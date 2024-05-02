https://ukraina.ru/20240502/1054846616.html

Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ

Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ - 02.05.2024 Украина.ру

Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ

Китай отказывается встречаться с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщил журналист новостного портала Semafor Матиас Хаммер со ссылкой на представителя Госдепартамента США

2024-05-02T13:00

2024-05-02T13:00

2024-05-02T13:00

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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил изданию, что США должны прекратить свою "мегафонную дипломатию", и призвал "страны с крупнейшими ядерными арсеналами" значительно сократить свои собственные ядерные арсеналы для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями.В ноябре 2023 года США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями. Эти переговоры не имели существенного результата, однако были восприняты как небольшой шаг вперед.Издание пишет, что в Вашингтоне обеспокоены растущим ядерным потенциалом Китая. В настоящее время Пекин располагает около 500 ядерными боеголовками, а к концу десятилетия может достигнуть 1000.В Китае же подчеркнули, что придерживаются политики неприменения оружия первыми. Глава МИД Китая в феврале подтвердил позицию страны.

https://ukraina.ru/20240502/1054843958.html

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новости, китай, сша, вашингтон, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность