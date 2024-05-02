Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ - 02.05.2024 Украина.ру
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Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ
Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ - 02.05.2024 Украина.ру
Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ
Китай отказывается встречаться с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщил журналист новостного портала Semafor Матиас Хаммер со ссылкой на представителя Госдепартамента США
2024-05-02T13:00
2024-05-02T13:00
новости
китай
сша
вашингтон
ядерный
ядерное оружие
ядерная безопасность
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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США должны прекратить свою "мегафонную дипломатию", и призвал "страны с крупнейшими ядерными арсеналами" значительно сократить свои собственные ядерные арсеналы для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями.В ноябре 2023 года США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями. Эти переговоры не имели существенного результата, однако были восприняты как небольшой шаг вперед.Издание пишет, что в Вашингтоне обеспокоены растущим ядерным потенциалом Китая. В настоящее время Пекин располагает около 500 ядерными боеголовками, а к концу десятилетия может достигнуть 1000.В Китае же подчеркнули, что придерживаются политики неприменения оружия первыми. Глава МИД Китая в феврале подтвердил позицию страны.
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новости, китай, сша, вашингтон, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность
Новости, Китай, США, Вашингтон, ядерный, Ядерное оружие, ядерная безопасность

Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ

13:00 02.05.2024
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP / Andy Wong, File
Читать в
Китай отказывается встречаться с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщил журналист новостного портала Semafor Матиас Хаммер со ссылкой на представителя Госдепартамента США
"К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты", — рассказал собеседник издания.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США должны прекратить свою "мегафонную дипломатию", и призвал "страны с крупнейшими ядерными арсеналами" значительно сократить свои собственные ядерные арсеналы для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями.
В ноябре 2023 года США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями. Эти переговоры не имели существенного результата, однако были восприняты как небольшой шаг вперед.
Издание пишет, что в Вашингтоне обеспокоены растущим ядерным потенциалом Китая. В настоящее время Пекин располагает около 500 ядерными боеголовками, а к концу десятилетия может достигнуть 1000.
В Китае же подчеркнули, что придерживаются политики неприменения оружия первыми. Глава МИД Китая в феврале подтвердил позицию страны.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
12:19
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