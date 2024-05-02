Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет - 02.05.2024 Украина.ру
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Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет - 02.05.2024 Украина.ру
Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
Возле жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток. Об этом сообщил 2 мая представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости
2024-05-02T12:25
2024-05-02T12:25
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Место находки огородили, вызвали саперов. В результате оказалось, что предмет опасности не представлял.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
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мина, новости, москва, донецкая народная республика, украина
мина, Новости, Москва, Донецкая Народная Республика, Украина

Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет

12:25 02.05.2024
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : belvpo.com
Читать в
Возле жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток. Об этом сообщил 2 мая представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости
Место находки огородили, вызвали саперов.
В результате оказалось, что предмет опасности не представлял.

"Это муляж - учебный "Лепесток", - объяснил представитель экстренных служб.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 10:02
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэрВ Куйбышевском районе Донецка мужчина 1963 г.р. подорвался на мине "Лепесток", сообщил 31 января мэр Донецка Алексей Кулемзин
 
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