ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ
Гражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.
2023-11-23T17:30
2023-11-23T17:30
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украина
терроризм
фсб
сво
спецслужбы
россия
брянская область
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Согласно официальному сообщению, "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ".Российская спецслужба выявила контакты задержанного с запрещённой в РФ украинской террористической организацией. Гражданину грозит уголовная ответственность за покушение на участие в деятельности террористической организации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, терроризм, фсб, сво, спецслужбы, россия, брянская область
Новости, Украина, терроризм, ФСБ, СВО, спецслужбы, Россия, Брянская область

ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ

17:30 23.11.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Гражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.
Согласно официальному сообщению, "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ".
Российская спецслужба выявила контакты задержанного с запрещённой в РФ украинской террористической организацией. Гражданину грозит уголовная ответственность за покушение на участие в деятельности террористической организации.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
8 ноября, 10:11
В Бурятии задержали пособника украинских спецслужб - ФСБФедеральная служба безопасности (ФСБ) России 8 ноября сообщила о задержании пособника украинской разведки в Бурятии
 
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