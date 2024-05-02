Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос - 02.05.2024 Украина.ру
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Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос
Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос - 02.05.2024 Украина.ру
Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос
В современном информационном поле лидирующие позиции занимает мнение, что Россия может заканчивать конфликт только на своих условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-05-02T06:47
2024-05-02T06:47
новости
россия
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вооруженные силы украины
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Понятно, что в таком раскладе большую роль сыграли знаменитые Минские и Стамбульские соглашения. В этой ситуации сложно представить, как можно завершить конфликт на своих условия, минуя "харьковский вопрос".Поэтому, конечно, решать "харьковский вопрос" целесообразно с помощью региональных котлов, заключил собеседник издания.Полную версию интервью Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Харьков, США, Вооруженные силы Украины

Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос

06:47 02.05.2024
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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В современном информационном поле лидирующие позиции занимает мнение, что Россия может заканчивать конфликт только на своих условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Понятно, что в таком раскладе большую роль сыграли знаменитые Минские и Стамбульские соглашения.
В этой ситуации сложно представить, как можно завершить конфликт на своих условия, минуя "харьковский вопрос".
"Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев", - сказал эксперт.
Поэтому, конечно, решать "харьковский вопрос" целесообразно с помощью региональных котлов, заключил собеседник издания.
Полную версию интервью Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру
 
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