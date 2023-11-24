https://ukraina.ru/20231124/1051315852.html

Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины

Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины - 24.11.2023 Украина.ру

Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины

Фуры проезжают через границу в штатном режиме. Об этом сообщает Телеграм-канал "Униан" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы

2023-11-24T15:11

2023-11-24T15:11

2023-11-24T15:11

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По состоянию на утро украинско-словацкая граница не блокирована, грузовые автомобили пропускают в штатном режиме. Об обстановке сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.Словацкие перевозчики без официального уведомления украинской погранслужбы заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме. К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.23 ноября Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря. Причиной тому стало резкое увеличение трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту".

https://ukraina.ru/20231123/1051293477.html

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новости, новости украины, словакия, граница, государственная граница, грузовики, перевозчики