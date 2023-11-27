Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым
05:36 27.11.2023 (обновлено: 05:38 27.11.2023)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
Главными темами передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 26 ноября 2023 года стали приезд европейских политиков на юбилей Евромайдана в Киев и победа евроскептиков в Нидерландах
В десятилетнюю годовщину Евромайдана на Украине прибыл ряд ведущих западных политиков.
Во время своей пресс-конференции в Киеве на фоне Михайловского златоверхого собора министр обороны США Ллойд Остин выглядел довольно отстраненно, как будто отбывал номер — так считает телеведущий Дмитрий Киселев.
"Украина явно лишняя в его жизни", — считает журналист.
Все, что Остин смог сказать об Украине, это то, что новых денег в ближайшее время не предвидится, но продолжать военные действия нужно даже в зимних условиях
"Ллойд Остин в Киеве выглядел так жалко, как жалко может выглядеть боров ростом 185 см в беспомощном состоянии, — отмечает Киселев. — Конечно, ему бы хотелось привезти в Киев хорошие новости и подпитаться хорошими новостями в Киеве, но ни того, ни другого технически нет. Остается делать заявления общего плана".
Остин добавил, что Украина имеет большое значение для всего мира, но никакой конкретики от него не услышали.
На следующий день в Киев явился министр обороны Германии Борис Писториус и пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
"Но обещать – не значит жениться, — иронизирует Киселев. — У немцев пока дыра в госбюджете аж в 260 миллиардов евро. Денег нет".
Известно, что ранее Германия обещала Украине восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, из которых поставила только три. Сейчас Писториус пообещал еще четыре, но первый из них – к концу будущего года, а остальные – в 2025-м. Что касается ожидаемых Киевом ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 км, германский министр отмолчался — никакой новой информации нет.
В тот же день перед Зеленским выступил и глава Евросовета Шарль Мишель.
"У нас бы сказали, что поздравил "всухую". И не то, что даже не налил, а ни одного евроцента не привез" — заметил Дмитрий Киселев.
Тем не менее, Мишель пообещал начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе и сделать все, чтобы убедить все 27 стран-членов в том, что в декабре нужно положительное решение.
Утром следующего дня появилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с сообщением о выделении Украине новых 1,5 млрд евро. Сейчас финансирование Украины со стороны Евросоюза достигло 85 млрд евро. Предполагается, что до 2027 года будет выделено еще 50 млрд.
Телеведущий выражает сомнения в том, что эти деньги реально будут переданы, поскольку к 2027 году уже может не быть самой фон дер Ляйен. Однако даже если их передадут, госдолг Украины таков, что обещанная сумма будет каплей в море.
"Госдолг Украины сейчас оценивается в 140 миллиардов долларов, а к Новому году превысит 170 миллиардов. Это больше всего ВВП. Денег – нет. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет страны на 2024 год. Расходная часть – 84 миллиарда долларов, но заложенный дефицит – 43,5 миллиарда. Более половины бюджета – черная дыра", — констатирует факт Киселев.
Кто покроет такие расходы, учитывая, что настроения на Западе меняются, неизвестно. Так, на выборах в Нидерландах, например, победила партия ярого евроскептика и сторонника выхода Нидерландов из ЕС ("Нексита") Герта Вилдерса. Кроме того, Вилдерс выступает за прагматичные отношения с Россией.
"Когда по телевидению начали объявлять результаты голосования, в штабах у конкурентов хватались за головы, не узнавая свою Голландию: как так?! А вот так", — отмечает Киселев.
Партия Вилдерса получила 37 мест в парламенте — очень много, но недостаточно для формирования правительства. Для этого нужно 75 депутатов. Правившая до этого в Нидерландах правоцентристская Народная партия в коалицию идти не хочет, но дополнительные 20 голосов может дать другая консервативная партия – "Новый социальный контракт" Питера Омцига.
Вилдерса поздравили другие правые политики из Европы. Так лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что его успех не случаен, а стал результатом провальной политики предыдущих правительств. Примерно о том же говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он отмечает, что нидерландские выборы будут не последними, где в ближайшее время победят политики, которые "проводят курс в интересах своего народа и объявляют войну еврократам".
"59 процентов населения Европы смотрят в будущее с пессимизмом, — сообщает Дмитрий Киселев результаты свежего социсследования журнала "Шпигель". — А значит, успех партии Вилдерса – отнюдь не случайная флуктуация европейского политического поля, каким его хотели бы представить в либеральных медиа".