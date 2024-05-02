https://ukraina.ru/20240502/1054848390.html

Потери в районе Часова Яра, саммит в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 мая

Потери в районе Часова Яра, саммит в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру

Потери в районе Часова Яра, саммит в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 мая

Власти Швейцарии подтвердили проведение мирной конференции по Украине. В 67-й ОМБР ВСУ признали потерю костяка бригады в районе Часова Яра. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-02T13:09

2024-05-02T13:09

2024-05-02T14:08

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Швейцарский МИД подтвердил проведение 15-16 июня мирной конференции по Украине в швейцарском городе Бюргеншток."Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - было указано в сообщении Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.В то же время указано, что "на данном этапе" Россия ещё не была приглашена. При этом Швейцария пригласила на конференцию более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, множество стран со всех континентов, три международные организации - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, - а также Ватикан и патриарха Константинопольского.Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил в комментарии РИА "Новости", что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. При этом, указал Хохлов, РФ не будет участвовать в любом случае. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Также проведение саммита в Швейцарии подтвердил президент Украины Владимир Зеленский."Согласно нашим договоренностям с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", - заявил Зеленский.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему на саммит не пригласили Россию."Мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли", - заявил Кулеба.По его словам, есть только два способа создать такую ситуацию, когда Россия станет удобным переговорщиком для Украины."Первый − это успех [Украины] на поле боя. Второй − это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не имеет целью привлечь Россию − его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров", − пояснил Кулеба.В то же время он признал, что нельзя положить конец боевым действиям без участия обеих сторон.Выбили костякВ 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов из-за ошибок вышестоящего командования.Как рассказало американское издание Associated Press, в середине марта бригаду направили в район Часова Яра. По словам неназванного украинского военного, на месте солдат ожидали ямы, в которых еле-еле можно было спрятаться во время артобстрелов."Солдаты (во время обстрелов. — Ред.) вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними", — отметил он.В итоге бригада вынуждена была отступить. При этом, по данным военнослужащего, более 100 человек были убиты или пропали без вести."Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. <...> Мы потеряли весь костяк бригады", — указал он.Кроме того, в 67-й ОМБР заявили, что у них не было ресурсов для выполнения поставленной задачи.Ранее украинские СМИ сообщали о дискриминации в бригаде, костяк которой составляли боевики запрещённого в РФ "Правого сектора"*. Последние вместо себя бросали в бой мобилизованных новобранцев. В целом, именно новобранцами, а не националистами, старались закрывать самые проблемные направления. После резонанса бригаду начали переформировывать: националистов стали переводить в другие формирования.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском направлении — 31 обстрел, выпустив 131 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 объект гражданской инфраструктуры и был уничтожен 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому району Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — один сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 5; Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка, Алёшки, Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днём 2 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе село Ясные Зори подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате падения одного из дронов повреждены два легковых автомобиля. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью FPV-дрона, в селе Новая Наумовка – с помощью двух БПЛА, в селе Журавлевка – с помощью одного беспилотника. По селу Вергилевка выпущено 12 снарядов из РСЗО. В селе Бочковка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над сёлами Варваровка и Ближняя Игуменка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в поселках Разумное и Дубовое, селах Таврово и Стрелецкое – повреждено по одному частному домовладению в каждом населённом пункте. Пострадавших нет", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе по селу Старый Хутор было выпущено 4 миномётных снаряда. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены 4 частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), два легковых автомобиля, линии газоснабжения и электропередачи. В настоящий момент энергоснабжение восстановлено. Также под обстрел попало село Логачевка – был зафиксирован один прилёт. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 миномётных снарядов. В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксирован 21 прилет. В Краснояружском районе над селом Теребрено из стрелкового оружия сбит FPV-дрон. Во всех случаях пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью четырёх БПЛА. Пострадавших нет. В результате прямого попадания одного из беспилотников повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один БПЛА влетел в торговый объект. Также есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Поселок Красное подвергся атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Повреждены два легковых автомобиля и забор частного жилого домовладения. На территории округа системой ПВО сбито три БПЛА противника. Обошлось без последствий", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* Деятельность организации в России запрещена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, швейцария, украина, россия, вооруженные силы украины, правый сектор