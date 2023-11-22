"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:40 22.11.2023 (обновлено: 06:41 22.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях не сулит Украине и её союзникам ничего хорошего. Об этом французский журналист Галаге Фенвик заявил в эфире телеканала LCI
"Владимир Путин улыбается… Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", - отметил он.
По словам журналиста, события в мире развиваются в нужном России направлении, для неё сейчас "звёзды сошлись идеальным образом". И подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжёлом моменте" для Запада.
Ранее президент Владимир Путин заявил, Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации, а у контрнаступления ВСУ нет результатов. О тупике, в котором оказались войска киевского режима в статье для журнала Economist написал и главком ВСУ Валерий Залужный.
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