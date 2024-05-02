Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУ
12:14 02.05.2024 (обновлено: 12:44 02.05.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ снова лихорадит. Командование продолжает затыкать ею дыры на фронте, в то время как личный состав бригады несет большие потери без отдыха и ротации, а хваленая западная техника ситуацию не спасает
Под флагом "драконя"
Соединение из добровольцев, впоследствии переформатированное в 47-ю бригаду, было создано еще в апреле 2022 года и получило название "Магура", в честь одноименных гор в Карпатах.
Практически с самого начала бригада создавалась как образцово-показательная, ее военнослужащие проходили обучение в Европе, в том числе на крупнейшей американской базе вблизи города Графенвёр в Германии.
Создатели бригады всегда внимательно относились к вопросам саморекламы. Главными лицами этого формирования в СМИ стали бывший участник так называемой АТО, ставший потом популярным в интернете блогером-путешественником Валерий Маркус и Иван Шаламага – в 25 лет он стал самым молодым в истории ВСУ командиром полка.
Иван Шаламага (слева) и Валерий Маркус
Иван Шаламага (слева) и Валерий Маркус
Оба служат в "Магуре" до сих пор – первый в звании мастера-сержанта (в украинской системе соответствует должности главного старшины полка или бригады), второй в 26 лет стал майором и заместителем командира.
В этой же бригаде воюет Олег Сенцов – бывший украинский режиссер, который в 2014 году был задержан в Крыму при подготовке теракта, отсидевший в тюрьме и вернувшийся на родину по обмену.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / oleg.sentsov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / oleg.sentsov
Усилиями Маркуса при бригаде был создан благотворительный фонд Markus Foundation, который собирает деньги с украинцев на поддержку соединения. На сайте фонда сказано, что 47-я бригада строится на "кардинально новых началах": уважение, принцип непрерывного обучения и внутренняя культура.
Своим девизом бригада сделала латинское выражение Semper audentes!, что можно перевести как "всегда отважные" или "всегда дерзкие". Бригада также получила необычную эмблему, которой стал так называемый драконь – гибрид дракона и коня, стилизованный под шахматную фигуру, которая ходит нестандартно и переступает другие фигуры.
Неудачный "контрнаступ"
Обученную американцами бригаду готовили к контрнаступлению, которое украинская армия пыталась осуществить весной-летом 2023 года и ставили ей задачу дойти чуть ли не до Крыма.
Под это дело США снабдили бригаду своей техникой – "Магура" стала единственным формированием в составе ВСУ, которое получило БМП Bradley (около 100 единиц). Кроме того, в ее распоряжении есть также американские самоходные гаубицы М109А6, позднее от Германии ей достались два десятка танков Leopard 2, замененные потом на американские танки М1 Abrams (31 единица).
Бригада "Магура" была задействована в контрнаступлении с самого начала, на своей шкуре ощутив гибельность тактики наступления механизированными колоннами. Ей приказали достичь населенного пункта Работино в Запорожской области через минное поле в районе села Малая Токмачка.
Украинская бригада располагала несколькими американскими машинами разминирования на основе танка Abrams (не более 6), однако этого оказалось недостаточно. Итогом этого непродуманного наступления стала потеря 17 БМП Bradley и 4 танков Leopard 2. После этого опыта командование ВСУ сменило тактику и перешло к атакам небольшими группами.
К концу августа 47-я бригада совместно с 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой все же сумели взять под контроль Работино, однако это стало единственным более-менее крупным территориальным приобретением Киева в ту кампанию.
© Public domain
© Public domain
Неудачи в Запорожской области деморализовали военнослужащих бригады, среди личного состава пошли разговоры, что наступающих оставили без инженерной техники, загнали на минные поля и оставили там погибать. Основатель бригады Маркус тогда же пригрозил отставкой, мотивируя это тем, что у него и у командования расходятся взгляды на дальнейшую судьбу "Магуры".
Апогеем скандала стала публикация в сети видеообращение военнослужащих бригады, которые обвинили командующего Александра Сака в том, что он отправлял в бой в качестве штурмовиков минометчиков, снайперов и обладателей прочих непрофильных воиснких специальностей. После этого украинские СМИ сообщили о замене Сака на полковника Александра Павлия, который до этого командовал бригадой территориальной обороны в Киеве.
Отступление из Авдеевки
Вложенные американцами деньги надо отрабатывать, поэтому так и не ставшая победоносной 47-я бригада быстро превратилась в "пожарную", Генштаб украинской армии бросает ее на самые тяжелые участки.
В конце октября прошлого года "Магуру" направили в Авдеевку под Донецком, которую штурмовали ВС РФ. Как известно, исход этого сражения также оказался не в пользу Украины. В феврале ВСУ вышли из этого населенного пункта. Свои позиции в районе Степового оставила и 47-я бригада, переместившись на новый рубеж обороны у села Бердычи.
После новых поражений из расположения бригады в СМИ опять поползли жалобы военных. На этот раз причиной неудач был назван недостаток боеприпасов и низкое качество имеющихся снарядов.
"Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", - писал портал Military Watch Magazin.
Продвижение российской армии после взятия Авдеевки продолжилось, "Магуру" перебросили в район Очеретино, однако опять без успеха – обороны ВСУ в этом месте все равно рухнула и населенный пункт перешла под контроль России.
Покой им только снится
На этом фоне, как пишет издание Forbes, в бригаде продолжается кадровая чехарда, с сентября сменили уже трех командующих. Каждый раз это происходило после обвинений в том, что они своими безрассудными решениями подвергли военнослужащих неоправданному риску.
В настоящее время "Магуру" возглавляет полковник Ян Яцишин. Его назначение на этот пост произошло в начале марта этого года. Последние перестановки в бригаде связывают со сменой главкома ВСУ на Александра Сырского, который убирает ставленников своего предшественника Валерий Залужного.
Вчера, 13:33"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танкамиХваленый американский танк "Абрамс" М-1 уже в Москве. Только не надо без специальной мягкой обработки сознания произносить это при президенте США Джо Байдене, который мечтал увидеть это своими глазами, но сегодня когнитивно ослаб.
По данным Forbes, к настоящему моменту бригада потеряла не менее 40 Bradley и 5 Abrams.
Собеседник издания рассказал, что бригада крайне истощена боями и нуждается в восстановлении. В момент боев в Очеретино она фактически находилась в процессе выводы в тыл, однако получила приказ снова разворачиваться и прикрывать позиции.
Учитывая непростую для ВСУ ситуацию на фронте, можно предположить, что отдых для 47-й бригады вряд ли будет долгим.