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Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины

Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины - 02.05.2024 Украина.ру

Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины

Половина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy

2024-05-02T12:20

2024-05-02T12:20

2024-05-02T12:20

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"Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба разрушения энергетики, это выглядело бы намного, намного хуже, чем в Украине. Мы держимся, потому что многому научились. <...> Половина нашей энергетической системы повреждена", — сказал Кулеба.Он снова попросил системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры страны.Кроме того, в этом же интервью министр признал, что Россия более эффективна в своих военных усилиях.Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Днепрогэса, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Змиевской ТЭС в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240427/1054769124.html

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новости, украина, россия, дмитрий кулеба, тэс, энергетика