Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
В современном информационном поле лидирующие позиции занимает мнение, что Россия может заканчивать конфликт только на своих условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Понятно, что в таком раскладе большую роль сыграли знаменитые Минские и Стамбульские соглашения.
В этой ситуации сложно представить, как можно завершить конфликт на своих условия, минуя "харьковский вопрос".
"Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев", - сказал эксперт.
Поэтому, конечно, решать "харьковский вопрос" целесообразно с помощью региональных котлов, заключил собеседник издания.
Полную версию интервью Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии читайте на сайте Украина.ру