Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины - 24.11.2023 Украина.ру
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Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины
Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины - 24.11.2023 Украина.ру
Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины
Фуры проезжают через границу в штатном режиме. Об этом сообщает Телеграм-канал "Униан" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы
2023-11-24T15:11
2023-11-24T15:11
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словакия
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По состоянию на утро украинско-словацкая граница не блокирована, грузовые автомобили пропускают в штатном режиме. Об обстановке сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.Словацкие перевозчики без официального уведомления украинской погранслужбы заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме. К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.23 ноября Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря. Причиной тому стало резкое увеличение трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту".
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новости, новости украины, словакия, граница, государственная граница, грузовики, перевозчики
Новости, Новости Украины, Словакия, граница, государственная граница, грузовики, перевозчики

Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины

15:11 24.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкУкраина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур
Украина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Владимир Корнев
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Фуры проезжают через границу в штатном режиме. Об этом сообщает Телеграм-канал "Униан" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы
По состоянию на утро украинско-словацкая граница не блокирована, грузовые автомобили пропускают в штатном режиме. Об обстановке сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"В сторону Украины ожидало проезда около 400 фур", – уточнил Демченко.
Словацкие перевозчики без официального уведомления украинской погранслужбы заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме. К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.
23 ноября Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря. Причиной тому стало резкое увеличение трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту".
МИД Польши
Вчера, 18:54
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