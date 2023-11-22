https://ukraina.ru/20231122/1051235383.html
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа - 22.11.2023 Украина.ру
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский за 24 минуты хочет объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что ему не удастся управлять конфликтом, сообщили журналисты Fox News
2023-11-22T12:59
2023-11-22T12:59
2023-11-22T12:59
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет уладить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты Fox News считают, что именно это и побудило Зеленского пригласить Трампа на Украину.Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, сша, президент сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин
Новости, Украина, США, президент США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский за 24 минуты хочет объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что ему не удастся управлять конфликтом, сообщили журналисты Fox News
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет уладить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты Fox News считают, что именно это и побудило Зеленского пригласить Трампа на Украину.
"Я приглашаю президента Трампа. Если он сможет приехать сюда, мне понадобится... 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной, - сказал Зеленский, – "Он не может установить мир из-за Путина".
Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.
По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".