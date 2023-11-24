Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву
Глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября отправится в Будапешт на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, угрожающим заблокировать выделение Евросоюзом помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС. Об этом пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель отправится в Венгрию на двустороннюю встречу с Виктором Орбаном в рамках подготовки Европейского Совета", - написала Касиндже.
Газета Politico 22 ноября сообщила о письме Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры откажутся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.
По утверждению газеты, Орбан в письме подчеркнул, что пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе, никакое решение о дальнейших санкциях против России, финансировании Украины или начале переговоров по её вступлении в ЕС не может быть принято.
22 ноября, 23:43Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – PoliticoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в новой статье Politico