https://ukraina.ru/20240502/1054848762.html

Для ВСУ теперь опасно даже отступать - AP

Для ВСУ теперь опасно даже отступать - AP - 02.05.2024 Украина.ру

Для ВСУ теперь опасно даже отступать - AP

Украинские военнослужащие столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений. Об этом сообщили журналисты Associated Press

2024-05-02T13:27

2024-05-02T13:27

2024-05-02T13:27

новости

украина

волынская область

авдеевка

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

всу

47-я бригада всу

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Украинским военнослужащим некуда отступать, рассказал заместитель командира 47-й бригады ВСУ, дислоцированной в районе Авдеевки.По его словам, "отступление не обещает безопасности", так как тыловых оборонительных линии, которые должны были бы обеспечить прикрытие, практически нет. "Этих укреплений недостаточно", — добавил он.Журналисты возразили: в 2024 году Украина выделила около 38 миллиардов гривен (90 млрд рублей) на строительство фортификационной сети."К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления", — рассказал собеседник агентства.Он также посетовал на то, что украинские военнослужащие вынуждены самостоятельно копать окопы.В статье отмечается, что в Часовом Яре отсутствие укреплений помогло переломить ситуацию в пользу России.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне приехал в Волынскую область посмотреть на возведение фортификационных сооружений. Он отметил, что правительство выделяет "значительные ресурсы" на это. Волынская область расположена на северо-западе Украины на границе с Белоруссией и Польшей.

https://ukraina.ru/20240427/1054783661.html

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новости, украина, волынская область, авдеевка, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, всу, 47-я бригада всу