"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов - 02.05.2024 Украина.ру
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"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов
"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов - 02.05.2024 Украина.ру
"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов
Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-05-02T13:00
2024-05-02T13:00
новости
одесса
россия
кремль
дмитрий песков
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"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. И мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", - заявил Песков.Представитель Кремля назвал "совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины" тот факт, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.Он также заверил, что Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов.После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, указал, что погибли как минимум 51 человек.
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новости, одесса, россия, кремль, дмитрий песков
Новости, Одесса, Россия, Кремль, Дмитрий Песков

"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов

13:00 02.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. И мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", - заявил Песков.
Представитель Кремля назвал "совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины" тот факт, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.
Он также заверил, что Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов.
"Это очень сложная субстанция, потому что подобное обвинение требует огромной подготовительной работы. И мы знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. Насколько нам известно, работа продолжается, в неё вовлечено огромные количество профессионалов. Дальше уже, основываясь на результатах этой работы, нам предстоит инициировать следующие решения", - сказал Песков.
После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, указал, что погибли как минимум 51 человек.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
10:02
Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в ОдессеСправедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии в Одессе в 2014 году
 
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