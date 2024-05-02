https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины - 02.05.2024 Украина.ру
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
Половина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
2024-05-02T12:20
2024-05-02T12:20
2024-05-02T12:20
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дмитрий кулеба
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энергетика
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"Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба.Он снова попросил системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры страны.Кроме того, в этом же интервью министр признал, что Россия более эффективна в своих военных усилиях.Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240427/1054769124.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, дмитрий кулеба, тэс, энергетика
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, ТЭС, энергетика
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
Половина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
"Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба.
Он снова попросил системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры страны.
Кроме того, в этом же интервью министр признал, что Россия более эффективна в своих военных усилиях.
Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.