https://ukraina.ru/20240502/1054825645.html
Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей
Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей - 02.05.2024 Украина.ру
Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей
Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, подковой огибая Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-02T05:20
2024-05-02T05:20
2024-05-02T05:20
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ростислав ищенко
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В этом случае Белоруссия автоматически бы приняла участие в войне. Потому что прорываться в Калининград можно было бы только через ее территорию. Наступать через всю Прибалтику слишком далеко. Да, через нее можно наносить вспомогательные удары. Но прорываться надо только через Сувалки. Это как Фермопилы, их не обойдешь. Надо именно здесь бить.Лишние 60 тысяч человек (численность армии Белоруссии) на таком протяженном фронте никогда не помешают.Минск не может занять нейтральную позицию. Для Польши воевать с Россией, минуя Белоруссию, просто невозможно, потому что у нас общая граница.А Сувалкский коридор в самом узком месте длинной всего в 40-50 километров. Через него прорыв возможен, пока его не успели укрепить. Только для этого надо немедленно рвануть из Белоруссии.Даже если белорусская армия не вступит в боевые действия, а с территории РБ в Польшу войдут российские войска, Белоруссия все равно окажется в состоянии войны с Польшей. Если твоя территория предоставляется для атаки третьему государству, ты являешься участником боевых действий. Увернуться у Минска не получится.Более того, поражение России будет автоматически означать поражение Белоруссии. Если поражение Минска белорусы еще могут как-то пережить, то главный белорус и его окружение — это поражение точно не переживет. Потому что он доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" можно прочитать на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, прибалтика, польша, ростислав ищенко, каддафи, вооруженные силы украины, миа "россия сегодня"
Новости, Белоруссия, Прибалтика, Польша, Ростислав Ищенко, Каддафи, Вооруженные силы Украины, МИА "Россия сегодня"
Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей
Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, подковой огибая Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В этом случае Белоруссия автоматически бы приняла участие в войне. Потому что прорываться в Калининград можно было бы только через ее территорию. Наступать через всю Прибалтику слишком далеко. Да, через нее можно наносить вспомогательные удары. Но прорываться надо только через Сувалки. Это как Фермопилы, их не обойдешь. Надо именно здесь бить.
Лишние 60 тысяч человек (численность армии Белоруссии) на таком протяженном фронте никогда не помешают.
Минск не может занять нейтральную позицию. Для Польши воевать с Россией, минуя Белоруссию, просто невозможно, потому что у нас общая граница.
"Москве тоже невыгоден нейтральный статус Белоруссии, потому что в этом случае к Калининграду придется прорываться через Прибалтику. А я не знаю, сколько мы будем прорываться через Прибалтику, если туда зайдет польская армия. Если противник выстроит прочную оборону на Двине и сосредоточит там 300 тысяч человек, попробуй прорвись через них", - считает эксперт.
А Сувалкский коридор в самом узком месте длинной всего в 40-50 километров. Через него прорыв возможен, пока его не успели укрепить. Только для этого надо немедленно рвануть из Белоруссии.
Даже если белорусская армия не вступит в боевые действия, а с территории РБ в Польшу войдут российские войска, Белоруссия все равно окажется в состоянии войны с Польшей. Если твоя территория предоставляется для атаки третьему государству, ты являешься участником боевых действий. Увернуться у Минска не получится.
Более того, поражение России будет автоматически означать поражение Белоруссии. Если поражение Минска белорусы еще могут как-то пережить, то главный белорус и его окружение — это поражение точно не переживет. Потому что он доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи.