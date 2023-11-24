Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины - 24.11.2023 Украина.ру
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Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины
Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины - 24.11.2023 Украина.ру
Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины
Причина, по мнению Арестовича*, проста: нехватка оружия. Интервью публикует Телеграм-канал "Политика страны"
2023-11-24T17:48
2023-11-24T17:48
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Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает победу армии ВСУ на поле боя вряд ли достижимой из-за медленных поставок оружия западными партнерами.По мнению Арестовича, даже если сF-16 и ATACMS Украина добьется больших потерь со стороны РФ, то не сможет пройти все эти линии."В конечном итоге все будет решаться в окопе. А подготовить квалифицированную армию пехотинцев за шесть месяцев очень сложно. Для этого нужно менять мобилизационные принципы, принципы снабжения, обучения и подготовки войск. Получить Украине больше мотивированных, квалифицированных пехотинцев на фоне очень плохого администрирования во всех сферах – это нереально. Технически невозможно", – сказал он.В поставки оружия Западом в достаточном объеме он не верит: в Евросоюзе его просто в таких объемах нет, как и технических возможностей для его производства. США, по мнению Арестовича, не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, чтобы не допустить ещё большего сближения ядерных потенциалов Москвы и Пекина."Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти", – считает Арестович.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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новости, новости украины, всу, алексей арестович
Новости, Новости Украины, ВСУ, Алексей Арестович

Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины

17:48 24.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
Причина, по мнению Арестовича*, проста: нехватка оружия. Интервью публикует Телеграм-канал "Политика страны"
Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает победу армии ВСУ на поле боя вряд ли достижимой из-за медленных поставок оружия западными партнерами.

"Поставка вооружения и подготовка личного состава – это примерно 6 - 9 месяцев. Даже если нам пачками сейчас начнут передавать оружие, это ничего не изменит. Чтобы подготовиться к масштабному контрнаступлению, нужно еще полгода. Что будет делать в это время российская армия? Строить четвертую линию укрепления. Когда мы начнем контрнаступление, этих линий будет уже девять", – сказал Арестович

По мнению Арестовича, даже если сF-16 и ATACMS Украина добьется больших потерь со стороны РФ, то не сможет пройти все эти линии.
"В конечном итоге все будет решаться в окопе. А подготовить квалифицированную армию пехотинцев за шесть месяцев очень сложно. Для этого нужно менять мобилизационные принципы, принципы снабжения, обучения и подготовки войск. Получить Украине больше мотивированных, квалифицированных пехотинцев на фоне очень плохого администрирования во всех сферах – это нереально. Технически невозможно", – сказал он.
В поставки оружия Западом в достаточном объеме он не верит: в Евросоюзе его просто в таких объемах нет, как и технических возможностей для его производства. США, по мнению Арестовича, не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, чтобы не допустить ещё большего сближения ядерных потенциалов Москвы и Пекина.
"Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти", – считает Арестович.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Алексей Арестович
18 ноября, 03:50
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и ЗалужнымЭкс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
 
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