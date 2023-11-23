https://ukraina.ru/20231123/1051289469.html

ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ

ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУ

Гражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.

2023-11-23T17:30

2023-11-23T17:30

2023-11-23T17:30

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Согласно официальному сообщению, "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ".Российская спецслужба выявила контакты задержанного с запрещённой в РФ украинской террористической организацией. Гражданину грозит уголовная ответственность за покушение на участие в деятельности террористической организации.

https://ukraina.ru/20231108/1050845352.html

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новости, украина, терроризм, фсб, сво, спецслужбы, россия, брянская область