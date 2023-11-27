Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051351514.html
Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым
Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым - 27.11.2023 Украина.ру
Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым
Главными темами передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 26 ноября 2023 года стали приезд европейских политиков на юбилей Евромайдана в Киев и победа евроскептиков в Нидерландах
2023-11-27T05:36
2023-11-27T05:38
украина
евросоюз
нидерланды
сша
владимир зеленский
ллойд остин
дмитрий киселев
урсула фон дер ляйен
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/29/1022072973_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_2bf621f6fdbc2a641154fc2eee841765.jpg
В десятилетнюю годовщину Евромайдана на Украине прибыл ряд ведущих западных политиков.Во время своей пресс-конференции в Киеве на фоне Михайловского златоверхого собора министр обороны США Ллойд Остин выглядел довольно отстраненно, как будто отбывал номер — так считает телеведущий Дмитрий Киселев."Украина явно лишняя в его жизни", — считает журналист.Все, что Остин смог сказать об Украине, это то, что новых денег в ближайшее время не предвидится, но продолжать военные действия нужно даже в зимних условияхОстин добавил, что Украина имеет большое значение для всего мира, но никакой конкретики от него не услышали.На следующий день в Киев явился министр обороны Германии Борис Писториус и пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.Известно, что ранее Германия обещала Украине восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, из которых поставила только три. Сейчас Писториус пообещал еще четыре, но первый из них – к концу будущего года, а остальные – в 2025-м. Что касается ожидаемых Киевом ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 км, германский министр отмолчался — никакой новой информации нет.В тот же день перед Зеленским выступил и глава Евросовета Шарль Мишель.Тем не менее, Мишель пообещал начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе и сделать все, чтобы убедить все 27 стран-членов в том, что в декабре нужно положительное решение.Утром следующего дня появилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с сообщением о выделении Украине новых 1,5 млрд евро. Сейчас финансирование Украины со стороны Евросоюза достигло 85 млрд евро. Предполагается, что до 2027 года будет выделено еще 50 млрд.Телеведущий выражает сомнения в том, что эти деньги реально будут переданы, поскольку к 2027 году уже может не быть самой фон дер Ляйен. Однако даже если их передадут, госдолг Украины таков, что обещанная сумма будет каплей в море.Кто покроет такие расходы, учитывая, что настроения на Западе меняются, неизвестно. Так, на выборах в Нидерландах, например, победила партия ярого евроскептика и сторонника выхода Нидерландов из ЕС ("Нексита") Герта Вилдерса. Кроме того, Вилдерс выступает за прагматичные отношения с Россией."Когда по телевидению начали объявлять результаты голосования, в штабах у конкурентов хватались за головы, не узнавая свою Голландию: как так?! А вот так", — отмечает Киселев.Партия Вилдерса получила 37 мест в парламенте — очень много, но недостаточно для формирования правительства. Для этого нужно 75 депутатов. Правившая до этого в Нидерландах правоцентристская Народная партия в коалицию идти не хочет, но дополнительные 20 голосов может дать другая консервативная партия – "Новый социальный контракт" Питера Омцига.Вилдерса поздравили другие правые политики из Европы. Так лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что его успех не случаен, а стал результатом провальной политики предыдущих правительств. Примерно о том же говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он отмечает, что нидерландские выборы будут не последними, где в ближайшее время победят политики, которые "проводят курс в интересах своего народа и объявляют войну еврократам".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/29/1022072973_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_aa786cf53a017244f5bed6e8f7b54097.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, евросоюз, нидерланды, сша, владимир зеленский, ллойд остин, дмитрий киселев, урсула фон дер ляйен, эксклюзив
Украина, Евросоюз, Нидерланды, США, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Дмитрий Киселев, Урсула фон дер Ляйен, Эксклюзив

Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым

05:36 27.11.2023 (обновлено: 05:38 27.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главными темами передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 26 ноября 2023 года стали приезд европейских политиков на юбилей Евромайдана в Киев и победа евроскептиков в Нидерландах
В десятилетнюю годовщину Евромайдана на Украине прибыл ряд ведущих западных политиков.
Во время своей пресс-конференции в Киеве на фоне Михайловского златоверхого собора министр обороны США Ллойд Остин выглядел довольно отстраненно, как будто отбывал номер — так считает телеведущий Дмитрий Киселев.
"Украина явно лишняя в его жизни", — считает журналист.
Все, что Остин смог сказать об Украине, это то, что новых денег в ближайшее время не предвидится, но продолжать военные действия нужно даже в зимних условиях

"Ллойд Остин в Киеве выглядел так жалко, как жалко может выглядеть боров ростом 185 см в беспомощном состоянии, — отмечает Киселев. — Конечно, ему бы хотелось привезти в Киев хорошие новости и подпитаться хорошими новостями в Киеве, но ни того, ни другого технически нет. Остается делать заявления общего плана".

Остин добавил, что Украина имеет большое значение для всего мира, но никакой конкретики от него не услышали.
На следующий день в Киев явился министр обороны Германии Борис Писториус и пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
"Но обещать – не значит жениться, — иронизирует Киселев. — У немцев пока дыра в госбюджете аж в 260 миллиардов евро. Денег нет".
Известно, что ранее Германия обещала Украине восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, из которых поставила только три. Сейчас Писториус пообещал еще четыре, но первый из них – к концу будущего года, а остальные – в 2025-м. Что касается ожидаемых Киевом ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 км, германский министр отмолчался — никакой новой информации нет.
В тот же день перед Зеленским выступил и глава Евросовета Шарль Мишель.
"У нас бы сказали, что поздравил "всухую". И не то, что даже не налил, а ни одного евроцента не привез" — заметил Дмитрий Киселев.
Тем не менее, Мишель пообещал начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе и сделать все, чтобы убедить все 27 стран-членов в том, что в декабре нужно положительное решение.
Утром следующего дня появилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с сообщением о выделении Украине новых 1,5 млрд евро. Сейчас финансирование Украины со стороны Евросоюза достигло 85 млрд евро. Предполагается, что до 2027 года будет выделено еще 50 млрд.
Телеведущий выражает сомнения в том, что эти деньги реально будут переданы, поскольку к 2027 году уже может не быть самой фон дер Ляйен. Однако даже если их передадут, госдолг Украины таков, что обещанная сумма будет каплей в море.
"Госдолг Украины сейчас оценивается в 140 миллиардов долларов, а к Новому году превысит 170 миллиардов. Это больше всего ВВП. Денег – нет. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет страны на 2024 год. Расходная часть – 84 миллиарда долларов, но заложенный дефицит – 43,5 миллиарда. Более половины бюджета – черная дыра", — констатирует факт Киселев.
Кто покроет такие расходы, учитывая, что настроения на Западе меняются, неизвестно. Так, на выборах в Нидерландах, например, победила партия ярого евроскептика и сторонника выхода Нидерландов из ЕС ("Нексита") Герта Вилдерса. Кроме того, Вилдерс выступает за прагматичные отношения с Россией.
"Когда по телевидению начали объявлять результаты голосования, в штабах у конкурентов хватались за головы, не узнавая свою Голландию: как так?! А вот так", — отмечает Киселев.
Партия Вилдерса получила 37 мест в парламенте — очень много, но недостаточно для формирования правительства. Для этого нужно 75 депутатов. Правившая до этого в Нидерландах правоцентристская Народная партия в коалицию идти не хочет, но дополнительные 20 голосов может дать другая консервативная партия – "Новый социальный контракт" Питера Омцига.
Вилдерса поздравили другие правые политики из Европы. Так лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что его успех не случаен, а стал результатом провальной политики предыдущих правительств. Примерно о том же говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он отмечает, что нидерландские выборы будут не последними, где в ближайшее время победят политики, которые "проводят курс в интересах своего народа и объявляют войну еврократам".
"59 процентов населения Европы смотрят в будущее с пессимизмом, — сообщает Дмитрий Киселев результаты свежего социсследования журнала "Шпигель". — А значит, успех партии Вилдерса – отнюдь не случайная флуктуация европейского политического поля, каким его хотели бы представить в либеральных медиа".
 
УкраинаЕвросоюзНидерландыСШАВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинДмитрий КиселевУрсула фон дер ЛяйенЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:53Татьяна Мармазова: Только Донбассу хватило мужицкой силы, чтобы в 2014-м открыть фронт против неонацизма
05:45Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
05:36Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым
05:30Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье
05:15Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ
19:50Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
19:38В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
19:18Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
18:58В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
18:37Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
18:16Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине
18:12Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков
18:00"Весна на Заречной улице" и квартет президентов
17:57Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды
17:45Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния
17:29Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром
17:03На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте
16:49Ликвидация украинства: не запрет, но замена
16:43Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
16:33Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией
Лента новостейМолния