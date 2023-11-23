https://ukraina.ru/20231123/1051263251.html

В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы

В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы - 23.11.2023 Украина.ру

В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщают 23 ноября украинские СМИ

2023-11-23T07:12

2023-11-23T07:12

2023-11-23T07:18

взрыв

новости

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кривой рог

николаевская область

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"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - указал телеканал "Общественное".Издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.В обеих областях объявлялась воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20231123/1051261302.html

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взрыв, новости, украина, кривой рог, николаевская область