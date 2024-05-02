https://ukraina.ru/20240502/1054850820.html

"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни

"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни - 02.05.2024 Украина.ру

"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни

Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали погибшим ступни. Об этом рассказала участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского Антимайдана Ольга Игнатьева журналистам РИА Новости

2024-05-02T14:42

2024-05-02T14:42

2024-05-02T14:42

новости

украина

одесса

2 мая 2014 года

дом профсоюзов

националисты

украинские националисты

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Из горящего Дома профсоюзов Игнатьеву вывели через задний ход. Сторонники Майдана устроили там "коридор позора", где каждого выходящего ставили на колени и избивали. Могли и до смерти забить, рассказала она. А спецподразделения милиции, стоявшие сбоку, бездействовали."Там в стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура (ему было 17 лет. - Ред). Было еще одно тело, их накрыли украинским флагом, чтобы над ними не надругались. Но потом, когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что (возле Дома профсоюзов) у него торчали ноги", - заявила активистка. Она рассказала и о другом погибшем - Максиме. Во время его похорон люди обратили внимание на то, что у него не было обеих ступней – они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться. "До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", - рассказала активистка.Она отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана". Одесситы стали сами вытаскивать из здания оказавшихся там людей.По её словам, если официальные данные говорят о 47 погибших, то свидетели расправы над людьми насчитывают от 130 до 200 убитых.В 2015 году Ольга получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.После государственного переворота на Украине в 2014 году в Одессе на Куликовом поле сторонники "антимайдана" разбили палаточный лагерь. Днём 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой.Палаточный городок был разрушен, после чего националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись активисты "антимайдана". Тех, кто пытались выбраться из горящего здания, украинские националисты добивали. В тот день, согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, ещё более 250 человек пострадали.

https://ukraina.ru/20240502/1054841587.html

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новости, украина, одесса, 2 мая 2014 года, дом профсоюзов, националисты, украинские националисты