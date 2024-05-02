Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле - 02.05.2024 Украина.ру
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Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле
Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле - 02.05.2024 Украина.ру
Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле
Второго мая 2024 года исполняется 10 лет трагедии в Одессе, где в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана, которым прикрыли госпереворот-2014, погибло около 50 человек. Только в Доме профсоюзов сгорело более 40
2024-05-02T13:01
2024-05-02T14:18
одесса
россия
украина
петр порошенко
владимир зеленский
вячеслав володин
совет федерации
госдума
нпз
мнения
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Мне лично всегда трудно даже говорить, не то что писать об этом, потому что испытываю страх и стыд. Одновременно. За то, что совершили это существа в облике человеческом, которые до сих пор называются людьми и находятся среди нас.За то, как несправедливо справедлив или, если хотите справедливо несправедлив Всевышний, который допустил эти события, а потом у одних забрал жизнь, а других оставил жить. 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов Он так страшно показал, как быстро теряются образ и подобие Божьи, если убить в себе все человеческое.Даже страшно такие слова писать в Чистый четверг. Но убийцы тогда, распиная беременную женщину, погибшую то ли от удушья, то ли от ударов дубинок, переступили все черты и линии, после которых даже сравнения их с животными являются оскорблением именно животных. Братья наши меньшие так в отношении друг к другу себя не ведут. Ни шакалы, ни гиены, ни прочие аллигаторы с акулами.Страх и стыд за то, что до сих пор не понятно, чего больше при воспоминаниях о тех днях — неподдельной, непреходящей и неутоленной скорби или ярости, выхода для которых уже нет. Неясно, что — пепел Клааса или колокола Хатыни — взывает к отмщению, но понятно, что жить с этим придется до конца дней своих, а утоления не будет.Страх и стыд за то, что погибшие до сих пор остаются неотмщенными, а их убийцы — ненаказанными. Не безнаказанными, а именно НЕНАКАЗАННЫМИ. По суду. Божьему, но лучше человеческому.Это еще впереди, если верить обещаниям-заклинаниям политиков. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о будущем международном трибунале над инициаторами Евромайдана по итогам спецвоенной операции (СВО): "Одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей ровно 10 лет назад. Срока давности не будет — виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности". Моральный аспект наказания тем лучше, чем больше он подкреплен вердиктом суда, который преступники выслушивают со скамьи подсудимых.Хорошее обещание. Такие же слова написал у себя в соцсетях и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Но это говорили и до них. И будут говорить впредь. А наказание пока постигло мелких бесов, которые гнали людей, били их и поджигали, добивая выпрыгнувших из окон горящего здания. Но остальные живут и очень даже неплохо себя чувствуют. Делают карьеру. Стали депутатами, министрами и чиновниками. Руководят страной из-за кулис и из-под ковра. Рожают детей и кормят для них рыбок в аквариумах.Страх и стыд за то, что Украина и украинцы в 2014 году позволили себе разделиться на тех, кто хочет тотальной расправы над несогласными, и тех, кто соглашался и даже требовал расправ. Ликуя, что беда обошла его стороной. Ликование по поводу убитых и растерзанных тоже было искренним и неподдельным и переходило во всеобщее признание за собой права казнить своих соседей, сослуживцев, знакомых. Монстр кровавого террора выходил на тропу войны на Украине под многоголосое одобрение сопричастных и сочувствующих. И последующие 10 лет, и сейчас этот морок остается над растерзанной страной.А ведь Одесса 2 мая, являясь прямым продолжением трагедий в Буденновске и Беслане, на Дубровке и в московском метро, вылилась потом в нынешнее кровопролитие в Донбассе. И в ужас "Крокус Сити Холла". Потому что России и всему русскому объявлена война на уничтожение. И она продолжается, а Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий, прочие представители преисподней, такие как Алексей Гончаренко (как же этого не вспомнить?) и нынешний их коллективный сменщик и заменитель Владимир Зеленский с Андреем Ермаком и генералами даже не испытывают страха за то, что живут.Точнее, не так: наверняка испытывают, но всем своим видом демонстрируют уверенность в борьбе и в победе. И тем самым ведут своих приспешников на новые свершения. И взрываются НПЗ, горят дома, гибнут люди в Донбассе, Крыму, Белгородской, Брянской и Курской и прочих областях. Террор разовый или скованный в единую цепь страшен одинаково. Тем, что безжалостен к своим жертвам.Одесса 2 мая 2014 года показала еще одно — подлинный облик коллективного Запада, который попер крестовым походом на Россию. А впереди пустил украинского неонацистского пса. Ну как пса… Если иметь в виду украинских фюреров от Порошенко до Зеленского, то шавку-помесь, то борющегося с Паркинсоном Адольфа Гитлера с худосочным и запуганным фиаско в СССР Степаном Бандерой под псевдонимом Попель (с немецкого — сопля). Но жертв терроризма от этого не меньше.Импровизированный мемориал памятиС другой стороны, события на Украине подтвердили: для завоевания своих позиций и выполнения поставленных задач Запад ни перед чем не остановится.Однако тот факт, что с кровавого госпереворота на Украине в 2014 году началась продолжающаяся до сих пор провокация масштабной ядерной войны, стало и причиной, и следствием мировых изменений и кардинальных геополитических подвижек. Мир не хочет гибнуть в ядерном пожаре. И начинает отбрасывать претензии коллективного Запада на новое — неоколониальное — господство над собой, над слабыми, выбирает многополярность и международное право, как среду обитания равных.А значит, страх за жизнь родных, знакомых и свою, стыд на покорность и оболваненное соглашательство, скорбь за погибшими в Одессе 2 мая и во всех терактах этой страшной войны за выживание – это то, что не прошло даром. И хотя без всего этого можно было запросто обойтись, эти чувства сегодня определяют жизнь многих.И жаль только одного: и эта история учит, что она ничему никого, обуреваемого низкими страстями, не учит. Но монстры неонацистского террора боятся и потому делают все, чтобы к Дому профсоюзов в Одессе сегодня никто не нес цветы и ну будировал спасительную память.
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одесса, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, вячеслав володин, совет федерации, госдума, нпз, мнения, владимир скачко
Одесса, Россия, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Совет Федерации, Госдума, НПЗ, Мнения, Владимир Скачко

Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле

13:01 02.05.2024 (обновлено: 14:18 02.05.2024)
 
В память об Одессе
В память об Одессе
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Второго мая 2024 года исполняется 10 лет трагедии в Одессе, где в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана, которым прикрыли госпереворот-2014, погибло около 50 человек. Только в Доме профсоюзов сгорело более 40
Мне лично всегда трудно даже говорить, не то что писать об этом, потому что испытываю страх и стыд. Одновременно. За то, что совершили это существа в облике человеческом, которые до сих пор называются людьми и находятся среди нас.
За то, как несправедливо справедлив или, если хотите справедливо несправедлив Всевышний, который допустил эти события, а потом у одних забрал жизнь, а других оставил жить. 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов Он так страшно показал, как быстро теряются образ и подобие Божьи, если убить в себе все человеческое.
Даже страшно такие слова писать в Чистый четверг. Но убийцы тогда, распиная беременную женщину, погибшую то ли от удушья, то ли от ударов дубинок, переступили все черты и линии, после которых даже сравнения их с животными являются оскорблением именно животных. Братья наши меньшие так в отношении друг к другу себя не ведут. Ни шакалы, ни гиены, ни прочие аллигаторы с акулами.
Страх и стыд за то, что до сих пор не понятно, чего больше при воспоминаниях о тех днях — неподдельной, непреходящей и неутоленной скорби или ярости, выхода для которых уже нет. Неясно, что — пепел Клааса или колокола Хатыни — взывает к отмщению, но понятно, что жить с этим придется до конца дней своих, а утоления не будет.
Страх и стыд за то, что погибшие до сих пор остаются неотмщенными, а их убийцы — ненаказанными. Не безнаказанными, а именно НЕНАКАЗАННЫМИ. По суду. Божьему, но лучше человеческому.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это еще впереди, если верить обещаниям-заклинаниям политиков. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о будущем международном трибунале над инициаторами Евромайдана по итогам спецвоенной операции (СВО): "Одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей ровно 10 лет назад. Срока давности не будет — виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности". Моральный аспект наказания тем лучше, чем больше он подкреплен вердиктом суда, который преступники выслушивают со скамьи подсудимых.
Хорошее обещание. Такие же слова написал у себя в соцсетях и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Но это говорили и до них. И будут говорить впредь. А наказание пока постигло мелких бесов, которые гнали людей, били их и поджигали, добивая выпрыгнувших из окон горящего здания. Но остальные живут и очень даже неплохо себя чувствуют. Делают карьеру. Стали депутатами, министрами и чиновниками. Руководят страной из-за кулис и из-под ковра. Рожают детей и кормят для них рыбок в аквариумах.
Варвара Черноиваненко - одна из участниц расправы на Куликовом поле
Варвара Черноиваненко - одна из участниц расправы на Куликовом поле
Варвара Черноиваненко - одна из участниц расправы на Куликовом поле
Страх и стыд за то, что Украина и украинцы в 2014 году позволили себе разделиться на тех, кто хочет тотальной расправы над несогласными, и тех, кто соглашался и даже требовал расправ. Ликуя, что беда обошла его стороной. Ликование по поводу убитых и растерзанных тоже было искренним и неподдельным и переходило во всеобщее признание за собой права казнить своих соседей, сослуживцев, знакомых. Монстр кровавого террора выходил на тропу войны на Украине под многоголосое одобрение сопричастных и сочувствующих. И последующие 10 лет, и сейчас этот морок остается над растерзанной страной.
А ведь Одесса 2 мая, являясь прямым продолжением трагедий в Буденновске и Беслане, на Дубровке и в московском метро, вылилась потом в нынешнее кровопролитие в Донбассе. И в ужас "Крокус Сити Холла". Потому что России и всему русскому объявлена война на уничтожение. И она продолжается, а Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий, прочие представители преисподней, такие как Алексей Гончаренко (как же этого не вспомнить?) и нынешний их коллективный сменщик и заменитель Владимир Зеленский с Андреем Ермаком и генералами даже не испытывают страха за то, что живут.
Точнее, не так: наверняка испытывают, но всем своим видом демонстрируют уверенность в борьбе и в победе. И тем самым ведут своих приспешников на новые свершения. И взрываются НПЗ, горят дома, гибнут люди в Донбассе, Крыму, Белгородской, Брянской и Курской и прочих областях. Террор разовый или скованный в единую цепь страшен одинаково. Тем, что безжалостен к своим жертвам.
Одесса 2 мая 2014 года показала еще одно — подлинный облик коллективного Запада, который попер крестовым походом на Россию. А впереди пустил украинского неонацистского пса. Ну как пса… Если иметь в виду украинских фюреров от Порошенко до Зеленского, то шавку-помесь, то борющегося с Паркинсоном Адольфа Гитлера с худосочным и запуганным фиаско в СССР Степаном Бандерой под псевдонимом Попель (с немецкого — сопля). Но жертв терроризма от этого не меньше.
Импровизированный мемориал
Импровизированный мемориал
Импровизированный мемориал
Импровизированный мемориал памяти
С другой стороны, события на Украине подтвердили: для завоевания своих позиций и выполнения поставленных задач Запад ни перед чем не остановится.
Однако тот факт, что с кровавого госпереворота на Украине в 2014 году началась продолжающаяся до сих пор провокация масштабной ядерной войны, стало и причиной, и следствием мировых изменений и кардинальных геополитических подвижек. Мир не хочет гибнуть в ядерном пожаре. И начинает отбрасывать претензии коллективного Запада на новое — неоколониальное — господство над собой, над слабыми, выбирает многополярность и международное право, как среду обитания равных.
А значит, страх за жизнь родных, знакомых и свою, стыд на покорность и оболваненное соглашательство, скорбь за погибшими в Одессе 2 мая и во всех терактах этой страшной войны за выживание – это то, что не прошло даром. И хотя без всего этого можно было запросто обойтись, эти чувства сегодня определяют жизнь многих.
И жаль только одного: и эта история учит, что она ничему никого, обуреваемого низкими страстями, не учит. Но монстры неонацистского террора боятся и потому делают все, чтобы к Дому профсоюзов в Одессе сегодня никто не нес цветы и ну будировал спасительную память.
 
ОдессаРоссияУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинСовет ФедерацииГосдумаНПЗМненияВладимир Скачко
 
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