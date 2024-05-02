https://ukraina.ru/20240502/1054842764.html

Украина умерла как государство: Аксёнов напомнил о трагедии в Одессе

Украина умерла как государство: Аксёнов напомнил о трагедии в Одессе - 02.05.2024 Украина.ру

Украина умерла как государство: Аксёнов напомнил о трагедии в Одессе

Массовое убийство жителей Одессы украинские власти сделали предметом национальной гордости. Как государство Украина окончательно умерла. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале

2024-05-02T10:30

2024-05-02T10:30

2024-05-02T10:30

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2 мая 2014 года

нацисты

украинские неонацисты

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Глава Крыма напомнил о десятилетней годовщине трагедии в Одессе. События 2 мая 2014 года получили название "Одесская Хатынь". Аксёнов подчеркнул, что украинские нацисты тогда заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве, с нацификацией Украины."В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", - написал он.Он отметил, что убийцы до сих пор не наказаны. Однако некоторые из них ликвидированы на фронте, добавил Аксёнов. "А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца", резюмировал он.После государственного переворота на Украине в 2014 году в Одессе на Куликовом поле сторонники "антимайдана" разбили палаточный лагерь. Днём 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой.Палаточный городок был разрушен, после чего националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись активисты "антимайдана". Тех, кто пытались выбраться из горящего здания, украинские националисты добивали. В тот день жертвами трагедии стали 48 человек, ещё более 250 человек пострадали.

https://ukraina.ru/20240502/1054841587.html

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новости, крым, одесса, украина, сергей аксенов, россия, 2 мая 2014 года, нацисты, украинские неонацисты