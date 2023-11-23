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Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине
Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине - 23.11.2023 Украина.ру
Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Финляндия первой решила спрятаться от России за... Украина.ру, 23.11.2023
2023-11-23T14:22
2023-11-23T14:22
2023-11-23T14:22
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иван лизан
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Финляндия первой решила спрятаться от России за "железным занавесом", прокомментировал выход новой книги автора нашумевшего опуса "Украина – не Россия" Леонида Кучмы и дал прогноз по развитию внешнеэкономических связей России после того, как Запад отказался от сотрудничества с Москвой. 00:38 – новый лидер Аргентины решил отказаться от вступления в БРИКС: почему это плохой выбор? 06:38 – Финляндия – первая: как Евросоюз прячется от России за новым "железным занавесом"; 10:24 – Украина не Европа: почему новая книга Кучмы вышла именно сейчас? 16:56 – внешняя торговля России после ухода с западных рынков: что изменилось?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, иван лизан, россия, аргентина, украина, сша, европа, экономика, брикс, финляндия, торговля, леонид кучма, бизнес, промышленность, видео
Видео, Иван Лизан, Россия, Аргентина, Украина, США, Европа, экономика, БРИКС, Финляндия, торговля, Леонид Кучма, бизнес, промышленность
Всё решит сила: Лизан о сценариях завершения конфликта на Украине
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Финляндия первой решила спрятаться от России за "железным занавесом", прокомментировал выход новой книги автора нашумевшего опуса "Украина – не Россия" Леонида Кучмы и дал прогноз по развитию внешнеэкономических связей России после того, как Запад отказался от сотрудничества с Москвой.
00:38 – новый лидер Аргентины решил отказаться от вступления в БРИКС: почему это плохой выбор?
06:38 – Финляндия – первая: как Евросоюз прячется от России за новым "железным занавесом";
10:24 – Украина не Европа: почему новая книга Кучмы вышла именно сейчас?
16:56 – внешняя торговля России после ухода с западных рынков: что изменилось?