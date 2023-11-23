В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы - 23.11.2023 Украина.ру
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В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы
В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы - 23.11.2023 Украина.ру
В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщают 23 ноября украинские СМИ
2023-11-23T07:12
2023-11-23T07:18
взрыв
новости
украина
кривой рог
николаевская область
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"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - указал телеканал "Общественное".Издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.В обеих областях объявлялась воздушная тревога.
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взрыв, новости, украина, кривой рог, николаевская область
взрыв, Новости, Украина, Кривой Рог, Николаевская область

В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы

07:12 23.11.2023 (обновлено: 07:18 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщают 23 ноября украинские СМИ
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - указал телеканал "Общественное".
Издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.
В обеих областях объявлялась воздушная тревога.
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
01:26
В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывыО взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины сообщает украинский телеканал "Общественное"
 
взрывНовостиУкраинаКривой РогНиколаевская область
 
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