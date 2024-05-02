https://ukraina.ru/20240502/1054845400.html

Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУ

Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру

Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУ

Элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ снова лихорадит. Командование продолжает затыкать ею дыры на фронте, в то время как личный состав бригады несет большие потери без отдыха и ротации, а хваленая западная техника ситуацию не спасает

2024-05-02T12:14

2024-05-02T12:14

2024-05-02T12:44

эксклюзив

украина

всу

сво

47-я бригада всу

очеретино

авдеевка

запорожская область

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Под флагом "драконя"Соединение из добровольцев, впоследствии переформатированное в 47-ю бригаду, было создано еще в апреле 2022 года и получило название "Магура", в честь одноименных гор в Карпатах.Практически с самого начала бригада создавалась как образцово-показательная, ее военнослужащие проходили обучение в Европе, в том числе на крупнейшей американской базе вблизи города Графенвёр в Германии.Создатели бригады всегда внимательно относились к вопросам саморекламы. Главными лицами этого формирования в СМИ стали бывший участник так называемой АТО, ставший потом популярным в интернете блогером-путешественником Валерий Маркус и Иван Шаламага – в 25 лет он стал самым молодым в истории ВСУ командиром полка.Оба служат в "Магуре" до сих пор – первый в звании мастера-сержанта (в украинской системе соответствует должности главного старшины полка или бригады), второй в 26 лет стал майором и заместителем командира.В этой же бригаде воюет Олег Сенцов – бывший украинский режиссер, который в 2014 году был задержан в Крыму при подготовке теракта, отсидевший в тюрьме и вернувшийся на родину по обмену.Усилиями Маркуса при бригаде был создан благотворительный фонд Markus Foundation, который собирает деньги с украинцев на поддержку соединения. На сайте фонда сказано, что 47-я бригада строится на "кардинально новых началах": уважение, принцип непрерывного обучения и внутренняя культура.Своим девизом бригада сделала латинское выражение Semper audentes!, что можно перевести как "всегда отважные" или "всегда дерзкие". Бригада также получила необычную эмблему, которой стал так называемый драконь – гибрид дракона и коня, стилизованный под шахматную фигуру, которая ходит нестандартно и переступает другие фигуры.Неудачный "контрнаступ"Обученную американцами бригаду готовили к контрнаступлению, которое украинская армия пыталась осуществить весной-летом 2023 года и ставили ей задачу дойти чуть ли не до Крыма.Под это дело США снабдили бригаду своей техникой – "Магура" стала единственным формированием в составе ВСУ, которое получило БМП Bradley (около 100 единиц). Кроме того, в ее распоряжении есть также американские самоходные гаубицы М109А6, позднее от Германии ей достались два десятка танков Leopard 2, замененные потом на американские танки М1 Abrams (31 единица).Бригада "Магура" была задействована в контрнаступлении с самого начала, на своей шкуре ощутив гибельность тактики наступления механизированными колоннами. Ей приказали достичь населенного пункта Работино в Запорожской области через минное поле в районе села Малая Токмачка.Украинская бригада располагала несколькими американскими машинами разминирования на основе танка Abrams (не более 6), однако этого оказалось недостаточно. Итогом этого непродуманного наступления стала потеря 17 БМП Bradley и 4 танков Leopard 2. После этого опыта командование ВСУ сменило тактику и перешло к атакам небольшими группами.К концу августа 47-я бригада совместно с 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой все же сумели взять под контроль Работино, однако это стало единственным более-менее крупным территориальным приобретением Киева в ту кампанию.Неудачи в Запорожской области деморализовали военнослужащих бригады, среди личного состава пошли разговоры, что наступающих оставили без инженерной техники, загнали на минные поля и оставили там погибать. Основатель бригады Маркус тогда же пригрозил отставкой, мотивируя это тем, что у него и у командования расходятся взгляды на дальнейшую судьбу "Магуры".Апогеем скандала стала публикация в сети видеообращение военнослужащих бригады, которые обвинили командующего Александра Сака в том, что он отправлял в бой в качестве штурмовиков минометчиков, снайперов и обладателей прочих непрофильных воиснких специальностей. После этого украинские СМИ сообщили о замене Сака на полковника Александра Павлия, который до этого командовал бригадой территориальной обороны в Киеве.Отступление из АвдеевкиВложенные американцами деньги надо отрабатывать, поэтому так и не ставшая победоносной 47-я бригада быстро превратилась в "пожарную", Генштаб украинской армии бросает ее на самые тяжелые участки.В конце октября прошлого года "Магуру" направили в Авдеевку под Донецком, которую штурмовали ВС РФ. Как известно, исход этого сражения также оказался не в пользу Украины. В феврале ВСУ вышли из этого населенного пункта. Свои позиции в районе Степового оставила и 47-я бригада, переместившись на новый рубеж обороны у села Бердычи.После новых поражений из расположения бригады в СМИ опять поползли жалобы военных. На этот раз причиной неудач был назван недостаток боеприпасов и низкое качество имеющихся снарядов.Продвижение российской армии после взятия Авдеевки продолжилось, "Магуру" перебросили в район Очеретино, однако опять без успеха – обороны ВСУ в этом месте все равно рухнула и населенный пункт перешла под контроль России.Покой им только снитсяНа этом фоне, как пишет издание Forbes, в бригаде продолжается кадровая чехарда, с сентября сменили уже трех командующих. Каждый раз это происходило после обвинений в том, что они своими безрассудными решениями подвергли военнослужащих неоправданному риску.В настоящее время "Магуру" возглавляет полковник Ян Яцишин. Его назначение на этот пост произошло в начале марта этого года. Последние перестановки в бригаде связывают со сменой главкома ВСУ на Александра Сырского, который убирает ставленников своего предшественника Валерий Залужного.По данным Forbes, к настоящему моменту бригада потеряла не менее 40 Bradley и 5 Abrams.Собеседник издания рассказал, что бригада крайне истощена боями и нуждается в восстановлении. В момент боев в Очеретино она фактически находилась в процессе выводы в тыл, однако получила приказ снова разворачиваться и прикрывать позиции.Учитывая непростую для ВСУ ситуацию на фронте, можно предположить, что отдых для 47-й бригады вряд ли будет долгим.

https://ukraina.ru/20240501/1054828618.html

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эксклюзив, украина, всу, сво, 47-я бригада всу, очеретино, авдеевка, запорожская область