От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ - 24.11.2023 Украина.ру
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От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ - 24.11.2023 Украина.ру
От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев и одновременно наращивает свои ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-24T06:00
2023-11-24T06:00
новости
авдеевка
днр
всу
украина
россия
угледар
купянск
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Сейчас на фронте сложилась приятная ситуация: армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, и одновременно наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту, рассказал эксперт.Конечно эти вызывает оптимизм, но не дает повод для преждевременных победных реляций. Потому что противник еще сохраняет возможности к сопротивлению. С вооружением, включая бронетехнику, у ВСУ тоже все в порядке, добавил он.ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Тактика такая же, как и раньше. Просто если до этого использовали тактику на истощение в обороне, то теперь бойцы пытаются измотать ВСУ в наступлении, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051238677.html
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Новости
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новости, авдеевка, днр, всу, украина, россия, угледар, купянск, вс рф, техника, резервы, наступление
Новости, Авдеевка, ДНР, ВСУ, Украина, Россия, Угледар, Купянск, ВС РФ, техника, резервы, наступление

От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ

06:00 24.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев и одновременно наращивает свои ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас на фронте сложилась приятная ситуация: армия РФ удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, и одновременно наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту, рассказал эксперт.
Конечно эти вызывает оптимизм, но не дает повод для преждевременных победных реляций. Потому что противник еще сохраняет возможности к сопротивлению. С вооружением, включая бронетехнику, у ВСУ тоже все в порядке, добавил он.
"Тем не менее очень хорошо, что российская армия пытается давить сразу в нескольких местах. Я могу выделить сразу пять-шесть точек. Купянск, Авдеевка, Марьинка, Угледар (с попыткой обхода через Новомихайловку) и Запорожское направление", - подчеркнул Скоробогатый.
ВС РФ пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения. Тактика такая же, как и раньше. Просто если до этого использовали тактику на истощение в обороне, то теперь бойцы пытаются измотать ВСУ в наступлении, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 06:00
"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в АвдеевкеАвдеевское направление сейчас является основным для ВС РФ. Российские бойцы сейчас уверенно зацепились за окраины Коксохима и сейчас контролируют до 40% объекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиАвдеевкаДНРВСУУкраинаРоссияУгледарКупянскВС РФтехникарезервынаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:00От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
05:49Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра
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