Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов - 02.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240502/1054849689.html
Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов
Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов - 02.05.2024 Украина.ру
Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов
В эти дни самыми горячими точками на фронте в ДНР стали сражения на севере от Донецка и под Часовым Яром. В первом случае российская армия освободила посёлок Керамик и ведет бои в центре Архангельского. Что касается продвижения в Часовом Яре, то к югу от поселка Ивановское российские подразделения вышли к водоканалу "Северский Донец - Донбасс"
2024-05-02T14:30
2024-05-02T15:32
эксклюзив
сво
спецоперация
артемовск
часов яр
днр
донецкая народная республика
донецк
александр "варяг" матюшин
чвк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046562441_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_fcb80116481e5f3bf66d3ebb12451471.jpg
Бои затруднены из-за обилия украинских дронов-камикадзе. Но благодаря тому, что посадки зазеленели, и в том месте, куда зашли российские бойцы, находятся много труб, отходящих от канала, наши смогли закрепиться.В городском микрорайне "Канал" продвижения пока нет, несмотря на работу российской авиации по украинским позициям.Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру своем посещении БАРСа-13, который воюет на часов-ярском направлении, и о поездке с его бойцами в Бахмут/Артемовск:"До Артемовска мы добирались на буханке, оснащенной РЭБом, по разбитой дороге целый час. Чтобы не попасть под FPV-дрон, ехали ночью. Обычно бойцы въезжают в город на рассвете или на закате. Это называется "ехать по-серому". Почему именно в это время суток? Потому что вас не видит тепловизор с дрона. Вот такая особенность. Ночью же тепловизор, установленный на БПЛА, вас увидит, потому что он работает на тепло. Нам повезло, нас в ту ночь не засекли.Рассказал мне боец с позывным "Ворчун" историю, как его накрыло дроном, еще в марте. Тогда удары дронами-камикадзе были чем-то новым на этом направлении. Едет, смотрит горит "Урал" и тут в него летит дрон. Гнать от него прочь на машине бесполезно, а у него "Нива". Выпрыгнули. Успели. Машину накрыло. Хорошо, что рядом проезжали медики из "Ахмата", оказали первую помощь. Ахматовцы были русскими, кстати. Машину доволокли в часть. Починили, но впечатлений теперь на всю жизнь".Днем ехать в Артемовск или из него, или передвигатсья по городу – безумие. Вас накроет дроном-камикадзе. Все небо в украинских дронах. Из-за этого наши стали перестраивать и тактику боя и устанавливать РЭБ на машины. Теперь всё стало по-новому.Бахмут почти полностью разрушен, в нём нет ни одного целого здания. Мариуполь по сравнению с ним (когда его освободила российская армия) ─ небо и земля. Бахмут мертв. Жизни там нет никакой. Электричества нет, воды нет, магазинов нет, людей, кроме бойцов, тоже нет."Поразило обилие знаков дорожного движения: главная дорога, "кирпичи", пешеходный переход, стоп и так далее. Они сохранились еще от прежней, украинской жизни. Я не строитель и не архитектор, но даже мне понятно, что Артемовск снесут под ноль и выстроят заново", - уверен Матюшин.Российские бойцы обитают в бетонированных подвалах. Это самые безопасные места в городе. Если туда попадет 155-мм снаряд, не выживет, конечно, никто, но если дрон-камикадзе или мина, то обитателям такой "подземной квартиры" ничего не будет."Мы приехали и разместились в одном из таких подвалов. Познакомились с командиром взвода, который в прошлом году был командиром штурмового отряда в в ЧВК "Вагнер". Вообще, вагнеровцев, в БАРСе много. Успели ночью съездить еще к ребятам из отряда БПЛА. Там служат в основном молодые парни. Их возглавляет 32-летний боец с позывным "Кельн". Он тоже из "Вагнера".Там же в подвале у них ноутбук, с помощью которого они управляют своими беспилотниками и проводят разведку. Я стал свидетелем работы операторов дронов. Кельн вышел из подвала запустил дрон. Он в одном из квадратов засек, как укропы сооружают укрепления и сообщил координаты артиллерии. Несмотря на то, что укропы с помощью РЭБа перехватили наш дрон, наши все равно успели передать информацию, и позиция была уничтожена", - сообщил Матюшин.Несмотря на все трудности, в Бахмуте работают молодые российские волонтеры и московские журналисты. Так, Матюшин встретил в городе студента "Бауманки" по имени Михаил, а в одном из подвалов спал бывший военкор издания Украина.ру Филипп Прокудин."Еще мне встретился 61-летний боец с позывным "Пистолет". Он служит инструктором в БАРСе-13. Участник четырех военных компаний: Афган, Чечня, африканская эпопея "Вагнера" и СВО. У него есть наградной пистолет, который ему еще молодому парню вручил Брежнев (за Афган). Вот такие интересные люди воюют под Часов Яром", - констатировал Матюшин.
https://ukraina.ru/20240423/1054651291.html
https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html
https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html
артемовск
часов яр
днр
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046562441_392:0:1803:1058_1920x0_80_0_0_28f7162c109d016542c8595a7c567883.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, артемовск, часов яр, днр, донецкая народная республика, донецк, александр "варяг" матюшин, чвк, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Артемовск, Часов Яр, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр "Варяг" Матюшин, ЧВК, Украина.ру

Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов

14:30 02.05.2024 (обновлено: 15:32 02.05.2024)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В эти дни самыми горячими точками на фронте в ДНР стали сражения на севере от Донецка и под Часовым Яром. В первом случае российская армия освободила посёлок Керамик и ведет бои в центре Архангельского. Что касается продвижения в Часовом Яре, то к югу от поселка Ивановское российские подразделения вышли к водоканалу "Северский Донец - Донбасс"
Бои затруднены из-за обилия украинских дронов-камикадзе. Но благодаря тому, что посадки зазеленели, и в том месте, куда зашли российские бойцы, находятся много труб, отходящих от канала, наши смогли закрепиться.
В городском микрорайне "Канал" продвижения пока нет, несмотря на работу российской авиации по украинским позициям.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 05:10
Полковник Пинчук о том, как падение Часова Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервыОсвобождение Часов Яра - это предпосылка долгожданного замыкания Донбасского котла, то есть полного уничтожения донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру своем посещении БАРСа-13, который воюет на часов-ярском направлении, и о поездке с его бойцами в Бахмут/Артемовск:
"До Артемовска мы добирались на буханке, оснащенной РЭБом, по разбитой дороге целый час. Чтобы не попасть под FPV-дрон, ехали ночью. Обычно бойцы въезжают в город на рассвете или на закате. Это называется "ехать по-серому". Почему именно в это время суток? Потому что вас не видит тепловизор с дрона. Вот такая особенность. Ночью же тепловизор, установленный на БПЛА, вас увидит, потому что он работает на тепло. Нам повезло, нас в ту ночь не засекли.
Рассказал мне боец с позывным "Ворчун" историю, как его накрыло дроном, еще в марте. Тогда удары дронами-камикадзе были чем-то новым на этом направлении. Едет, смотрит горит "Урал" и тут в него летит дрон. Гнать от него прочь на машине бесполезно, а у него "Нива". Выпрыгнули. Успели. Машину накрыло. Хорошо, что рядом проезжали медики из "Ахмата", оказали первую помощь. Ахматовцы были русскими, кстати. Машину доволокли в часть. Починили, но впечатлений теперь на всю жизнь".
Днем ехать в Артемовск или из него, или передвигатсья по городу – безумие. Вас накроет дроном-камикадзе. Все небо в украинских дронах. Из-за этого наши стали перестраивать и тактику боя и устанавливать РЭБ на машины. Теперь всё стало по-новому.
Бахмут почти полностью разрушен, в нём нет ни одного целого здания. Мариуполь по сравнению с ним (когда его освободила российская армия) ─ небо и земля. Бахмут мертв. Жизни там нет никакой. Электричества нет, воды нет, магазинов нет, людей, кроме бойцов, тоже нет.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 18:17
Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?Овладение Часовым Яром - это овладение одной из господствующих на севере ДНР высот, с которой берется под огневой контроль Краматорск - нынешняя украинская столица Донецкой области
"Поразило обилие знаков дорожного движения: главная дорога, "кирпичи", пешеходный переход, стоп и так далее. Они сохранились еще от прежней, украинской жизни. Я не строитель и не архитектор, но даже мне понятно, что Артемовск снесут под ноль и выстроят заново", - уверен Матюшин.
Российские бойцы обитают в бетонированных подвалах. Это самые безопасные места в городе. Если туда попадет 155-мм снаряд, не выживет, конечно, никто, но если дрон-камикадзе или мина, то обитателям такой "подземной квартиры" ничего не будет.
"Мы приехали и разместились в одном из таких подвалов. Познакомились с командиром взвода, который в прошлом году был командиром штурмового отряда в в ЧВК "Вагнер". Вообще, вагнеровцев, в БАРСе много. Успели ночью съездить еще к ребятам из отряда БПЛА. Там служат в основном молодые парни. Их возглавляет 32-летний боец с позывным "Кельн". Он тоже из "Вагнера".
Там же в подвале у них ноутбук, с помощью которого они управляют своими беспилотниками и проводят разведку. Я стал свидетелем работы операторов дронов. Кельн вышел из подвала запустил дрон. Он в одном из квадратов засек, как укропы сооружают укрепления и сообщил координаты артиллерии. Несмотря на то, что укропы с помощью РЭБа перехватили наш дрон, наши все равно успели передать информацию, и позиция была уничтожена", - сообщил Матюшин.
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 14:14
Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?Нынешняя война в Новороссии — это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Несмотря на все трудности, в Бахмуте работают молодые российские волонтеры и московские журналисты. Так, Матюшин встретил в городе студента "Бауманки" по имени Михаил, а в одном из подвалов спал бывший военкор издания Украина.ру Филипп Прокудин.
"Еще мне встретился 61-летний боец с позывным "Пистолет". Он служит инструктором в БАРСе-13. Участник четырех военных компаний: Афган, Чечня, африканская эпопея "Вагнера" и СВО. У него есть наградной пистолет, который ему еще молодому парню вручил Брежнев (за Афган). Вот такие интересные люди воюют под Часов Яром", - констатировал Матюшин.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАртемовскЧасов ЯрДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлександр "Варяг" МатюшинЧВКУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40ЕС изменил правила ради вступления Украины
14:42"До такой ненависти дошли": жертвам "Одесской Хатыни" отрезали ступни
14:40Тульским оборонным предприятиям нужны новые цеха - Дюмин на встрече с Путиным
14:30Украинские дроны над разрушенным Бахмутом: российская армия воюет из городских подвалов
14:13Макрон снова высказался об отправке бойцов на Украину
13:43Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО
13:27Для ВСУ теперь опасно даже отступать - AP
13:09Потери в районе Часова Яра, саммит в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 мая
13:01Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле
13:00"Помним всех погибших": Песков высказался насчет трагедии в одесском Доме профсоюзов
13:00Китай отказался от переговоров с США по ядерным вооружениям - СМИ
12:35Биржевое рабство и грядущий крах ТНК: почему крупные компании уходят в тень
12:25Экстренные службы Москвы переполошил похожий на мину "Лепесток" предмет
12:20Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы Украины
12:19США ввели санкции против китайских компаний
12:14Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУ
11:57Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке
10:49На Украине остались только три школы, где учат русскому
10:30Украина умерла как государство: Аксёнов напомнил о трагедии в Одессе
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Лента новостейМолния