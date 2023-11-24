Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины

Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков