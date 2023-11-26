Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы - 26.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы - 26.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
Армия ВСУ еще сохраняет возможности к сопротивлению. Мобилизация, которую провели летом на Украине, играет очень важную роль для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-26T05:20
2023-11-26T05:20
новости
вс рф
россия
украина
сво
резервы
оборона
наступление
прорыв
авдеевка
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Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций, рассказал эксперт.Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, добавил журналист.Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят истощить ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у него оборона крепкая, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051280364.html
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Новости
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новости, вс рф, россия, украина, сво, резервы, оборона, наступление, прорыв, авдеевка, марьинка, всу
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, резервы, Оборона, наступление, прорыв, Авдеевка, Марьинка, ВСУ

Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы

05:20 26.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Армия ВСУ еще сохраняет возможности к сопротивлению. Мобилизация, которую провели летом на Украине, играет очень важную роль для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций, рассказал эксперт.
"Тем не менее очень хорошо, что российская армия пытается давить сразу в нескольких местах. Я могу выделить сразу пять-шесть точек. Купянск, Авдеевка, Марьинка, Угледар (с попыткой обхода через Новомихайловку) и Запорожское направление", - отметил Скоробогатый.
Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, добавил журналист.
Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят истощить ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у него оборона крепкая, указал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
23 ноября, 15:17
Алексей Кочетков: Россия разорвала шаблоны о Херсоне и загнала ВСУ в норы, чтобы стать ближе к ЕвропеНам нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. А дальше мы можем начать морочить голову нашим врагам в части готовности к переговорам
 
НовостиВС РФРоссияУкраинаСВОрезервыОборонанаступлениепрорывАвдеевкаМарьинкаВСУ
 
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06:45Эксперт объяснил, как США и Запад устроили России свой "Артемовск" и чем она на это может ответить
06:36"Вокруг Булгакова": расселение "нехорошей квартиры"
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06:15Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
06:00Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России
05:45Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО
05:30Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт
05:20Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
05:20"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку
05:00Военный эксперт рассказал, как Польша "накачивает" армию, чтобы авантюрно забрать Западную Украину
04:30"Солдат готовили с нуля": эксперт о том, почему ВСУ не смогли прорвать оборону РФ и провалили наступление
21:04Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах
20:30Пес Патрон вместо Иисуса. Сатанизм в Украине приобретает зоофилические формы
19:57Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО
19:55Мемы времен украинского Евромайдана: идеи и мифы, которые привели к трагедии
19:50Швейцария поможет Украине с разминированием — президент
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