Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа - 22.11.2023 Украина.ру
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Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа - 22.11.2023 Украина.ру
Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский за 24 минуты хочет объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что ему не удастся управлять конфликтом, сообщили журналисты Fox News
2023-11-22T12:59
2023-11-22T12:59
новости
украина
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет уладить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты Fox News считают, что именно это и побудило Зеленского пригласить Трампа на Украину.Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".
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новости, украина, сша, президент сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин
Новости, Украина, США, президент США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин

Зеленский попросил 24 минуты, чтобы переубедить Трампа

12:59 22.11.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский за 24 минуты хочет объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, что ему не удастся управлять конфликтом, сообщили журналисты Fox News
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет уладить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты Fox News считают, что именно это и побудило Зеленского пригласить Трампа на Украину.
"Я приглашаю президента Трампа. Если он сможет приехать сюда, мне понадобится... 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной, - сказал Зеленский, – "Он не может установить мир из-за Путина".
Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.
По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".
Зеленский Трамп
13 ноября, 17:55
В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с ТрампомПо информации источников издания "Страна", близких к Офису президента Украины, на сегодняшний день один из главных вопросов в отношениях Банковой и США – организация переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его бывшим американским коллегой Дональдом Трампом
 
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