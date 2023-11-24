Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву - 24.11.2023 Украина.ру
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Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву
Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву - 24.11.2023 Украина.ру
Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву
Глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября отправится в Будапешт на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, угрожающим заблокировать выделение Евросоюзом помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС. Об этом пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
2023-11-24T06:45
2023-11-24T06:45
новости
евросовет
шарль мишель
венгрия
виктор орбан
украина
евросоюз
военная помощь
всу
сво
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"В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель отправится в Венгрию на двустороннюю встречу с Виктором Орбаном в рамках подготовки Европейского Совета", - написала Касиндже.Газета Politico 22 ноября сообщила о письме Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры откажутся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.По утверждению газеты, Орбан в письме подчеркнул, что пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе, никакое решение о дальнейших санкциях против России, финансировании Украины или начале переговоров по её вступлении в ЕС не может быть принято.
https://ukraina.ru/20231122/1051260602.html
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новости, евросовет, шарль мишель, венгрия, виктор орбан, украина, евросоюз, военная помощь, всу, сво
Новости, евросовет, Шарль Мишель, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Евросоюз, военная помощь, ВСУ, СВО

Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву

06:45 24.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября отправится в Будапешт на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, угрожающим заблокировать выделение Евросоюзом помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС. Об этом пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель отправится в Венгрию на двустороннюю встречу с Виктором Орбаном в рамках подготовки Европейского Совета", - написала Касиндже.
Газета Politico 22 ноября сообщила о письме Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры откажутся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.
По утверждению газеты, Орбан в письме подчеркнул, что пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе, никакое решение о дальнейших санкциях против России, финансировании Украины или начале переговоров по её вступлении в ЕС не может быть принято.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 23:43
Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – PoliticoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в новой статье Politico
 
НовостиевросоветШарль МишельВенгрияВиктор ОрбанУкраинаЕвросоюзвоенная помощьВСУСВО
 
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