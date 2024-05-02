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Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос

Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос - 02.05.2024 Украина.ру

Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос

В современном информационном поле лидирующие позиции занимает мнение, что Россия может заканчивать конфликт только на своих условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-05-02T06:47

2024-05-02T06:47

2024-05-02T06:47

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Понятно, что в таком раскладе большую роль сыграли знаменитые Минские и Стамбульские соглашения. В этой ситуации сложно представить, как можно завершить конфликт на своих условия, минуя "харьковский вопрос".Поэтому, конечно, решать "харьковский вопрос" целесообразно с помощью региональных котлов, заключил собеседник издания.Полную версию интервью Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, харьков, сша, вооруженные силы украины