https://ukraina.ru/20231126/1051305903.html
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы - 26.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
Армия ВСУ еще сохраняет возможности к сопротивлению. Мобилизация, которую провели летом на Украине, играет очень важную роль для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-26T05:20
2023-11-26T05:20
2023-11-26T05:20
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Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций, рассказал эксперт.Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, добавил журналист.Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят истощить ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у него оборона крепкая, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051280364.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, россия, украина, сво, резервы, оборона, наступление, прорыв, авдеевка, марьинка, всу
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, резервы, Оборона, наступление, прорыв, Авдеевка, Марьинка, ВСУ
Военный эксперт раскрыл, какую хитрую тактику применили ВС РФ, чтобы измотать ВСУ и раздергать их резервы
Армия ВСУ еще сохраняет возможности к сопротивлению. Мобилизация, которую провели летом на Украине, играет очень важную роль для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый