Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины - 02.05.2024 Украина.ру
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Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины - 02.05.2024 Украина.ру
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
Половина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
2024-05-02T12:20
2024-05-02T12:20
новости
украина
россия
дмитрий кулеба
тэс
энергетика
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"Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. &lt;...&gt; Половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба.Он снова попросил системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры страны.Кроме того, в этом же интервью министр признал, что Россия более эффективна в своих военных усилиях.Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.
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новости, украина, россия, дмитрий кулеба, тэс, энергетика
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, ТЭС, энергетика

Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины

12:20 02.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
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Половина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
"Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба.
Он снова попросил системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры страны.
Кроме того, в этом же интервью министр признал, что Россия более эффективна в своих военных усилиях.
Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.
Сакская ТЭЦ
27 апреля, 09:41
ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродромеВооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
 
НовостиУкраинаРоссияДмитрий КулебаТЭСэнергетика
 
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