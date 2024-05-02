Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - 02.05.2024 Украина.ру
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Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - 02.05.2024 Украина.ру
Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии в Одессе в 2014 году
2024-05-02T10:02
2024-05-02T10:02
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"Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметила Захарова, следствие по делу в Одессе, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс.Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела.Захарова также подчеркнула, что надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся в связи с приходом к власти в 2019 году президента Владимира Зеленского (который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания) – быстро улетучились. "Зеленский не выполнил своих обещаний", - отметила Захарова.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Новости, Одесса, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский

Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

10:02 02.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии в Одессе в 2014 году
"Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметила Захарова, следствие по делу в Одессе, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс.
Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела.
"Предпринимались попытки вывернуть его наизнанку: назначить виновными не национал-радикалов, а активистов "антимайдана", которые пострадали от их рук. Все это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс: беспорядками, срывами заседаний, нападениями на адвокатов, судей, обвиняемых и их родственников", - указала она.
Захарова также подчеркнула, что надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся в связи с приходом к власти в 2019 году президента Владимира Зеленского (который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания) – быстро улетучились.
"Зеленский не выполнил своих обещаний", - отметила Захарова.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
08:29Главное в деталях
Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года2 мая 2014 года произошли трагические события "Одесской Хатыни", которые сыграли ужасную роль в истории Одессы и Украины в целом. К сожалению, до настоящего времени, несмотря на наличие большого количества фото- и видеоматериалов, виновники этой трагедии не только не названы, но даже не найдены. Хотя их все на Украине знают
 
НовостиОдессаУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
09:36Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
09:30Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
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