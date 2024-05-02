Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру
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Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру
Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
В мире вспоминают о преступлении майдановцев в Одессе. Украинские СМИ сообщили о скорой отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова
2024-05-02T09:36
2024-05-02T09:37
эксклюзив
хроники
одесса
вячеслав володин
рустем умеров
минобороны
мининфраструктуры
украина
россия
офис президента
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Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин утром 2 мая напомнил о трагедии в Одессе."Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе. Нацисты, представители "Правого сектора"* (запрещён в РФ), устроили беспорядки в городе: сначала разгромили палаточный городок, где проходил сбор подписей за проведение референдума в том числе о придании государственного статуса русскому языку, а затем организовали охоту на тех, кто не поддержал Майдан. Мирные люди вынужденно укрылись в Доме профсоюзов, но изверги, преследовавшие их, окружили здание и подожгли его, не допустив пожарных и спасателей на помощь находящимся внутри гражданам, продолжая забрасывать зажигательной смесью и стрелять по окнам. Люди не могли выйти. А тех, кому всё же это удавалось, негодяи забивали до смерти. Жертвами нечеловеческой жестокости стали 48 человек. 32 — сгорели заживо, 6 — погибли от огнестрельных ранений, 10 — замучены нацистами. Среди погибших было обнаружено тело беременной женщины — её задушили. Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал Володин в своём телеграм-канале.Он также напомнил о том, что происходит в Одессе сегодня."Сегодня киевский режим переписывает историю Одессы. Демонтированы памятники основательнице города Екатерине II, полководцу Александру Суворову, монументы писателю Максиму Горькому, переименованы около 200 названий, связанных с Россией и СССР. Из школьной программы убрали русских писателей. Жителей города наказывают за использование русского языка", - отметил Володин.Он указал, что все вышеуказанные действия украинских националистов и украинских властей — нацизм."Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - резюмировал он.Бывший депутат Одесского городского совета Василий Полищук в комментарии РИА Новости заявил, что в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51. Полищук был свидетелем тех событий, а затем занимался их расследованием."Я на 100% обладаю информацией, что погибли минимум 51 человек, а не 48, как все пишут", - заявил агентству Полищук.Он указал, что такая путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм."Только официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек. Из них в тяжёлом состоянии — 35. Но было много пострадавших, которые в больницы не обращались (опасаясь проблем с правоохранительными органами или сторонниками Майдана - Ред.). Я знал таких несколько человек, ибо помогал им с лечением", - отметил Полищук.По его словам, погибших может быть ещё больше, так как "некоторые сгорели так, что их не опознали"."Когда успешно закончится СВО, то я сделаю всё, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю", - подчеркнул Полищук.Он рассказал, что составил списки погибших. В его списке есть две фамилии, которых нет в остальных списках – это Милев Иван Иванович, родившийся 5 июня 1980 года, и Алексей Колпаков. Кроме того, в списках Полищука фигурирует пять неопознанных тел.Одессит, историк и писатель, ныне проживающий в Испании, Лев Вершинин отметил, что верит в торжество справедливости."Десятая годовщина со дня, когда нежить объявила всему живому войну на уничтожение. Город, где на 2-м Христианском покоятся четыре поколений моих предков (было бы пять, но четвёртое не вернулось с войны) оккупирован бандеровцами, его память стирают в пыль, его честь растоптана, его люди убиты или загнаны под шконку тупым и злобным приезжим быдлом. Но это не может быть концом, и не будет. Никакая ночь не приходит навсегда. Рассвет неизбежен", - указал Вершинин.Один из популярных российских блогеров рассказал о том, что испытывал десять лет тому назад, наблюдая за происходившим в Одессе."Сегодня 10 лет Одессе. В какой-то степени именно в этот день "цирк с украинцами" перерос в нынешнюю кровавую баню. Мы с другом в тот день смотрели стрим всего происходившего, и особенно запомнилось, когда в украинский стрим ворвалась женщина, потрясавшая в камеру предметами, подозрительно похожими на армейские дымовые шашки. Она отчаянно кричала: "Посмотрите, что они там раздают! Это же убийство! Они хотят всех убить!". Её быстро оттеснили от камеры - и вообще как-то оперативно вымарали из истории, по крайней мере мне те кадры больше не попадались в многочисленных видеоматериалах об этой расправе. Наутро я прилетел в Белград и сел в такси от аэропорта. Таксист, узнав, что я из России, сказал на смеси сербского и английского: "Ты видел это в новостях? Они хуже хорватов! Хуже хорватов!". Ты и не представлял, насколько, эмоциональный белградский бомбила", - отметил он.Власти Украины не осуждают произошедшее 2-го мая 2014 года. Более того, некоторые люди из власти, напротив, празднуют произошедшее. Так, два года тому назад — 2 мая 2022 года — политтехнолог Офиса президента Украины Владимир Петров поздравил украинцев со 2 мая, съев под запись шашлык - украинские националисты сожжённых заживо людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года называли и называют "шашлыком по-одесски"."Я с вашего позволения символический кусок шашлыка [съем]. За второе мая!" — заявил Петров и начал жевать мясо.Работодатели Петрова не осудили поступок политтехнолога.Грядущая отставка УмероваМинистр обороны Украины Рустем Умеров может перейти в министерство инфраструктуры, а на его место назначат кого-то из "самых медийных военных", сообщило украинское издание "Цензор.Нет".По информации издания, Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом СМИ сообщили источники. По данным издания, на его место могут назначить действующего министра обороны.Как заявил главред издания Юрий Бутусов, причиной отставки Кубракова стала "зачистка" главой Офиса президента Андреем Ермаком неподконтрольных ему министров, среди которых есть и глава Мининфраструктуры.По его данным, следующим министром обороны может стать кто-то из "самых медийных военных". Однако имена кандидатов Бутусов не назвал.При этом советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что слова Бутусова — фейк, который дестабилизирует работу военного и политического руководства страны.Официальных комментариев от Минобороны и Мининфраструктуры нет.
https://ukraina.ru/20240501/1054824067.html
https://ukraina.ru/20240430/1054821463.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, одесса, вячеслав володин, рустем умеров, минобороны, мининфраструктуры, украина, россия, офис президента
Эксклюзив, Хроники, Одесса, Вячеслав Володин, Рустем Умеров, Минобороны, Мининфраструктуры, Украина, Россия, Офис президента

Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая

09:36 02.05.2024 (обновлено: 09:37 02.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Александр Полищук
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В мире вспоминают о преступлении майдановцев в Одессе. Украинские СМИ сообщили о скорой отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин утром 2 мая напомнил о трагедии в Одессе.
"Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе. Нацисты, представители "Правого сектора"* (запрещён в РФ), устроили беспорядки в городе: сначала разгромили палаточный городок, где проходил сбор подписей за проведение референдума в том числе о придании государственного статуса русскому языку, а затем организовали охоту на тех, кто не поддержал Майдан. Мирные люди вынужденно укрылись в Доме профсоюзов, но изверги, преследовавшие их, окружили здание и подожгли его, не допустив пожарных и спасателей на помощь находящимся внутри гражданам, продолжая забрасывать зажигательной смесью и стрелять по окнам. Люди не могли выйти. А тех, кому всё же это удавалось, негодяи забивали до смерти. Жертвами нечеловеческой жестокости стали 48 человек. 32 — сгорели заживо, 6 — погибли от огнестрельных ранений, 10 — замучены нацистами. Среди погибших было обнаружено тело беременной женщины — её задушили. Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал Володин в своём телеграм-канале.
Он также напомнил о том, что происходит в Одессе сегодня.
"Сегодня киевский режим переписывает историю Одессы. Демонтированы памятники основательнице города Екатерине II, полководцу Александру Суворову, монументы писателю Максиму Горькому, переименованы около 200 названий, связанных с Россией и СССР. Из школьной программы убрали русских писателей. Жителей города наказывают за использование русского языка", - отметил Володин.
Он указал, что все вышеуказанные действия украинских националистов и украинских властей — нацизм.
"Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - резюмировал он.
Удар по Рязанскому НПЗ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Вчера, 10:09
Атака на НПЗ. Главное на Украине на утро 1 маяУкраинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ
Бывший депутат Одесского городского совета Василий Полищук в комментарии РИА Новости заявил, что в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51. Полищук был свидетелем тех событий, а затем занимался их расследованием.
"Я на 100% обладаю информацией, что погибли минимум 51 человек, а не 48, как все пишут", - заявил агентству Полищук.
Он указал, что такая путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм.
"Только официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек. Из них в тяжёлом состоянии — 35. Но было много пострадавших, которые в больницы не обращались (опасаясь проблем с правоохранительными органами или сторонниками Майдана - Ред.). Я знал таких несколько человек, ибо помогал им с лечением", - отметил Полищук.
По его словам, погибших может быть ещё больше, так как "некоторые сгорели так, что их не опознали".
"Когда успешно закончится СВО, то я сделаю всё, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю", - подчеркнул Полищук.
Он рассказал, что составил списки погибших. В его списке есть две фамилии, которых нет в остальных списках – это Милев Иван Иванович, родившийся 5 июня 1980 года, и Алексей Колпаков. Кроме того, в списках Полищука фигурирует пять неопознанных тел.
Одессит, историк и писатель, ныне проживающий в Испании, Лев Вершинин отметил, что верит в торжество справедливости.
"Десятая годовщина со дня, когда нежить объявила всему живому войну на уничтожение. Город, где на 2-м Христианском покоятся четыре поколений моих предков (было бы пять, но четвёртое не вернулось с войны) оккупирован бандеровцами, его память стирают в пыль, его честь растоптана, его люди убиты или загнаны под шконку тупым и злобным приезжим быдлом. Но это не может быть концом, и не будет. Никакая ночь не приходит навсегда. Рассвет неизбежен", - указал Вершинин.
F-16
30 апреля, 18:50
Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на УкраинеВ Воздушных силах ВСУ рассказали, как будут использовать неисправные истребители F-16
Один из популярных российских блогеров рассказал о том, что испытывал десять лет тому назад, наблюдая за происходившим в Одессе.
"Сегодня 10 лет Одессе. В какой-то степени именно в этот день "цирк с украинцами" перерос в нынешнюю кровавую баню. Мы с другом в тот день смотрели стрим всего происходившего, и особенно запомнилось, когда в украинский стрим ворвалась женщина, потрясавшая в камеру предметами, подозрительно похожими на армейские дымовые шашки. Она отчаянно кричала: "Посмотрите, что они там раздают! Это же убийство! Они хотят всех убить!". Её быстро оттеснили от камеры - и вообще как-то оперативно вымарали из истории, по крайней мере мне те кадры больше не попадались в многочисленных видеоматериалах об этой расправе. Наутро я прилетел в Белград и сел в такси от аэропорта. Таксист, узнав, что я из России, сказал на смеси сербского и английского: "Ты видел это в новостях? Они хуже хорватов! Хуже хорватов!". Ты и не представлял, насколько, эмоциональный белградский бомбила", - отметил он.
Власти Украины не осуждают произошедшее 2-го мая 2014 года. Более того, некоторые люди из власти, напротив, празднуют произошедшее. Так, два года тому назад — 2 мая 2022 года — политтехнолог Офиса президента Украины Владимир Петров поздравил украинцев со 2 мая, съев под запись шашлык - украинские националисты сожжённых заживо людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года называли и называют "шашлыком по-одесски".
"Я с вашего позволения символический кусок шашлыка [съем]. За второе мая!" — заявил Петров и начал жевать мясо.
Работодатели Петрова не осудили поступок политтехнолога.
замок Кивалова в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
30 апреля, 10:00
Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреляИз-за работы украинской ПВО в Одессе погибли люди. Украинские военные применили переданные США дальнобойные ATACMS для удара по Крыму
Грядущая отставка Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров может перейти в министерство инфраструктуры, а на его место назначат кого-то из "самых медийных военных", сообщило украинское издание "Цензор.Нет".
По информации издания, Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом СМИ сообщили источники. По данным издания, на его место могут назначить действующего министра обороны.
Как заявил главред издания Юрий Бутусов, причиной отставки Кубракова стала "зачистка" главой Офиса президента Андреем Ермаком неподконтрольных ему министров, среди которых есть и глава Мининфраструктуры.
По его данным, следующим министром обороны может стать кто-то из "самых медийных военных". Однако имена кандидатов Бутусов не назвал.
При этом советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что слова Бутусова — фейк, который дестабилизирует работу военного и политического руководства страны.
Официальных комментариев от Минобороны и Мининфраструктуры нет.
 
ЭксклюзивХроникиОдессаВячеслав ВолодинРустем УмеровМинобороныМининфраструктурыУкраинаРоссияОфис президента
 
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Заголовок открываемого материала
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
09:36Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
09:30Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
09:00Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
08:29Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года
08:29Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
08:27Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года
08:24События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях
08:03Главное за ночь 2 мая
08:00Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился
07:49Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
07:30Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
07:17Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях
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