные отношения с Россией."Когда по телевидению начали объявлять результаты голосования, в штабах у конкурентов хватались за головы, не узнавая свою Голландию: как так?! А вот так", — отмечает Киселев.Партия Вилдерса получила 37 мест в парламенте — очень много, но недостаточно для формирования правительства. Для этого нужно 75 депутатов. Правившая до этого в Нидерландах правоцентристская Народная партия в коалицию идти не хочет, но дополнительные 20 голосов может дать другая консервативная партия – "Новый социальный контракт" Питера Омцига.Вилдерса поздравили другие правые политики из Европы. Так лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что его успех не случаен, а стал результатом провальной политики предыдущих правительств. Примерно о том же говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он отмечает, что нидерландские выборы будут не последними, где в ближайшее время победят политики, которые "проводят курс в интересах своего народа и объявляют войну еврократам".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, евросоюз, нидерланды, сша, владимир зеленский, ллойд остин, дмитрий киселев, урсула фон дер ляйен, эксклюзив