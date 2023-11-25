https://ukraina.ru/20231125/1051332557.html

Пересечения КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 российских граждан - врач из Газы

Пересечения КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 российских граждан - врач из Газы - 25.11.2023 Украина.ру

Пересечения КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 российских граждан - врач из Газы

Возможности выбраться из сектора Газа в Египет на КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 граждан России и членов их семей. Об этом журналистам рассказал врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в Москву в ночь на 25 ноября эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира

2023-11-25T09:36

2023-11-25T09:36

2023-11-25T09:36

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мчс рф

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"Очень много людей (ожидают перехода границы). Очень много среди них россиян. Осталось ещё 500 человек", - рассказал врач.По его словам, от дома до КПП "Рафах" он добирался около трёх суток по так называемому "безопасному коридору", где лежат трупы мирных жителей.Салха уточнил, что работает в больнице "Назер", которая обстреливалась несмотря на то, что в ней не было военных."Положение там очень сложное, очень трудное. Там много мёртвых людей. Бомбили. Рядом с больницей падали [снаряды]… При этом я там не видел никаких военных", - сказал медик.В ночь на 25 ноября в Москве приземлился очередной спецборт МЧС РФ, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, включая 55 детей. По данным ведомства, всего в Россию из Газы эвакуировано более 760 человек, из них более 360 детей.

https://ukraina.ru/20231124/1051301770.html

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новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, эвакуация, мчс рф