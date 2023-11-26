Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина - 26.11.2023 Украина.ру
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Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина
Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина - 26.11.2023 Украина.ру
Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина
Бывший российский предприниматель, а ныне проживающий в Лондоне иноагент Евгений Чичваркин предложил признаться в очевидном. С такой констатацией 25 ноября выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-26T14:27
2023-11-26T14:27
новости
мария захарова
чичваркин
иноагенты
международная политика
россия
израиль
палестино-израильский конфликт
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"Отъехавший раньше и сагитировавший многих тоже отъехать предлагает признаться в том, что Россия победила, а они все проиграли. Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит - это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой", - сообщила Захарова подписчикам своего ТГ-канала.Поводом для комментария стала публикация ТГ-канала Украина.ру, в которой обращено внимание на признание иноагента Чичваркина: "Мы проиграли, а Путин победил"."Надо признаться в том, что: американские "партнёры" изначально хотели нанести стратегическое поражение именно Европейскому союзу, - уверена Захарова. - Точно так же как американские "партнёры" Израиля гарантировали ему безопасность и решили замкнуть всю ближневосточную стратегию на себя, а в 2023 году "случайно не увидели" 7 октября".Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября. В ответ израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху объявил войну палестинскому движению. Общественность до сих пор гадает: события начала октября были провалом израильских спецслужб или чем-то иным, выгодным официальным кругам Израиля и его западным союзникам.
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новости, мария захарова, чичваркин, иноагенты, международная политика, россия, израиль, палестино-израильский конфликт, украина, сво, владимир путин
Новости, Мария Захарова, Чичваркин, иноагенты, Международная политика, Россия, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Украина, СВО, Владимир Путин

Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина

14:27 26.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший российский предприниматель, а ныне проживающий в Лондоне иноагент Евгений Чичваркин предложил признаться в очевидном. С такой констатацией 25 ноября выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Отъехавший раньше и сагитировавший многих тоже отъехать предлагает признаться в том, что Россия победила, а они все проиграли. Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит - это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой", - сообщила Захарова подписчикам своего ТГ-канала.
Поводом для комментария стала публикация ТГ-канала Украина.ру, в которой обращено внимание на признание иноагента Чичваркина: "Мы проиграли, а Путин победил".
"Надо признаться в том, что: американские "партнёры" изначально хотели нанести стратегическое поражение именно Европейскому союзу, - уверена Захарова. - Точно так же как американские "партнёры" Израиля гарантировали ему безопасность и решили замкнуть всю ближневосточную стратегию на себя, а в 2023 году "случайно не увидели" 7 октября".
Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября. В ответ израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху объявил войну палестинскому движению. Общественность до сих пор гадает: события начала октября были провалом израильских спецслужб или чем-то иным, выгодным официальным кругам Израиля и его западным союзникам.
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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