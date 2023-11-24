https://ukraina.ru/20231124/1051299387.html

Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву

Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву - 24.11.2023 Украина.ру

Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву

Глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября отправится в Будапешт на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, угрожающим заблокировать выделение Евросоюзом помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС. Об этом пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-11-24T06:45

2023-11-24T06:45

2023-11-24T06:45

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евросовет

шарль мишель

венгрия

виктор орбан

украина

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военная помощь

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"В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель отправится в Венгрию на двустороннюю встречу с Виктором Орбаном в рамках подготовки Европейского Совета", - написала Касиндже.Газета Politico 22 ноября сообщила о письме Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Киеву и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры откажутся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.По утверждению газеты, Орбан в письме подчеркнул, что пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе, никакое решение о дальнейших санкциях против России, финансировании Украины или начале переговоров по её вступлении в ЕС не может быть принято.

https://ukraina.ru/20231122/1051260602.html

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новости, евросовет, шарль мишель, венгрия, виктор орбан, украина, евросоюз, военная помощь, всу, сво