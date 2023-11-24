https://ukraina.ru/20231124/1051295961.html

От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ

От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ - 24.11.2023 Украина.ру

От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ

ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев и одновременно наращивает свои ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-24T06:00

2023-11-24T06:00

2023-11-24T06:00

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Сейчас на фронте сложилась приятная ситуация: армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, и одновременно наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту, рассказал эксперт.Конечно эти вызывает оптимизм, но не дает повод для преждевременных победных реляций. Потому что противник еще сохраняет возможности к сопротивлению. С вооружением, включая бронетехнику, у ВСУ тоже все в порядке, добавил он.ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Тактика такая же, как и раньше. Просто если до этого использовали тактику на истощение в обороне, то теперь бойцы пытаются измотать ВСУ в наступлении, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051238677.html

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новости, авдеевка, днр, всу, украина, россия, угледар, купянск, вс рф, техника, резервы, наступление