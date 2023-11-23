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Из-за польской блокады на заправках Украины дорожает и исчезает газ

Из-за польской блокады на заправках Украины дорожает и исчезает газ - 23.11.2023 Украина.ру

Из-за польской блокады на заправках Украины дорожает и исчезает газ

Польская пограничная блокада негативно отразилась на работе АЗС Украины. Об этом 22 ноября заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн

2023-11-23T15:29

2023-11-23T15:29

2023-11-23T15:29

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По информации аналитика, на украинских АЗС из-за польской блокады границы газ стремительно дорожает и вовсе исчезает из продажи. Причина дефицита - блокировка польско-украинской границы, через которую автотранспортом доставлялось 30% импорта сжиженного газа, доля которого на украинском рынке составляла 25%.Проблемная ситуация на польско-украинской границе резко ухудшилась с 6 ноября, когда польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и снабжения ВСУ, а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных автомобилей.Украина зависит от импорта моторного топлива не только по газу, но и по бензину, дизельному и авиационному топливу. Основной объём бензинов и дизтоплива импортируется из Евросоюза.До госпереворота 2014 года около половины рынка моторного топлива Украины приходилось на поставки из Белоруссии. Около десятка доставшихся Украине от СССР нефтеперерабатывающих заводов деградировали, треть из них могла улучшать импортные нефтепродукты присадками с реализацией госструктурам и населению.

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