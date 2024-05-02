https://ukraina.ru/20240502/1054844948.html
Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке
Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке - 02.05.2024 Украина.ру
Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке
Офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, как США десятилетиями планировали уничтожить Россию
2024-05-02T11:57
2024-05-02T11:57
2024-05-02T11:57
станислав крапивник
сша
армия
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россия
америка
нато
сс
оружие
британия
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А также поделился, какой упреждающий удар нужно нанести, чтобы остановить агрессию Запада.00:33 – о службе в американской армии;01:33 – как США ещё с 90-х годов готовились к войне с Россией и когда это стало очевидно;03:13 – о том, как устроить балканизацию Америки;11:44 – чем должна закончиться СВО, чтобы Европа избавилась от диктата США?13:52 – как сделать из Мексики антиамериканское государство?16:14 – как передать Мексике оружие для атаки по США?18:45 – смогут ли США отправить Польшу и Прибалтику на войну с Россией?20:51 – о сдерживающем факторе российского ядерного оружия;23:22 – как будут развиваться события на украинском фронте и в Европе в случае прямого вступления войск НАТО в войну.
сша
армия
россия
америка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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станислав крапивник, сша, армия, видео, россия, америка, нато, сс, оружие, британия, украина, сво, спецоперация, танки, конфликт, видео
Станислав Крапивник, США, Армия, Видео, Россия, Америка, НАТО, СС, оружие, Британия, Украина, СВО, Спецоперация, танки, конфликт
Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке
Офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, как США десятилетиями планировали уничтожить Россию
А также поделился, какой упреждающий удар нужно нанести, чтобы остановить агрессию Запада.
00:33 – о службе в американской армии;
01:33 – как США ещё с 90-х годов готовились к войне с Россией и когда это стало очевидно;
03:13 – о том, как устроить балканизацию Америки;
11:44 – чем должна закончиться СВО, чтобы Европа избавилась от диктата США?
13:52 – как сделать из Мексики антиамериканское государство?
16:14 – как передать Мексике оружие для атаки по США?
18:45 – смогут ли США отправить Польшу и Прибалтику на войну с Россией?
20:51 – о сдерживающем факторе российского ядерного оружия;
23:22 – как будут развиваться события на украинском фронте и в Европе в случае прямого вступления войск НАТО в войну.