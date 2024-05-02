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Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет - 02.05.2024 Украина.ру
Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
Возле жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток. Об этом сообщил 2 мая представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости
2024-05-02T12:25
2024-05-02T12:25
2024-05-02T12:25
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Место находки огородили, вызвали саперов. В результате оказалось, что предмет опасности не представлял.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
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мина, новости, москва, донецкая народная республика, украина
мина, Новости, Москва, Донецкая Народная Республика, Украина
Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
Возле жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток. Об этом сообщил 2 мая представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости
Место находки огородили, вызвали саперов.
В результате оказалось, что предмет опасности не представлял.
"Это муляж - учебный "Лепесток", - объяснил представитель экстренных служб.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.