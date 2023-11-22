"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина - 22.11.2023 Украина.ру
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"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина - 22.11.2023 Украина.ру
"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях не сулит Украине и её союзникам ничего хорошего. Об этом французский журналист Галаге Фенвик заявил в эфире телеканала LCI
2023-11-22T06:40
2023-11-22T06:41
новости
россия
владимир путин
запад
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"Владимир Путин улыбается… Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", - отметил он.По словам журналиста, события в мире развиваются в нужном России направлении, для неё сейчас "звёзды сошлись идеальным образом". И подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжёлом моменте" для Запада.Ранее президент Владимир Путин заявил, Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации, а у контрнаступления ВСУ нет результатов. О тупике, в котором оказались войска киевского режима в статье для журнала Economist написал и главком ВСУ Валерий Залужный.
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новости, россия, владимир путин, запад, украина, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, Украина, СВО

"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина

06:40 22.11.2023 (обновлено: 06:41 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях не сулит Украине и её союзникам ничего хорошего. Об этом французский журналист Галаге Фенвик заявил в эфире телеканала LCI
"Владимир Путин улыбается… Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом", - отметил он.
По словам журналиста, события в мире развиваются в нужном России направлении, для неё сейчас "звёзды сошлись идеальным образом". И подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжёлом моменте" для Запада.
Ранее президент Владимир Путин заявил, Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации, а у контрнаступления ВСУ нет результатов. О тупике, в котором оказались войска киевского режима в статье для журнала Economist написал и главком ВСУ Валерий Залужный.
Арестович
05:10
Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку" На каком-то из этапов Запад попытается заморозить конфликт на Украине, потому что ВСУ не смогли добиться никаких серьезных успехов на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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Заголовок открываемого материала
06:40"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:18Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:06Хроника энергетической войны: последние события
06:00"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
05:54Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном
05:50"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
05:44Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
05:40"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
05:36Российские войска поразили штурмовые группы "Азова"* у Серебрянского лесничества - МО
05:30Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
05:20"ВСУ будут отступать": военный эксперт объяснил, как Зеленский устроил истерику и зачем шантажирует Запад
05:10Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
04:55Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:50Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
04:40Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
04:31Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
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