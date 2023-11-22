https://ukraina.ru/20231122/1051221778.html

"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина

"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина - 22.11.2023 Украина.ру

"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина

Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях не сулит Украине и её союзникам ничего хорошего. Об этом французский журналист Галаге Фенвик заявил в эфире телеканала LCI

2023-11-22T06:40

2023-11-22T06:40

2023-11-22T06:41

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"Владимир Путин улыбается… Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", - отметил он.По словам журналиста, события в мире развиваются в нужном России направлении, для неё сейчас "звёзды сошлись идеальным образом". И подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжёлом моменте" для Запада.Ранее президент Владимир Путин заявил, Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации, а у контрнаступления ВСУ нет результатов. О тупике, в котором оказались войска киевского режима в статье для журнала Economist написал и главком ВСУ Валерий Залужный.

https://ukraina.ru/20231122/1051209387.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, запад, украина, сво