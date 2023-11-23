https://ukraina.ru/20231123/1051260177.html

НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович

НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович - 23.11.2023 Украина.ру

НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович

Директор Центра геостратегических исследований из Белграда рассказала, что значит для Сербии "улучшение отношений" с НАТО, о котором говорил Вучич

2023-11-23T05:32

2023-11-23T05:32

2023-11-23T05:34

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Западные Балканы являются стратегический важным регионом для НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе своего балканского турне, которое началось с визита в боснийскую столицу Сараево 19 ноября и закончилось 22 ноября в столице Северной Македонии — Скопье.В Северной Македонии Столтенберг резюмировал в том числе итоги переговоров с руководством Сербии и Боснии и Герцеговины. Он оценил состояние в области безопасности в регионе и назвал "попытки России подорвать демократические устои стран" с помощью неких гибридных действий и кибератак главными угрозами на Балканах."Я только что завершил турне по региону, и везде я четко говорил, что стабильность на Западных Балканах зависит от всех сторон, которые выбирают диалог и дипломатию, а не конфликты и хаос. Прекращение сецессионистской риторики усилит стабильность и обеспечит проведение реформ в Боснии и Герцеговине, восстановление диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС - единственный путь для обеих сторон к миру и процветанию", - заключил генсек НАТО.После встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Белграде 21 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград должен улучшать свои отношения с НАТО, но при этом будет ревностно хранить военный нейтралитет государства.По словам директора белградского Центра геостратегических исследований Драганы Трифкович, эти слова Александра Вучича могут означать только одно — Сербия начнет процесс присоединения к НАТО, вернее станет кандидатом на вступление в данную организацию."Почему я это говорю? Еще в 2014 году Сербия приняла Индивидуальный план партнерства с НАТО, который является высшей формой сотрудничества между альянсом и государством, которое не является его членом. Также нужно подчеркнуть, что Белград активно сотрудничает с НАТО, вопреки мнению 85% граждан страны, которые из-за бомбардировок Сербии со стороны альянса в 1999 году, не желают, чтобы это сотрудничество развивалось", - отметила Трифкович.Эксперт обратила внимание на слова Столтенберга о том, что такие страны как Россия пытаются подорвать демократические устои балканских государств с помощью гибридных действий и кибератак. По ее мнению, это заявление весьма подлое, так как именно НАТО является главным фактором дестабилизации на Балканах.Столтенберг заявил, что единственным способом добиться мира, безопасности и процветания в регионе является признание отделения автономного края Косово и Метохия от Сербии и централизация Боснии и Герцеговины, напомнила Трифкович.„Это и есть цель политики США на Балканах. Проблема в том, что обе задачи НАТО пытается решить в обход международного права, Дейтонского мирного соглашения по БиГ и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово. Используя Североатлантический альянс и Евросоюз как инструмент, США пытаются реализовать оба своих проекта на Балканах через погружение региона в состояние долгосрочного хаоса", - заявила эксперт.По словам Драганы Трифкович, мира и стабильности на Балканах можно достичь только если все проблемы будут решаться на площадке СБ ООН, при условии соблюдения международного права и достижения международного консенсуса.

https://ukraina.ru/20230829/1049023914.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, нато, столтенберг, балканы, сербия, босния и герцеговина, россия