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Посольство Украины обратилось в МИД Польши из-за смерти второго водителя на КПП

Посольство Украины обратилось в МИД Польши из-за смерти второго водителя на КПП - 23.11.2023 Украина.ру

Посольство Украины обратилось в МИД Польши из-за смерти второго водителя на КПП

Посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП

2023-11-23T18:54

2023-11-23T18:54

2023-11-23T18:54

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В сети на своей странице украинский посол в Варшаве Василий Зварыч опубликовал пост в котором указал, что обращение в связи с блокированием работы всех трёх пропускных пунктов на границе является срочным и не первым. Примечательно, что причину смерти водителя Зварыч не уточняет. До этого вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявлял, что причина гибели второго водителя на границе связана с физиологией, "но так или иначе, перевозчики получают стресс из-за забастовок". Как сообщало издание "Украина.ру", польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

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новости, украина, польша, кпп, протесты, государственная граница, перевозчики