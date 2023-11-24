От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев и одновременно наращивает свои ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас на фронте сложилась приятная ситуация: армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, и одновременно наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту, рассказал эксперт.
Конечно эти вызывает оптимизм, но не дает повод для преждевременных победных реляций. Потому что противник еще сохраняет возможности к сопротивлению. С вооружением, включая бронетехнику, у ВСУ тоже все в порядке, добавил он.
"Тем не менее очень хорошо, что российская армия пытается давить сразу в нескольких местах. Я могу выделить сразу пять-шесть точек. Купянск, Авдеевка, Марьинка, Угледар (с попыткой обхода через Новомихайловку) и Запорожское направление", - подчеркнул Скоробогатый.
ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Тактика такая же, как и раньше. Просто если до этого использовали тактику на истощение в обороне, то теперь бойцы пытаются измотать ВСУ в наступлении, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 06:00"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в АвдеевкеАвдеевское направление сейчас является основным для ВС РФ. Российские бойцы сейчас уверенно зацепились за окраины Коксохима и сейчас контролируют до 40% объекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец