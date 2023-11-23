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Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине

Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине - 23.11.2023 Украина.ру

Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Финляндия первой решила спрятаться от России за... Украина.ру, 23.11.2023

2023-11-23T14:22

2023-11-23T14:22

2023-11-23T14:22

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Финляндия первой решила спрятаться от России за "железным занавесом", прокомментировал выход новой книги автора нашумевшего опуса "Украина – не Россия" Леонида Кучмы и дал прогноз по развитию внешнеэкономических связей России после того, как Запад отказался от сотрудничества с Москвой. 00:38 – новый лидер Аргентины решил отказаться от вступления в БРИКС: почему это плохой выбор? 06:38 – Финляндия – первая: как Евросоюз прячется от России за новым "железным занавесом"; 10:24 – Украина не Европа: почему новая книга Кучмы вышла именно сейчас? 16:56 – внешняя торговля России после ухода с западных рынков: что изменилось?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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