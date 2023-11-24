https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html

Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне

Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне - 24.11.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне

До войны на Украине военные исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-11-24T06:53

2023-11-24T06:53

2023-11-24T06:53

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать "военный Шенген", чтобы военные Альянса могли свободно передвигаться.Кроме того, необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.- Алексей Иванович, Альянс начинает подготовку своей тыловой инфраструктуры к войне?- Этот процесс идет давно, причем в нескольких направлениях. На самом деле, существует коалиция в коалиции. Узкая военно-политическая коалиция из 30 членов Альянса и более широкая коалиция – это Евросоюз, в рамках которой тоже устраиваются военно-организационные структуры последние 7-10 лет. Уже были созданы органы разведки в Евросоюзе, который является политической, экономической и как бы военной организацией.Все, что касается тыла, - это большая проблема, потому что война на Украине показала, что масштабы, длительность, интенсивность военного конфликта недооценивались. Исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием. Не думали, что потребуется такое количество боеприпасов, которые исчисляются миллионами. На Украине за полтора года речь идет об уничтожении десятков тысяч артиллерийских стволов и танковых вооружений.Все это совершенно иной масштаб, чем планировавшийся ранее, потому что концепция гибкого использования вооруженных сил предполагала, что победы будут достигаться с применением высокоточного оружия. Все военные операции конца с конца 80-х годов заканчивались очень быстро, та же операция НАТО против Югославии, Ирака.Но сейчас характер войны переоценили, никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики должны к ней готовиться.- Какое место в системе НАТО занимает Польша, которая активно закупает танки у США и Южной Кореи? Варшава сосредотачивает свои силы против Белоруссии или Калининградской области?- Польша одно из государств, которые спешно перевооружаются. Речь идет о закупке более тысячи очень хороших корейских танков, "Абрамсов" у США, и увеличении численности войск. Сейчас там под ружьем около 200 тысяч, хотят увеличить до 450-500 тысяч человек. Те же самые тенденции в Германии и Чехии, да и в других государствах, потому что перевооружение идет за счет американского оружия: бронетанковой техники и самого главного – самолетов. Неплохие самолеты, за исключением США, делают еще Франция и Швеция. На новые модели и системы вооружений делается акцент.- Стоит ли нам возводить условную линию Суровикина в Белоруссии и Калининградской области, учитывая военные приготовления соседних стран?- Мы этим и занимаемся. Специальная военная операция показала, что накопленного количества советских вооружений для сухопутных сил, а сейчас именно на них делается главный акцент, мало. Новые образцы вооружений и военной техники производились в очень ограниченном количестве. Новых типов артиллерийских стволов всего три. И они производились единицами. Например, "Коалиция-СВ" и РСЗО "Торнадо-С". А старые типы доказали свою эффективность, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности. Поэтому речь идет о том, чтобы наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах.- Что сейчас может предпринять командование ВСУ, когда ослаб поток военной помощи с Запада в связи с событиями на Ближнем Востоке, а наши войска штурмуют Авдеевку?- Ничего особенного они предпринять не могут. Все свои стратегические резервы они израсходовали. Сейчас они соскребают оперативные резервы и бросают их под Авдеевку и на юг. Они прекрасно понимают, что запас прочности иссяк. Сколько они могут продержаться на остатках? Это вопрос уже не неделей, а дней. Остается капитуляция, больше ничего.- В Минске проходит саммит ОДКБ без участия, кстати, Армении. Можно ли сейчас считать эту организацию противовесом НАТО?- ОДКБ - это военно-политическая коалиция, как и НАТО. Конечно, не такого масштаба. Но ОДКБ может решить реальные проблемы. Например, создание единой системы ПВО и ПРО. Воздушно-космическое пространство должно защищаться силами всей коалиции с использованием как советских систем, так и продукции "Алмаз-Антей".Существующая система ПВО строится на эшелонированной системе обороны. Ее основа советские системы средней дальности "Бук", ближней дальности "Тор" и С-300. Это системы, произведенные до 90-х годов. А сейчас на вооружение поступили "Бук-М2", С-400, С-500, С-550. Они пойдут на вооружение всей коалиции. Которая должна обеспечить защиту всего воздушно-космического пространства нашей территории.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20231123/1051269202.html

https://ukraina.ru/20231122/1051240578.html

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интервью, всу, авдеевка, нато, одкб, зрк бук, пво, танки, польша