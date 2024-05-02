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Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - 02.05.2024 Украина.ру

Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии в Одессе в 2014 году

2024-05-02T10:02

2024-05-02T10:02

2024-05-02T10:02

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"Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметила Захарова, следствие по делу в Одессе, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс.Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела.Захарова также подчеркнула, что надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся в связи с приходом к власти в 2019 году президента Владимира Зеленского (который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания) – быстро улетучились. "Зеленский не выполнил своих обещаний", - отметила Захарова.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ukraina.ru/20240502/1045814543.html

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новости, одесса, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский