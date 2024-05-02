https://ukraina.ru/20240502/1054845726.html

Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле

Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле - 02.05.2024 Украина.ру

Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле

Второго мая 2024 года исполняется 10 лет трагедии в Одессе, где в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана, которым прикрыли госпереворот-2014, погибло около 50 человек. Только в Доме профсоюзов сгорело более 40

2024-05-02T13:01

2024-05-02T13:01

2024-05-02T14:18

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Мне лично всегда трудно даже говорить, не то что писать об этом, потому что испытываю страх и стыд. Одновременно. За то, что совершили это существа в облике человеческом, которые до сих пор называются людьми и находятся среди нас.За то, как несправедливо справедлив или, если хотите справедливо несправедлив Всевышний, который допустил эти события, а потом у одних забрал жизнь, а других оставил жить. 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов Он так страшно показал, как быстро теряются образ и подобие Божьи, если убить в себе все человеческое.Даже страшно такие слова писать в Чистый четверг. Но убийцы тогда, распиная беременную женщину, погибшую то ли от удушья, то ли от ударов дубинок, переступили все черты и линии, после которых даже сравнения их с животными являются оскорблением именно животных. Братья наши меньшие так в отношении друг к другу себя не ведут. Ни шакалы, ни гиены, ни прочие аллигаторы с акулами.Страх и стыд за то, что до сих пор не понятно, чего больше при воспоминаниях о тех днях — неподдельной, непреходящей и неутоленной скорби или ярости, выхода для которых уже нет. Неясно, что — пепел Клааса или колокола Хатыни — взывает к отмщению, но понятно, что жить с этим придется до конца дней своих, а утоления не будет.Страх и стыд за то, что погибшие до сих пор остаются неотмщенными, а их убийцы — ненаказанными. Не безнаказанными, а именно НЕНАКАЗАННЫМИ. По суду. Божьему, но лучше человеческому.Это еще впереди, если верить обещаниям-заклинаниям политиков. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о будущем международном трибунале над инициаторами Евромайдана по итогам спецвоенной операции (СВО): "Одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей ровно 10 лет назад. Срока давности не будет — виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности". Моральный аспект наказания тем лучше, чем больше он подкреплен вердиктом суда, который преступники выслушивают со скамьи подсудимых.Хорошее обещание. Такие же слова написал у себя в соцсетях и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Но это говорили и до них. И будут говорить впредь. А наказание пока постигло мелких бесов, которые гнали людей, били их и поджигали, добивая выпрыгнувших из окон горящего здания. Но остальные живут и очень даже неплохо себя чувствуют. Делают карьеру. Стали депутатами, министрами и чиновниками. Руководят страной из-за кулис и из-под ковра. Рожают детей и кормят для них рыбок в аквариумах.Страх и стыд за то, что Украина и украинцы в 2014 году позволили себе разделиться на тех, кто хочет тотальной расправы над несогласными, и тех, кто соглашался и даже требовал расправ. Ликуя, что беда обошла его стороной. Ликование по поводу убитых и растерзанных тоже было искренним и неподдельным и переходило во всеобщее признание за собой права казнить своих соседей, сослуживцев, знакомых. Монстр кровавого террора выходил на тропу войны на Украине под многоголосое одобрение сопричастных и сочувствующих. И последующие 10 лет, и сейчас этот морок остается над растерзанной страной.А ведь Одесса 2 мая, являясь прямым продолжением трагедий в Буденновске и Беслане, на Дубровке и в московском метро, вылилась потом в нынешнее кровопролитие в Донбассе. И в ужас "Крокус Сити Холла". Потому что России и всему русскому объявлена война на уничтожение. И она продолжается, а Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий, прочие представители преисподней, такие как Алексей Гончаренко (как же этого не вспомнить?) и нынешний их коллективный сменщик и заменитель Владимир Зеленский с Андреем Ермаком и генералами даже не испытывают страха за то, что живут.Точнее, не так: наверняка испытывают, но всем своим видом демонстрируют уверенность в борьбе и в победе. И тем самым ведут своих приспешников на новые свершения. И взрываются НПЗ, горят дома, гибнут люди в Донбассе, Крыму, Белгородской, Брянской и Курской и прочих областях. Террор разовый или скованный в единую цепь страшен одинаково. Тем, что безжалостен к своим жертвам.Одесса 2 мая 2014 года показала еще одно — подлинный облик коллективного Запада, который попер крестовым походом на Россию. А впереди пустил украинского неонацистского пса. Ну как пса… Если иметь в виду украинских фюреров от Порошенко до Зеленского, то шавку-помесь, то борющегося с Паркинсоном Адольфа Гитлера с худосочным и запуганным фиаско в СССР Степаном Бандерой под псевдонимом Попель (с немецкого — сопля). Но жертв терроризма от этого не меньше.Импровизированный мемориал памятиС другой стороны, события на Украине подтвердили: для завоевания своих позиций и выполнения поставленных задач Запад ни перед чем не остановится.Однако тот факт, что с кровавого госпереворота на Украине в 2014 году началась продолжающаяся до сих пор провокация масштабной ядерной войны, стало и причиной, и следствием мировых изменений и кардинальных геополитических подвижек. Мир не хочет гибнуть в ядерном пожаре. И начинает отбрасывать претензии коллективного Запада на новое — неоколониальное — господство над собой, над слабыми, выбирает многополярность и международное право, как среду обитания равных.А значит, страх за жизнь родных, знакомых и свою, стыд на покорность и оболваненное соглашательство, скорбь за погибшими в Одессе 2 мая и во всех терактах этой страшной войны за выживание – это то, что не прошло даром. И хотя без всего этого можно было запросто обойтись, эти чувства сегодня определяют жизнь многих.И жаль только одного: и эта история учит, что она ничему никого, обуреваемого низкими страстями, не учит. Но монстры неонацистского террора боятся и потому делают все, чтобы к Дому профсоюзов в Одессе сегодня никто не нес цветы и ну будировал спасительную память.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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одесса, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, вячеслав володин, совет федерации, госдума, нпз, мнения, владимир скачко