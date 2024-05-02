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Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке

Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке - 02.05.2024 Украина.ру

Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке

Офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, как США десятилетиями планировали уничтожить Россию

2024-05-02T11:57

2024-05-02T11:57

2024-05-02T11:57

станислав крапивник

сша

армия

видео

россия

америка

нато

сс

оружие

британия

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А также поделился, какой упреждающий удар нужно нанести, чтобы остановить агрессию Запада.00:33 – о службе в американской армии;01:33 – как США ещё с 90-х годов готовились к войне с Россией и когда это стало очевидно;03:13 – о том, как устроить балканизацию Америки;11:44 – чем должна закончиться СВО, чтобы Европа избавилась от диктата США?13:52 – как сделать из Мексики антиамериканское государство?16:14 – как передать Мексике оружие для атаки по США?18:45 – смогут ли США отправить Польшу и Прибалтику на войну с Россией?20:51 – о сдерживающем факторе российского ядерного оружия;23:22 – как будут развиваться события на украинском фронте и в Европе в случае прямого вступления войск НАТО в войну.

сша

армия

россия

америка

британия

украина

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