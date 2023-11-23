https://ukraina.ru/20231123/1051289469.html
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ
Гражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.
2023-11-23T17:30
2023-11-23T17:30
2023-11-23T17:30
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Согласно официальному сообщению, "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ".Российская спецслужба выявила контакты задержанного с запрещённой в РФ украинской террористической организацией. Гражданину грозит уголовная ответственность за покушение на участие в деятельности террористической организации.
https://ukraina.ru/20231108/1050845352.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, терроризм, фсб, сво, спецслужбы, россия, брянская область
Новости, Украина, терроризм, ФСБ, СВО, спецслужбы, Россия, Брянская область
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ
Гражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.