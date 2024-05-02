https://ukraina.ru/20240502/1054849689.html

Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов

Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов - 02.05.2024 Украина.ру

Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов

В эти дни самыми горячими точками на фронте в ДНР стали сражения на севере от Донецка и под Часовым Яром. В первом случае российская армия освободила посёлок Керамик и ведет бои в центре Архангельского. Что касается продвижения в Часовом Яре, то к югу от поселка Ивановское российские подразделения вышли к водоканалу "Северский Донец - Донбасс"

2024-05-02T14:30

2024-05-02T14:30

2024-05-02T15:32

эксклюзив

сво

спецоперация

артемовск

часов яр

днр

донецкая народная республика

донецк

александр "варяг" матюшин

чвк

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Бои затруднены из-за обилия украинских дронов-камикадзе. Но благодаря тому, что посадки зазеленели, и в том месте, куда зашли российские бойцы, находятся много труб, отходящих от канала, наши смогли закрепиться.В городском микрорайне "Канал" продвижения пока нет, несмотря на работу российской авиации по украинским позициям.Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру своем посещении БАРСа-13, который воюет на часов-ярском направлении, и о поездке с его бойцами в Бахмут/Артемовск:"До Артемовска мы добирались на буханке, оснащенной РЭБом, по разбитой дороге целый час. Чтобы не попасть под FPV-дрон, ехали ночью. Обычно бойцы въезжают в город на рассвете или на закате. Это называется "ехать по-серому". Почему именно в это время суток? Потому что вас не видит тепловизор с дрона. Вот такая особенность. Ночью же тепловизор, установленный на БПЛА, вас увидит, потому что он работает на тепло. Нам повезло, нас в ту ночь не засекли.Рассказал мне боец с позывным "Ворчун" историю, как его накрыло дроном, еще в марте. Тогда удары дронами-камикадзе были чем-то новым на этом направлении. Едет, смотрит горит "Урал" и тут в него летит дрон. Гнать от него прочь на машине бесполезно, а у него "Нива". Выпрыгнули. Успели. Машину накрыло. Хорошо, что рядом проезжали медики из "Ахмата", оказали первую помощь. Ахматовцы были русскими, кстати. Машину доволокли в часть. Починили, но впечатлений теперь на всю жизнь".Днем ехать в Артемовск или из него, или передвигатсья по городу – безумие. Вас накроет дроном-камикадзе. Все небо в украинских дронах. Из-за этого наши стали перестраивать и тактику боя и устанавливать РЭБ на машины. Теперь всё стало по-новому.Бахмут почти полностью разрушен, в нём нет ни одного целого здания. Мариуполь по сравнению с ним (когда его освободила российская армия) ─ небо и земля. Бахмут мертв. Жизни там нет никакой. Электричества нет, воды нет, магазинов нет, людей, кроме бойцов, тоже нет."Поразило обилие знаков дорожного движения: главная дорога, "кирпичи", пешеходный переход, стоп и так далее. Они сохранились еще от прежней, украинской жизни. Я не строитель и не архитектор, но даже мне понятно, что Артемовск снесут под ноль и выстроят заново", - уверен Матюшин.Российские бойцы обитают в бетонированных подвалах. Это самые безопасные места в городе. Если туда попадет 155-мм снаряд, не выживет, конечно, никто, но если дрон-камикадзе или мина, то обитателям такой "подземной квартиры" ничего не будет."Мы приехали и разместились в одном из таких подвалов. Познакомились с командиром взвода, который в прошлом году был командиром штурмового отряда в в ЧВК "Вагнер". Вообще, вагнеровцев, в БАРСе много. Успели ночью съездить еще к ребятам из отряда БПЛА. Там служат в основном молодые парни. Их возглавляет 32-летний боец с позывным "Кельн". Он тоже из "Вагнера".Там же в подвале у них ноутбук, с помощью которого они управляют своими беспилотниками и проводят разведку. Я стал свидетелем работы операторов дронов. Кельн вышел из подвала запустил дрон. Он в одном из квадратов засек, как укропы сооружают укрепления и сообщил координаты артиллерии. Несмотря на то, что укропы с помощью РЭБа перехватили наш дрон, наши все равно успели передать информацию, и позиция была уничтожена", - сообщил Матюшин.Несмотря на все трудности, в Бахмуте работают молодые российские волонтеры и московские журналисты. Так, Матюшин встретил в городе студента "Бауманки" по имени Михаил, а в одном из подвалов спал бывший военкор издания Украина.ру Филипп Прокудин."Еще мне встретился 61-летний боец с позывным "Пистолет". Он служит инструктором в БАРСе-13. Участник четырех военных компаний: Афган, Чечня, африканская эпопея "Вагнера" и СВО. У него есть наградной пистолет, который ему еще молодому парню вручил Брежнев (за Афган). Вот такие интересные люди воюют под Часов Яром", - констатировал Матюшин.

https://ukraina.ru/20240423/1054651291.html

https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html

https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html

артемовск

часов яр

днр

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, артемовск, часов яр, днр, донецкая народная республика, донецк, александр "варяг" матюшин, чвк, украина.ру