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"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов

"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов - 02.05.2024 Украина.ру

"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов

Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-05-02T13:00

2024-05-02T13:00

2024-05-02T13:00

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"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. И мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", - заявил Песков.Представитель Кремля назвал "совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины" тот факт, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.Он также заверил, что Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима, в частности, по теме пожара в одесском Доме профсоюзов.После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, указал, что погибли как минимум 51 человек.

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новости, одесса, россия, кремль, дмитрий песков