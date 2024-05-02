https://ukraina.ru/20240502/1054850820.html
"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни
"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни - 02.05.2024 Украина.ру
"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни
Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали погибшим ступни. Об этом рассказала участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского Антимайдана Ольга Игнатьева журналистам РИА Новости
2024-05-02T14:42
2024-05-02T14:42
2024-05-02T14:42
новости
украина
одесса
2 мая 2014 года
дом профсоюзов
националисты
украинские националисты
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Из горящего Дома профсоюзов Игнатьеву вывели через задний ход. Сторонники Майдана устроили там "коридор позора", где каждого выходящего ставили на колени и избивали. Могли и до смерти забить, рассказала она. А спецподразделения милиции, стоявшие сбоку, бездействовали."Там в стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура (ему было 17 лет. - Ред). Было еще одно тело, их накрыли украинским флагом, чтобы над ними не надругались. Но потом, когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что (возле Дома профсоюзов) у него торчали ноги", - заявила активистка. Она рассказала и о другом погибшем - Максиме. Во время его похорон люди обратили внимание на то, что у него не было обеих ступней – они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться. "До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", - рассказала активистка.Она отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана". Одесситы стали сами вытаскивать из здания оказавшихся там людей.По её словам, если официальные данные говорят о 47 погибших, то свидетели расправы над людьми насчитывают от 130 до 200 убитых.В 2015 году Ольга получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.После государственного переворота на Украине в 2014 году в Одессе на Куликовом поле сторонники "антимайдана" разбили палаточный лагерь. Днём 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой.Палаточный городок был разрушен, после чего националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись активисты "антимайдана". Тех, кто пытались выбраться из горящего здания, украинские националисты добивали. В тот день, согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, ещё более 250 человек пострадали.
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новости, украина, одесса, 2 мая 2014 года, дом профсоюзов, националисты, украинские националисты
"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни
Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали погибшим ступни. Об этом рассказала участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского Антимайдана Ольга Игнатьева журналистам РИА Новости
Из горящего Дома профсоюзов Игнатьеву вывели через задний ход. Сторонники Майдана устроили там "коридор позора", где каждого выходящего ставили на колени и избивали. Могли и до смерти забить, рассказала она. А спецподразделения милиции, стоявшие сбоку, бездействовали.
"Там в стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура (ему было 17 лет. - Ред). Было еще одно тело, их накрыли украинским флагом, чтобы над ними не надругались. Но потом, когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что (возле Дома профсоюзов) у него торчали ноги", - заявила активистка.
Она рассказала и о другом погибшем - Максиме. Во время его похорон люди обратили внимание на то, что у него не было обеих ступней – они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться.
"До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", - рассказала активистка.
Она отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана". Одесситы стали сами вытаскивать из здания оказавшихся там людей.
По её словам, если официальные данные говорят о 47 погибших, то свидетели расправы над людьми насчитывают от 130 до 200 убитых.
В 2015 году Ольга получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.
После государственного переворота на Украине в 2014 году в Одессе на Куликовом поле сторонники "антимайдана" разбили палаточный лагерь. Днём 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой.
Палаточный городок был разрушен, после чего националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрылись активисты "антимайдана". Тех, кто пытались выбраться из горящего здания, украинские националисты добивали. В тот день, согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, ещё более 250 человек пострадали.