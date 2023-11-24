Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкУкраина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур
Фуры проезжают через границу в штатном режиме. Об этом сообщает Телеграм-канал "Униан" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы
По состоянию на утро украинско-словацкая граница не блокирована, грузовые автомобили пропускают в штатном режиме. Об обстановке сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"В сторону Украины ожидало проезда около 400 фур", – уточнил Демченко.
Словацкие перевозчики без официального уведомления украинской погранслужбы заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород" вечером вторника, 21 ноября. За ночь в направлении Украины собралась очередь из 350 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы пропускали в штатном режиме. К решению проблемы подключилась Госпогранслужба Украины.
23 ноября Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря. Причиной тому стало резкое увеличение трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту".