Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою - 02.05.2024 Украина.ру
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Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою
Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою - 02.05.2024 Украина.ру
Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою
Истребители F-16 в небе Украины скорее всего появятся, но судьба у них будет не завидной. России есть что им противопоставить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
2024-05-02T07:14
2024-05-02T07:14
новости
россия
афганистан
украина
александр руцкой
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
су-25
су-35
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В 1988 году пакистанский пилот на F-16 сбил советский Су-25, который слишком близко подлетел к границе. Тогда был сбит не кто иной как будущий вице-президент страны Александр Руцкой. Александр Владимирович атаки не ожидал, она застала его врасплох.Безусловно, F-16 это один из лучших легких истребителей 80-х годов. С тех пор он не раз модернизировался, но вряд ли Украина получит самые современные модели.В лучшем случае ВСУ могут рассчитывать на F-16 Block 50/52 с радаром AN/APG-68V5, который не сравнится с нашими Су-30 и Су-35. Они, например, имеют поворотное сопло, что обеспечивает самолету немыслимую маневренность в воздухе."Американец" требует специальное топливо, особо гладкие взлетные полосы, которые нами сейчас системно уничтожаются. Для F-16 необходимо сложное и дорогое обслуживание. Не будем забывать и об эффективных российских средствах ПВО.Нельзя сбрасывать со счетов накопленный нами опыт и боевой дух российских воинов. Вспомните, с каким азартом наши бойцы начали охотиться за "Леопардами", "Абрамсами" и "Бредли", когда вражеские машины появились на поле боя. В результате западная "чудо-техника" вообще была убрана с передовой от греха подальше. А захваченный ВС РФ трофеи красуются на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве.Потому ожидаемый Киевом перелом и в воздушном пространстве вряд ли состоится.Полную версию интервью Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народный Афганистан готов выйти за РФ на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, афганистан, украина, александр руцкой, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, су-25, су-35
Новости, Россия, Афганистан, Украина, Александр Руцкой, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-25, Су-35

Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою

07:14 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Истребители F-16 в небе Украины скорее всего появятся, но судьба у них будет не завидной. России есть что им противопоставить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
В 1988 году пакистанский пилот на F-16 сбил советский Су-25, который слишком близко подлетел к границе. Тогда был сбит не кто иной как будущий вице-президент страны Александр Руцкой. Александр Владимирович атаки не ожидал, она застала его врасплох.
Безусловно, F-16 это один из лучших легких истребителей 80-х годов. С тех пор он не раз модернизировался, но вряд ли Украина получит самые современные модели.
В лучшем случае ВСУ могут рассчитывать на F-16 Block 50/52 с радаром AN/APG-68V5, который не сравнится с нашими Су-30 и Су-35. Они, например, имеют поворотное сопло, что обеспечивает самолету немыслимую маневренность в воздухе.
Аппарат может разворачиваться практически на месте, а это дает громадное преимущество как в ближнем бою, так и при обстреле с земли. Помимо этого, наши самолеты могут поражать противника ракетами на дальности в 400 км. А F-16 работает с дальностью только в 160 километров. То есть он может даже не увидеть атакующий его самолет, - объяснил эксперт.
"Американец" требует специальное топливо, особо гладкие взлетные полосы, которые нами сейчас системно уничтожаются. Для F-16 необходимо сложное и дорогое обслуживание. Не будем забывать и об эффективных российских средствах ПВО.
Нельзя сбрасывать со счетов накопленный нами опыт и боевой дух российских воинов. Вспомните, с каким азартом наши бойцы начали охотиться за "Леопардами", "Абрамсами" и "Бредли", когда вражеские машины появились на поле боя. В результате западная "чудо-техника" вообще была убрана с передовой от греха подальше. А захваченный ВС РФ трофеи красуются на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве.
Потому ожидаемый Киевом перелом и в воздушном пространстве вряд ли состоится.
Полную версию интервью Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народный Афганистан готов выйти за РФ на Украине читайте на сайте Украина.ру.
Абрамс
Вчера, 13:33
"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танкамиХваленый американский танк "Абрамс" М-1 уже в Москве. Только не надо без специальной мягкой обработки сознания произносить это при президенте США Джо Байдене, который мечтал увидеть это своими глазами, но сегодня когнитивно ослаб.
 
НовостиРоссияАфганистанУкраинаАлександр РуцкойВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16Су-25Су-35
 
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