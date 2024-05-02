https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО

Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО - 02.05.2024 Украина.ру

Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО

Европа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-05-02T13:43

2024-05-02T13:43

2024-05-02T13:43

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Активность НАТО вынуждает Россию применять меры реагирования, поэтому с 1 марта приступили к выполнению задач Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля.— Алексей Валериевич, ранее в Минобороны заявили, что вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. В связи с этим были воссозданы Ленинградский и Московский военные округа. Достаточно ли этого на данном этапе для купирования угрозы войны?— Нет, потому что угроза войны мало зависит от тех мер, которые принимают. Об этом писал еще Джордж Кеннан, американский дипломат, в своей знаменитой длинной телеграмме 1946 года. Режим, который хочет войны, нельзя сдержать ничем. Сдерживание он сочтет прекрасным предлогом для объявления ему войны.Кайзера Вильгельма не остановила вся мощь Антанты. Гитлера не остановила вся мощь других стран, включая наличие химического оружия. Сдерживать, отмечал Кеннан, можно только режим, который, как послевоенный Советский Союз, не хочет большой войны (Правда, здесь возникает главный парадокс: зачем тогда его сдерживать, если он не хочет начинать войны?)У американцев в свое время было популярно в теории международных отношений понятие "дилемма безопасности". Придумал его американский политолог Джон Хертц, хотя при этом возводил ее к Фукидиду, древнегреческому историку. Суть в том, что если вы наращиваете военный потенциал, то спровоцируете соседей объявить вам войну.Но Хертцу справедливо ответили, что эта дилемма безопасности Фукидида работает только в отношении стран, которые не хотят конфликта. Аристотель и его ученик Александр Македонский доказали обратное: если режим хочет войны, ему все равно, наращиваете или уменьшаете вы военные расходы. Он уже наметил дату начала войны.— Вы считаете, что дата будущей войны России и НАТО намечена?— Пока еще нет, но идет активная к этому подготовка. Как мы с вами уже говорили, так было накануне Первой мировой. Официально войны не хотел якобы никто. Европа жила в мире 44 года, но при этом шла активная подготовка к военному противостоянию.Причём не только в экономическом плане, хотя и тут наблюдалось свёртывание глобальной системы свободной торговли и переход к системе протекционизма, позволяющий создать производственные автопарки. Шли приготовления обществ к будущему конфликту.Прежде всего насаждали идеологию ненависти к будущему врагу. Сегодня мы называем ее "культурой отмены", но это всего лишь возрождение старого шовинизма. Эта идеология постулировала обязательную ненависть не просто к правительству, а ко всему народу страны-оппонента, его традициям, культуре. Зачастую эта ненависть принимала причудливые для наших современников формы.Часто на наших форумах участники кипятятся: раз враждуете с американцами, откажитесь от компьютеров. Однако французы в то время тоже пользовались немецкими фотопленками. При этом писали, что Германию необходимо уничтожить и снова раздробить.Аналогично немцы прекрасно пользовались французскими духами, но сжигали макет Эйфелевой башни и кричали, что нужна новая война с Францией. В их сознании это спокойно совмещалось.В советские временем у нас говорили, что импортные товары создают симпатию к Западу. До Первой мировой была иная логика: если у врага такие хорошие товары, почему бы не испортить ему жизнь? Или почему бы не попользоваться, а потом ему устроить взбучку?— Сейчас тоже транзит российского газа идет через Украину…— Мы возвращаемся в то время, к цивилизации войны, когда можно было ненавидеть народ как таковой. Просто за сам факт его существования.Хотя войны не было, пушки не стреляли, но все дети во всех странах с первыми буквами алфавитов учились, что война это естественно, неизбежно — так же, как восход и закат солнца. Она наступает по законам истории, по расписанию. И человек не властен ее предотвратить никак. К ней надо быть готовым.Следующий момент — переход к идеологии милитаризма, представления о том, что война дело не профессионалов, а всего народа. В странах Европы уже возрождается институт всеобщей воинской повинности. Далее в США представлена рекомендация группы экспертов во главе с Уэсли Кларком с идеями восстановить всеобщую воинскую повинность.Но если его восстановят, то на этом закончится либеральная цивилизация. Нужна будут другая система воспитания, необходимо заканчивать с леволиберальными ценностями, свертывать проекты поддержки ЛГБТ*, феминисток. Нация должна быть готова к войне, а не к играм с правами меньшинствами.— Вы имеете в виду недавнее заявление Виктора Орбана о конце западного мирового порядка?— Да, при возрождении милитаризма странам ЕС надо будет отказываться от левого либерализма. Прежде всего, от феминизма и пропаганды ЛГБТ*, возвращаться к Институту крепкой семьи. Солдат надо рожать на будущее, чтобы они готовы были воевать за свою страну. Придется отказаться от всех существующих на Западе пацифистских и космополитических ценностей.Они должны будут пересмотреть идею открытости границ и прозрачности, надо будет восстанавливать национальные военно-промышленные комплексы (ВПК), то есть ограничивать перемещение рабочей силы.Строго говоря, нечего кататься в выходные по Парижам и Амстердамам: надо работать на родном заводе. А заодно демонтировать социальное государство в том виде, как оно сложилось во второй половине ХХ века.Вполне возможно, что рост нынешних трудностей в странах ЕС из-за санкций вписывается в политику сброса государством социальных обязательств. Военная истерика позволяет провести демонтаж социального государства без серьёзных протестов.— А как это связано со скандинавскими странами?— Скандинавские страны — это полигон. Посмотрите, сколько у нас кричали: ах, шведский социализм, ах, финский социализм. Это миролюбивые, гедонистические общества, которые уже никогда в истории не пойдут воевать. Они все погружены в проблемы, там, не знаю, сексуальных меньшинств, туризма, компьютерного мира.Как быстро просыпается враждебная нам Финляндия Маннергейма, правда? Всего за год мы увидели трансформацию якобы уютной туристической Финляндии в ту самую Финляндию, с которой воевали в Зимнюю войну. И никакие экономические взаимосвязи ее сдержать не могут.То же самое мы видим и в Швеции: уже мало кто определяет ее как гедонистическое постмодернистское общество. Финны, шведы теряют из-за ухода с российского рынка. Но никто не ропщет особенно. Наоборот, появляется прекрасная база для ненависти к России и будущих солдат.— Некоторые эксперты полагают, что Запад планирует блокировать Калининградскую область и тем самым спровоцировать войну, чтобы Россия атаковала прибалтийские страны. Считаете ли вы такой сценарий реалистичным?— Планирует, но по-другому. Просто у нас сложилось представление, что война — это 22 июня 1941 года. К нам вторгнутся тонны танков, орды самолетов, "Вставай страна огромная" и так далее. Но мы забыли, что за пять тысяч лет в истории были самые разные войны.Запад будет, скорее, действовать комбинацией дипломатических и политических средств. Например, поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде. Посмотрите, как там активно идет возрождение немецкой культуры. Посмотрите, какие разговоры идут на Западе: а почему бы Калининградской области не вступить отдельным еврорегионом (пусть и в составе России) в "Восточное партнерство"?— А это возможно юридически?— "А почему нет?", — думают на Западе. В Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), например, состоят не государства, а экономики. Гонконг и Тайвань отдельно от Китая входят в АТЭС. А Пекину радостно говорят: это же вам хорошо, три голоса вместо одного имеете.У нас юридически то же самое предлагал президент Польши Коморовский в мае 2010 году. А давайте, говорил он, Калининградская область вступит в программу "Восточное партнерство" отдельно от остальной России. Вам же хорошо, у вас будет два голоса.Конечно, сейчас это невозможно, но на Западе надеются, что подобные варианты станут снова рассматриваться через пять, семь, десять, двенадцать лет.Сейчас страны ЕС начнут активную пропаганду в Калининграде, дескать, вы страдаете из-за "путинского режима", из-за санкций. А могли бы быть поближе к Европе, и мы бы часть санкций вам отменили. Сколько людей у вас завязано на бизнес с Польшей, с Литвой…То есть поддержать сепаратистские настроения, спровоцировать волнения в анклаве. И вот тогда можно блокировать сообщения с Калининградской областью через Финский залив, железнодорожный и автомобильный транзит через Литву под предлогом ремонта дорог.— Если Литва заблокирует Калининград, готова ли она к тому, что мы будем начинать боевые действия не где-то в деревнях, а сразу в районе Вильнюса и Каунаса?— Они думают так: а пойдет ли Россия на войну со всем блоком НАТО? Или предпочтет договориться, лишь бы не было войны? Дескать, Москва опять сошлется на ответственную политику, на заботу о судьбах мира при наличии ядерного оружия…В НАТО оживились, так как считают, что Россия не ответила жестко на обстрелы Белгорода, Шебекино, Курской области. Представьте себе, что с территории Мексики из РСЗО "Вампир" обстреливался бы приграничный американский город. Что бы сделали англосаксы с мексиканцами?— Но все-таки Калининград они будут разрушать политически, нежели военным путем?— Запад будет в комбинации это делать. Или, например, другой вариант. Сейчас обсуждается идея вторжения инсургентов из белорусской оппозиции в Белоруссию. Тоже история интересная.Например, частная военная компания (ЧВК), которой формально будет руководить не Польша, а Светлана Тихановская, захватит какой-нибудь белорусский город и заявит, что восстанавливает "законную власть" президента в Кобрине.Они надеются, что в этот момент произойдет предательство части белорусов, которая переметнется и предложит Лукашенко уйти по модели Николая II в феврале 1917-го или Гамсахурдиа в декабре 1991-го.На Западе надеются, что на смену Лукашенко придёт более слабый и компромиссный политик, который скажет: надо договариваться, не надо большой войны. У нас же, дескать, такие экономические связи были — давайте создавать правительство национального доверия.И вот тут они могут попробовать организовать марш на Минск. От Вильнюса до Минска не так далеко. Опять-таки это будут скорее всего не войска Литвы, а формирования формально нового президента. Боевикам можно дать паспорта граждан Науру, Парагвая, Гондураса и так далее.Не объявит же Россия войну Науру за этот инцидент — так они считают.А Финляндия активизирует параллельно претензии на Петсамо (Печенгу). Финны никогда не забывали, что потеряли по итогам Зимней и Второй мировой войны выход в Северной Ледовитый океан. Могут выдвинуть территориальные претензии на Выборг: шансов вернуть немного, но наше внимание от Белоруссии это отвлечёт.Одновременно Швеция и Дания могут организовать попытку блокады Датских проливов для российских судов. НАТО будет действовать комбинацией военных и дипломатических средств, и к этому надо готовиться уже сейчас.Также о том, за кого Европа на самом деле и кто закончит конфликт на Украине — европейские правые или левые, читайте в интервью с экспертом Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком.* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация

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Анна Черкасова

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