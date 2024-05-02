США ввели санкции против китайских компаний - 02.05.2024 Украина.ру
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США ввели санкции против китайских компаний
США ввели санкции против китайских компаний - 02.05.2024 Украина.ру
США ввели санкции против китайских компаний
Вашингтон ввел санкции против около 300 компаний и физических лиц из Китая, России, Сингапура, ОАЭ и других стран. Об этом сообщили журналисты британского издания Independent
2024-05-02T12:19
2024-05-02T12:19
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энтони блинкен
минфин
санкции
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Минфин США 1 мая заявил о введении санкций в отношении почти 200 организаций, а Госдепартамент – в отношении более чем 80 организаций.Издание отмечает, что санкции ввели после того, как министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Китай и заявили, что США обеспокоены якобы коммерческой поддержкой Пекином российской оборонной промышленности.Минфин США обвинил китайскую компанию Finder Technology в экспорте в России компонентов и электроники для производства дронов. Компания Juhang Aviation Technology Shenzhen Co обвиняется в якобы поставках в Россию пропеллеров для беспилотников, подавителей сигналов, датчиков и двигателей.По мнению Йеллен, новые санкции, а также новый пакет помощи Киеву окажут "критическую поддержку на поле боя".Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 апреля до 26 апреля был в Китае. Он заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона, такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.
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новости, сша, китай, россия, энтони блинкен, минфин, санкции
Новости, США, Китай, Россия, Энтони Блинкен, Минфин, санкции

США ввели санкции против китайских компаний

12:19 02.05.2024
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP / Andy Wong, File
Читать в
Вашингтон ввел санкции против около 300 компаний и физических лиц из Китая, России, Сингапура, ОАЭ и других стран. Об этом сообщили журналисты британского издания Independent
Минфин США 1 мая заявил о введении санкций в отношении почти 200 организаций, а Госдепартамент – в отношении более чем 80 организаций.
Издание отмечает, что санкции ввели после того, как министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Китай и заявили, что США обеспокоены якобы коммерческой поддержкой Пекином российской оборонной промышленности.
Минфин США обвинил китайскую компанию Finder Technology в экспорте в России компонентов и электроники для производства дронов. Компания Juhang Aviation Technology Shenzhen Co обвиняется в якобы поставках в Россию пропеллеров для беспилотников, подавителей сигналов, датчиков и двигателей.
По мнению Йеллен, новые санкции, а также новый пакет помощи Киеву окажут "критическую поддержку на поле боя".
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 апреля до 26 апреля был в Китае. Он заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона, такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.
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