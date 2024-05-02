https://ukraina.ru/20240502/1054843958.html

США ввели санкции против китайских компаний

США ввели санкции против китайских компаний - 02.05.2024 Украина.ру

США ввели санкции против китайских компаний

Вашингтон ввел санкции против около 300 компаний и физических лиц из Китая, России, Сингапура, ОАЭ и других стран. Об этом сообщили журналисты британского издания Independent

2024-05-02T12:19

2024-05-02T12:19

2024-05-02T12:19

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Минфин США 1 мая заявил о введении санкций в отношении почти 200 организаций, а Госдепартамент – в отношении более чем 80 организаций.Издание отмечает, что санкции ввели после того, как министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Китай и заявили, что США обеспокоены якобы коммерческой поддержкой Пекином российской оборонной промышленности.Минфин США обвинил китайскую компанию Finder Technology в экспорте в России компонентов и электроники для производства дронов. Компания Juhang Aviation Technology Shenzhen Co обвиняется в якобы поставках в Россию пропеллеров для беспилотников, подавителей сигналов, датчиков и двигателей.По мнению Йеллен, новые санкции, а также новый пакет помощи Киеву окажут "критическую поддержку на поле боя".Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 апреля до 26 апреля был в Китае. Он заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона, такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.

https://ukraina.ru/20240426/1054758417.html

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новости, сша, китай, россия, энтони блинкен, минфин, санкции