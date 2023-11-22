https://ukraina.ru/20231122/1051235383.html

Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа

Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа - 22.11.2023 Украина.ру

Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский за 24 минуты хочет объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что ему не удастся управлять конфликтом, сообщили журналисты Fox News

2023-11-22T12:59

2023-11-22T12:59

2023-11-22T12:59

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет уладить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты Fox News считают, что именно это и побудило Зеленского пригласить Трампа на Украину.Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".

https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html

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новости, украина, сша, президент сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин