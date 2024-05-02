https://ukraina.ru/20240502/1054843149.html

На Украине остались только три школы, где учат русскому

На Украине остались только три школы, где учат русскому - 02.05.2024 Украина.ру

На Украине остались только три школы, где учат русскому

На Украине остались только три школы, где преподают русский язык. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на отчет языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя

2024-05-02T10:49

2024-05-02T10:49

2024-05-02T10:49

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Языковой омбудсмен Украины представил отчет, в котором приводится число изучающих русский язык отдельным предметом. Количество учеников, которые изучали русский язык в 2022 году, сократилось в 100 раз в сравнении с предыдущим годом, согласно отчету. "С 454,8 тысяч в сентябре 2021 году до около 4 тысяч по состоянию на 1 сентября 2022 года", - говорится в отчёте.А в 2023/24 учебном году количество школьников, которые изучают русский язык как отдельный предмет, сократилось ещё в 5 раз – до 768 человек.Большинство жителей Украины считают русский своим родным языком. Однако Тарас Креминь считает, что русскоязычных украинцев не существует. По его мнению, это понятие навязала Россия.

https://ukraina.ru/20231122/1051245004.html

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новости, россия, украина, тарас креминь, язык, русский язык, украинский язык, школа, школьники