https://ukraina.ru/20240502/1054841587.html

Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая

Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру

Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая

В мире вспоминают о преступлении майдановцев в Одессе. Украинские СМИ сообщили о скорой отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова

2024-05-02T09:36

2024-05-02T09:36

2024-05-02T09:37

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Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин утром 2 мая напомнил о трагедии в Одессе."Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе. Нацисты, представители "Правого сектора"* (запрещён в РФ), устроили беспорядки в городе: сначала разгромили палаточный городок, где проходил сбор подписей за проведение референдума в том числе о придании государственного статуса русскому языку, а затем организовали охоту на тех, кто не поддержал Майдан. Мирные люди вынужденно укрылись в Доме профсоюзов, но изверги, преследовавшие их, окружили здание и подожгли его, не допустив пожарных и спасателей на помощь находящимся внутри гражданам, продолжая забрасывать зажигательной смесью и стрелять по окнам. Люди не могли выйти. А тех, кому всё же это удавалось, негодяи забивали до смерти. Жертвами нечеловеческой жестокости стали 48 человек. 32 — сгорели заживо, 6 — погибли от огнестрельных ранений, 10 — замучены нацистами. Среди погибших было обнаружено тело беременной женщины — её задушили. Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал Володин в своём телеграм-канале.Он также напомнил о том, что происходит в Одессе сегодня."Сегодня киевский режим переписывает историю Одессы. Демонтированы памятники основательнице города Екатерине II, полководцу Александру Суворову, монументы писателю Максиму Горькому, переименованы около 200 названий, связанных с Россией и СССР. Из школьной программы убрали русских писателей. Жителей города наказывают за использование русского языка", - отметил Володин.Он указал, что все вышеуказанные действия украинских националистов и украинских властей — нацизм."Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - резюмировал он.Бывший депутат Одесского городского совета Василий Полищук в комментарии РИА Новости заявил, что в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51. Полищук был свидетелем тех событий, а затем занимался их расследованием."Я на 100% обладаю информацией, что погибли минимум 51 человек, а не 48, как все пишут", - заявил агентству Полищук.Он указал, что такая путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм."Только официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек. Из них в тяжёлом состоянии — 35. Но было много пострадавших, которые в больницы не обращались (опасаясь проблем с правоохранительными органами или сторонниками Майдана - Ред.). Я знал таких несколько человек, ибо помогал им с лечением", - отметил Полищук.По его словам, погибших может быть ещё больше, так как "некоторые сгорели так, что их не опознали"."Когда успешно закончится СВО, то я сделаю всё, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю", - подчеркнул Полищук.Он рассказал, что составил списки погибших. В его списке есть две фамилии, которых нет в остальных списках – это Милев Иван Иванович, родившийся 5 июня 1980 года, и Алексей Колпаков. Кроме того, в списках Полищука фигурирует пять неопознанных тел.Одессит, историк и писатель, ныне проживающий в Испании, Лев Вершинин отметил, что верит в торжество справедливости."Десятая годовщина со дня, когда нежить объявила всему живому войну на уничтожение. Город, где на 2-м Христианском покоятся четыре поколений моих предков (было бы пять, но четвёртое не вернулось с войны) оккупирован бандеровцами, его память стирают в пыль, его честь растоптана, его люди убиты или загнаны под шконку тупым и злобным приезжим быдлом. Но это не может быть концом, и не будет. Никакая ночь не приходит навсегда. Рассвет неизбежен", - указал Вершинин.Один из популярных российских блогеров рассказал о том, что испытывал десять лет тому назад, наблюдая за происходившим в Одессе."Сегодня 10 лет Одессе. В какой-то степени именно в этот день "цирк с украинцами" перерос в нынешнюю кровавую баню. Мы с другом в тот день смотрели стрим всего происходившего, и особенно запомнилось, когда в украинский стрим ворвалась женщина, потрясавшая в камеру предметами, подозрительно похожими на армейские дымовые шашки. Она отчаянно кричала: "Посмотрите, что они там раздают! Это же убийство! Они хотят всех убить!". Её быстро оттеснили от камеры - и вообще как-то оперативно вымарали из истории, по крайней мере мне те кадры больше не попадались в многочисленных видеоматериалах об этой расправе. Наутро я прилетел в Белград и сел в такси от аэропорта. Таксист, узнав, что я из России, сказал на смеси сербского и английского: "Ты видел это в новостях? Они хуже хорватов! Хуже хорватов!". Ты и не представлял, насколько, эмоциональный белградский бомбила", - отметил он.Власти Украины не осуждают произошедшее 2-го мая 2014 года. Более того, некоторые люди из власти, напротив, празднуют произошедшее. Так, два года тому назад — 2 мая 2022 года — политтехнолог Офиса президента Украины Владимир Петров поздравил украинцев со 2 мая, съев под запись шашлык - украинские националисты сожжённых заживо людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года называли и называют "шашлыком по-одесски"."Я с вашего позволения символический кусок шашлыка [съем]. За второе мая!" — заявил Петров и начал жевать мясо.Работодатели Петрова не осудили поступок политтехнолога.Грядущая отставка УмероваМинистр обороны Украины Рустем Умеров может перейти в министерство инфраструктуры, а на его место назначат кого-то из "самых медийных военных", сообщило украинское издание "Цензор.Нет".По информации издания, Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом СМИ сообщили источники. По данным издания, на его место могут назначить действующего министра обороны.Как заявил главред издания Юрий Бутусов, причиной отставки Кубракова стала "зачистка" главой Офиса президента Андреем Ермаком неподконтрольных ему министров, среди которых есть и глава Мининфраструктуры.По его данным, следующим министром обороны может стать кто-то из "самых медийных военных". Однако имена кандидатов Бутусов не назвал.При этом советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что слова Бутусова — фейк, который дестабилизирует работу военного и политического руководства страны.Официальных комментариев от Минобороны и Мининфраструктуры нет.

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эксклюзив, хроники, одесса, вячеслав володин, рустем умеров, минобороны, мининфраструктуры, украина, россия, офис президента